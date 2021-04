L'essai clinique évaluera la sécurité et les propriétés psychoactives de la psilocybine naturelle

extraite et formulée dans le laboratoire de 7 000 pieds carrés en Colombie-Britannique, au Canada

VANCOUVER, BC, le 26 avril 2021 /CNW/ - Numinus Wellness Inc. (« Numinus » ou la « Société ») (TSXV : NUMI), une société de soins de santé mentale développant des traitements innovants et des thérapies assistées par psychédéliques sûres et fondées sur des données probantes, annonce aujourd'hui un partenariat avec KGK Science, un organisme de recherche sous contrat de premier plan spécialisé dans les produits naturels, afin d'entreprendre de nouveaux essais cliniques d'extraction de psilocybine.

Les essais de phase 1 réuniront 14 volontaires humains pour évaluer la sécurité et les propriétés psychoactives d'un produit à base de champignon psilocybe, extrait et formulé dans le laboratoire de Numinus Bioscience en Colombie-Britannique, au Canada. La réussite de cet essai historique aboutirait à des données sur l'innocuité et l'efficacité d'un produit naturel à base de psilocybine qui pourraient ensuite être utilisées pour des recherches supplémentaires et des programmes d'accès spécial ou d'accès humanitaire approuvés par le gouvernement.

De plus, l'essai renforcerait le leadership du Canada dans la production sécuritaire d'un psychédélique de premier plan qui s'est avéré prometteur dans le traitement de conditions de santé mentale, y compris la dépression, l'anxiété durant la fin de vie et les troubles liés à la toxicomanie, lorsqu'il est utilisé conjointement avec un programme de psychothérapie normalisé sous supervision clinique.

« Cet essai de phase 1 servira à épauler notre mandat visant à améliorer l'accès à des thérapies psychédéliques sûres et fondées sur des données probantes au Canada et à travers le monde, déclare Payton Nyquvest, PDG de Numinus. Grâce à cet essai, nous espérons démontrer que Numinus est très en avance dans le développement de thérapeutiques naturelles à base de psilocybine qui soient sûres pour les humains et puissent être utilisées pour soutenir la croissance de notre secteur, au travers de la vente à d'autres organismes de recherche, la création d'une nouvelle propriété intellectuelle et la capacité de mener nos propres essais cliniques de phase 2 et 3, si nous choisissons de le faire. »

« Nous sommes ravis d'aider à mener des travaux cliniques novateurs utilisant la psilocybine, a déclaré Najla Guthrie, présidente et chef de la direction de KGK Science. L'expertise de notre équipe dans le domaine des produits de santé naturels nous place dans une position unique pour contribuer à l'industrie en plein essor des psychédéliques. »

Numinus n'a pas encore trois ans d'existence, mais a déjà un historique d'innovation dans le domaine des psychédéliques. Numinus fut la première entreprise publique canadienne à réaliser l'extraction légale de champignons psilocybe à des fins de recherche et de développement, et a terminé la culture et la récolte de la première poussée légale de champignons psilocybe.

« Nous croyons que les thérapeutiques à base de psilocybine d'origine naturelle présentent plusieurs avantages probables qui les rendront attrayantes tant pour les chercheurs que pour les consommateurs, déclare Sharan Sidhu, responsable scientifique et directrice générale de Numinus Bioscience. Nous sommes convaincus que cet essai permettra de documenter le fait que les extractions naturelles de psilocybine répondent aux exigences des organismes de réglementation de la santé en matière de sécurité, d'efficacité et de qualité, et permettra enfin d'établir un meilleur accès à ce médicament. »

« Nous sommes ravis de voir Santé Canada accorder des exemptions légales à certains patients pour qu'ils puissent utiliser la psilocybine dans le cadre d'une psychothérapie et lorsque d'autres traitements ont échoué, mais aussi d'envisager des modifications à son Programme d'accès spécial qui pourraient permettre aux patients canadiens d'accéder à des médicaments psychédéliques lorsque d'autres médicaments ont échoué, ajoute le Dr Evan Wood, médecin en chef de Numinus. Alors que l'intérêt envers la recherche et le potentiel de l''accès compassionnel à la psilocybine augmentent, il est impératif que les patients aient accès à un approvisionnement sûr, de qualité pharmaceutique, offrant des propriétés psychoactives cohérente à grande échelle. Avec cet essai, nous faisons un premier pas vers cet objectif. »

De plus, Numinus est actuellement en partenariat avec Syreon Corportation, un organisme de recherche sous contrat mondial, pour entreprendre des essais cliniques ouverts, non-comparatifs, et à accès compassionnel, visant à évaluer l'efficacité et la sécurité de la thérapie d'amélioration de la motivation assistée par psilocybine en utilisant un produit synthétique à base de psilocybine. L'étude alimentera un corpus croissant de recherches dans le but de renseigner des essais cliniques contrôlés randomisés de plus grande envergure pour ces indications. L'étude se déroulera à Vancouver et impliquera 30 personnes souffrant de troubles liés à la consommation d'opiacés, de stimulants et/ou d'alcool.

À propos de Numinus

Numinus Wellness (TSX-V; NUMI) permet aux gens de guérir et d'être en bonne santé grâce au développement et à la prestation de soins de santé mentale novateurs ainsi qu'à l'accès à des thérapies assistés par psychédéliques sûres et fondées sur des données probantes. La façon de faire de Numinus Wellness - y compris l'approvisionnement psychédélique, la recherche et les soins cliniques - est à l'avant-garde d'une transformation visant à guérir, plutôt qu'à gérer, les symptômes de dépression, d'anxiété, de traumatisme, de douleur et la toxicomanie. Chez Numinus, nous dirigeons l'intégration des thérapies assistées par psychédélique dans la pratique clinique traditionnelle et construisons les bases d'une société plus saine.

Apprenez-en plus sur numinus.ca , et suivez-nous sur Facebook , Twitter et Instagram .

À propos de KGK

En tant qu'organisation mondiale de recherche sous contrat (CRO), KGK Science joue un rôle productif et pionnier dans le domaine de l'étude scientifique. Depuis plus de deux décennies, elle propose des solutions bien conçues et personnalisées à chacun de ses clients, consolidant ses capacités scientifiques, cliniques, commerciales et réglementaires en un seul ensemble de services complets. Équipé de technologies de pointe, de techniques de recherche novatrices et d'une équipe chevronnée de leaders d'opinion, KGK reste à la pointe de son industrie. Et, en associant parfaitement son expérience à sa volonté d'innovation, ce CRO est en mesure de répondre efficacement aux demandes croissantes du commerce et des consommateurs.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Tous les énoncés qui ne sont pas des faits historiques, y compris sans s'y limiter, les énoncés concernant les estimations futures, les plans, les programmes, les prévisions, les projections, les objectifs, les hypothèses, les attentes ou les croyances quant au rendement futur sont des « énoncés prospectifs ». Les énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes et d'expressions tels que « prévoir », « s'attendre à », « croire », « estimer », « viser », « anticiper », ou d'autres expressions semblables, ou leur forme négative, ainsi qu'à l'emploi de mots ou d'énoncés selon lesquels certaines mesures, ou certains événements ou résultats « seront » ou « pourraient » se produire ou être réalisés. Les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus qui pourraient entraîner des résultats, des événements ou des développements considérablement différents des résultats, événements ou développements prévus et exprimés explicitement ou implicitement dans ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes concernent, entre autres, l'obtention et le maintien des approbations réglementaires, y compris l'acquisition et le renouvellement des permis fédéraux, provinciaux, municipaux, locaux ou autres, et la capacité d'obtenir les approbations, licences et permis gouvernementaux nécessaires à l'exploitation et à l'expansion des installations de la compagnie ; les changements apportés à la réglementation et aux politiques, tels que les modifications apportées aux lois et aux règlements applicables, y compris aux processus fédéraux et provinciaux de légalisation, en raison de la fluctuation de l'opinion publique, de la façon dont est perçu l'usage médical des psychédéliques, des délais ou lenteurs bureaucratiques ou de toute autre raison ; tous facteur ou développement susceptible de nuire à la croissance du marché ; les antécédents limités de la compagnie en matière d'exploitation et de rentabilité ; la dépendance à l'égard de la direction ; le besoin de financement additionnel de la société et les effets des conditions du marché financier et d'autres facteurs sur la disponibilité des capitaux ; la concurrence, y compris celle de concurrents mieux établis et mieux financés ; et la nécessité de nouer et d'entretenir des alliances et des partenariats, y compris avec des entreprises de recherche et de développement, des clients et des fournisseurs; l'élaboration et la mise en œuvre de protocoles médicaux et de modes opératoires normalisés de traitement pour l'utilisation des thérapies psychédéliques; les objectifs de la société de développer et de mettre en œuvre des partenariats avec des organismes de recherche et d'autres acteurs clés de l'industrie de la santé mentale intégrative; la capacité de la société à résister avec succès à l'impact économique du COVID-19; les avantages médicaux, la sécurité, l'efficacité, la posologie et l'acceptation sociale des psychédéliques; l'approbation et / ou le succès des essais cliniques d'accès humanitaire; la culture et la récolte des champignons Psilocybe; et la disponibilité de personnel qualifié et de professionnels de la santé. Ces facteurs doivent être examinés attentivement et les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Bien que la société ait tenté d'identifier des facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que les actions, événements ou résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les déclarations prospectives, il peut y avoir d'autres facteurs de risque qui font que les actions, événements ou résultats diffèrent de ceux anticipés, estimé ou prévu. Rien ne garantit que les déclarations prospectives se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans les déclarations prospectives. La Société n'a aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, même si de nouvelles informations deviennent disponibles à la suite d'événements futurs, de nouvelles informations ou pour toute autre raison, sauf si la loi l'exige.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude de ce communiqué.

