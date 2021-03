Numinus agrandira son laboratoire de recherche ultramoderne sur les psychédéliques

Numinus Bioscience ajoutera un espace de recherche, améliorera les services contractuels, accélèrera le développement de la propriété intellectuelle et augmentera la capacité d'approvisionnement de psychédéliques

VANCOUVER, BC, le 9 mars 2021 /CNW/ - Numinus Wellness Inc. (« Numinus » ou la « Société ») (TSXV : NUMI), une cheffe de file mondiale soutenant et développant une mise en application sûre, accessible et fondée sur des données probantes des psychothérapies assistées par psychédéliques (PAP), est heureuse d'annoncer qu'elle prévoit une expansion importante de son laboratoire de recherche sur les psychédéliques d'ici la fin 2021.

L'annonce de l'agrandissement de 7 500 pieds carrés survient quelques jours après que Numinus ait reçu des modifications à sa licence fédérale en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances du Canada pour permettre la possession, la production, l'assemblage, la vente, l'exportation et/ou la livraison de divers psychédéliques dont la kétamine, le LSD, la mescaline, la N,N-Diméthyltryptamine (DMT), la N-Méthyl-3,4, la méthylènedioxyamphétamine (MDMA), la psilocine et la psilocybine.1

« Notre investissement dans l'agrandissement du laboratoire marque un tournant important pour Numinus et apporte les bases nécessaires au développement de thérapies et à l'infrastructure de recherche pour faire progresser la psychothérapie assistée par les psychédéliques au Canada et à travers le monde », déclare Sharan Sidhu, responsable scientifique et directrice générale de Numinus Bioscience, division laboratoire de la société et pionnière dans la recherche et le développement des psychédéliques.

Mme Sidhu précise : « Lorsqu'il sera opérationnel, ce centre renforcera notre stratégie en matière de propriété intellectuelle et de partenariats, générera davantage de revenus grâce à des tests analytiques pour les psychédéliques et à d'autres services contractuels, et augmentera notre offre de psychédéliques homogènes, sûrs et efficaces pour une utilisation clinique et des essais entrepris par des entités universitaires, à but lucratif ou non ».

Le laboratoire actuel conduit des travaux novateurs dans des domaines tels que la culture et l'extraction du champignon Psilocybe, des études de formulation ainsi qu'une banque de spores et une bibliothèque de cultures tissulaires vérifiées sur le plan génotypique. L'agrandissement des installations permettra d'accélérer ces travaux et d'ajouter plusieurs substances psychédéliques et des capacités de sous-traitance pour les services de laboratoire, d'augmenter la capacité de test des psychédéliques à haut débit et d'améliorer les activités de recherche et de développement pour une vaste gamme de psychédéliques.

Alors que Numinus Bioscience développe l'infrastructure, les systèmes et les processus sur le site d'expansion, les travaux contractuels et de recherche se poursuivront sans interruption au laboratoire actuel de la société, agréé par Santé Canada.

Le laboratoire recevra 1,2 M$ en nouveaux équipements

Le laboratoire actuel s'est récemment doté d'un équipement analytique de nouvelle génération, dont le spectromètre de masse Orbitrap Exploris 120, un instrument de spectrométrie de masse haute résolution de pointe qui soutient la recherche visant à optimiser la culture, la récolte et l'extraction des champignons psilocytaires et à mettre en œuvre la découverte d'inconnues et d'interactions dans plusieurs plantes psychédéliques en plus des champignons. Le laboratoire devrait bientôt recevoir des instruments additionnels, représentant un investissement total de 1,2 M$, pour soutenir l'innovation et le développement de la propriété intellectuelle liée aux champignons psilocytaires et des méthodes de test standardisées pour une gamme de psychédéliques.

1 Ces approbations réglementaires du 4 mars 2021 placent les laboratoires Numinus au premier plan de la recherche mondiale sur les psychédéliques.

NOTES

La sécurité et l'efficacité de la psychothérapie assistée par MDMA et psilocybine sont actuellement à l'étude. Elles n'ont pas encore été approuvées par Santé Canada ni par la FDA, ne conviennent pas à tout le monde et comportent des risques, même dans un cadre thérapeutique. Ces énoncés ne garantissent pas l'approbation future de Santé Canada ou de la FDA, ni la disponibilité de la psychothérapie assistée par MDMA ou psilocybine. Ces énoncés impliquent forcément des risques et des incertitudes connus et inconnus, qui pourraient entraîner un écart important entre les résultats réels et les projections.

À propos de Numinus

Numinus Wellness Inc. (TSXV : NUMI) est une société de recherche et de soins de santé qui crée des solutions psychédéliques pour traiter la maladie mentale, la toxicomanie et les traumatismes.

Numinus Health délivre des traitements par le biais de cliniques et de services virtuels, au travers de ses cliniques de Vancouver et Montréal.

Numinus R et D développe des protocoles cliniques et thérapeutiques à utiliser dans les traitements, en collaboration avec des partenaires de recherche et des régulateurs.

Numinus Bioscience élabore des formulations et des méthodes pour un approvisionnement sûr, en utilisant les licences de Santé Canada, et en se reposant sur l'expertise scientifique et une technologie de pointe.

Apprenez-en plus sur numinus.ca, et suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Tous les énoncés qui ne sont pas des faits historiques, y compris sans s'y limiter, les énoncés concernant les estimations futures, les plans, les programmes, les prévisions, les projections, les objectifs, les hypothèses, les attentes ou les croyances quant au rendement futur sont des « énoncés prospectifs ». Les énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes et d'expressions tels que « prévoir », « s'attendre à », « croire », « estimer », « viser », « anticiper », ou d'autres expressions semblables, ou leur forme négative, ainsi qu'à l'emploi de mots ou d'énoncés selon lesquels certaines mesures, ou certains événements ou résultats « seront » ou « pourraient » se produire ou être réalisés. Les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus qui pourraient entraîner des résultats, des événements ou des développements considérablement différents des résultats, événements ou développements prévus et exprimés explicitement ou implicitement dans ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes concernent, entre autres, l'obtention et le maintien des approbations réglementaires, y compris l'acquisition et le renouvellement des permis fédéraux, provinciaux, municipaux, locaux ou autres, et la capacité d'obtenir les approbations, licences et permis gouvernementaux nécessaires à l'exploitation et à l'expansion des installations de la compagnie ; les changements apportés à la réglementation et aux politiques, tels que les modifications apportées aux lois et aux règlements applicables, y compris aux processus fédéraux et provinciaux de légalisation, en raison de la fluctuation de l'opinion publique, de la façon dont est perçue l'industrie de la marijuana à des fins médicales et à l'intention des adultes, des délais ou lenteurs bureaucratiques ou de toute autre raison ; tous facteur ou développement susceptible de nuire à la croissance du marché ; les antécédents limités de la compagnie en matière d'exploitation et de rentabilité ; la dépendance à l'égard de la direction ; le besoin de financement additionnel de la société et les effets des conditions du marché financier et d'autres facteurs sur la disponibilité des capitaux ; la concurrence, y compris celle de concurrents mieux établis et mieux financés ; et la nécessité de nouer et d'entretenir des alliances et des partenariats, y compris avec des entreprises de recherche et de développement, des clients et des fournisseurs; l'élaboration et la mise en œuvre de protocoles médicaux et de modes opératoires normalisés de traitement pour l'utilisation des thérapies psychédéliques; les objectifs de la société de développer et de mettre en œuvre des partenariats avec des organismes de recherche et d'autres acteurs clés de l'industrie de la santé mentale intégrative; la capacité de la société à résister avec succès à l'impact économique de la COVID-19; les avantages médicaux, la sécurité, l'efficacité, la posologie et l'acceptation sociale des psychédéliques; l'approbation et / ou le succès des essais cliniques à accès compassionnel; la culture et la récolte des champignons psilocybe; et la disponibilité de personnel qualifié et de professionnels de la santé. Ces facteurs doivent être examinés attentivement, et les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Malgré les efforts de la société pour cerner les principaux facteurs de risque susceptibles de faire différer sensiblement les mesures, événements ou résultats réels de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs, d'autres facteurs peuvent entraîner des mesures, des événements ou des développements considérablement différents de ceux qui ont été prévus, estimés ou voulus. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs. La société ne s'engage pas à réviser les énoncés prospectifs, même si de nouveaux renseignements sont disponibles à la suite d'événements futurs, de faits nouveaux ou de toute autre raison, sauf si les lois applicables l'exigent.

SOURCE Numinus Wellness Inc.

Renseignements: May Lee, Directrice de la communication, Numinus, [email protected] ; Pour les demandes média : Chloé Lebouc, Kaiser & Associés, [email protected]

Liens connexes

https://numinus.ca/