HERNDON, Virginie, 15 février 2023 /CNW/ - L'entreprise mondiale de logiciels Nuix ( www.nuix.com | ASX:NXL) a annoncé aujourd'hui avoir remporté avec son partenaire Serco Inc. ( www.serco.com | OTC: SCGPY) le défi d'automatisation de renseignements contrôlés non classifiés des Forces navales des États-Unis parrainé par le US Navy Office of Naval Research. Dans un environnement géopolitique de plus en plus tendu, la gestion des divers types et volumes de renseignements classifiés protège correctement l'intégrité et la confidentialité de l'information qu'ils contiennent. Ce récent défi des Forces navales des États-Unis souligne la nécessité pour les entreprises complexes d'automatiser l'évaluation des documents en utilisant les progrès récents de l'intelligence artificielle (IA). L'équipe formée par Nuix et Serco a été l'un des trois participants à remporter ce défi.

« Nous avons été ravis de travailler avec Serco dans le cadre de ce défi, a déclaré Oliver Harvey, vice-président directeur, Stratégie client et innovation pour Nuix. En travaillant ensemble, nous faisions valoir nos capacités auprès d'un public important en utilisant une IA primée par le MIT pour traiter de vastes volumes de renseignements contextuels importants et en automatisant avec succès un processus laborieux ouvert à l'erreur humaine. »

En établissant correctement le niveau de classification des documents du gouvernement et du département de la Défense des États-Unis, les organisations du département de la Défense peuvent réduire les obstacles à un échange efficace et vital de renseignements avec les partenaires et les alliés. Mais une fois qu'un niveau de classification est attribué aux renseignements, le maintien de la chaîne de confiance représente un défi complexe et exigeant en main-d'œuvre alors que divers êtres humains interagissent avec elle. Ce problème est d'autant plus complexe puisque le nombre de documents qui doivent être traités correctement s'élève à des millions. Pour relever ce défi, le Naval Surface Warfare Centre des Forces navales des États-Unis a lancé un concours afin de trouver des fournisseurs de solutions ayant des approches viables pour automatiser l'évaluation des documents classifiés pour un type particulier de renseignements non classifiés appelé les renseignements contrôlés non classifiés.

Bien que le défi de renseignements contrôlés non classifiés ait été conçu spécifiquement pour les Forces navales des États-Unis et l'établissement de la Défense, il s'applique directement et de plus en plus à un large éventail d'organisations commerciales et gouvernementales actuelles. En fait, le défi est omniprésent : Comment tirer parti des technologies émergentes (comme l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine et le traitement automatique des langues) pour automatiser et rationaliser l'ingestion, l'interprétation, la classification et la priorisation d'un volume d'information vaste et en constante augmentation afin de favoriser de meilleures décisions et d'appuyer les objectifs opérationnels.

Pour arriver parmi les trois meilleurs, l'équipe de Nuix et Serco a dû présenter officiellement une conception de solution, participer à un processus rigoureux de sélection descendante sur plusieurs mois et finalement livrer un prototype de logiciel auto-installé, que les Forces navales des États-Unis ont testé dans leur laboratoire. Une équipe combinée d'experts en la matière de Nuix Inc. et de Serco Inc. a travaillé en collaboration à l'aide d'un petit ensemble de données pour former le produit de traitement automatique des langues de Nuix afin de détecter automatiquement les renseignements contrôlés non classifiés dans les documents textes non structurés, d'obtenir une cote de confiance pour chaque document et de regrouper et déployer la solution pour un déploiement ultime dans un réseau de laboratoires des Forces navales des États-Unis. Une fois le prototype formé et déployé, il a signalé avec succès le contenu de renseignements contrôlés non classifiés en tirant parti des principales fonctions de traitement automatique des langues de Nuix, comme un grand modèle de langage exclusif, une catégorisation du texte, une classification de type de document, des extractions tenant compte du contexte et Risk Engine.

« Les services de renommée mondiale de Serco et son expertise approfondie dans le domaine, combinés à la technologie d'intelligence artificielle révolutionnaire de Nuix, ont fait de nous un formidable concurrent pour ce défi complexe d'analyse de texte, explique Bob Trabucchi, architecte principal de solutions d'intelligence artificielle et d'apprentissage machine de Serco. Notre succès dans ce projet est encore plus impressionnant quand on considère qu'il n'a été réalisé que par deux ingénieurs à temps partiel. Et nous commençons tout juste à gratter la surface de ce qui est possible. »

À propos de Nuix

Nuix ( www.nuix.com | ASX:NXL) crée un logiciel novateur qui permet aux organisations de trouver simplement et rapidement la vérité à partir de n'importe quelle donnée dans un monde numérique. Nous sommes une équipe passionnée et talentueuse, qui ravit nos clients avec un logiciel qui transforme les données en renseignements exploitables et les aide à surmonter les défis que posent les litiges, les enquêtes, la gouvernance, le risque et la conformité.

