BURLINGTON, Massachusetts, 16 février 2022 /CNW/ - Nuance Communications (NASDAQ: NUAN) a annoncé aujourd'hui qu'elle a été nommée parmi les meilleurs employeurs à Montréal en 2022 et ce, pour une 12e année consécutive. Cette distinction s'inscrit dans le cadre de la participation de l'entreprise au projet des 100 meilleurs employeurs au Canada, dans le cadre duquel les employeurs sont évalués en fonction de la nature progressiste et avant-gardiste de leurs divers programmes et en fonction de divers critères tels que : le milieu de travail, le climat social et professionnel, la rémunération et les avantages sociaux, les vacances et autres congés, la communication avec les employés, la gestion du rendement, la formation et le perfectionnement, ainsi que le bénévolat au sein de la communauté.

« Nos employés sont la raison pour laquelle Nuance est un milieu de travail aussi formidable, et c'est aussi la raison pour laquelle notre technologie de pointe jouit de la confiance des plus grandes entreprises du monde, a déclaré Beth Conway, vice-présidente directrice et cheffe des ressources humaines et des lieux à Nuance. Le monde du travail est en constante évolution, et il est essentiel que nous continuions de soutenir nos employés en leur offrant un milieu de travail où ils peuvent être eux-mêmes, apprendre, grandir et s'épanouir. Cela comprend des avantages qui leur donnent les moyens d'agir, qui les inspirent et qui répondent à leurs besoins. Nous sommes fiers d'avoir été désignés comme l'un des meilleurs employeurs à Montréal pour 2022! »

Nuance a la ferme intention de veiller à ce que ses employés soient soutenus dans toutes les facettes de leur vie. L'entreprise offre des avantages sociaux et des politiques relatives aux congés concurrentiels, des possibilités de perfectionnement professionnel et de développement en continu, des horaires de travail flexibles et des congés rémunérés, notamment pour du bénévolat. Cela a pour but d'inciter tous les employés à donner le meilleur d'eux-mêmes tout en étant en mesure de poursuivre des intérêts personnels. De plus, Nuance entretient de solides relations avec de nombreuses universités et institutions d'enseignement dans le monde, dont Mila, et le bureau de Montréal de l'entreprise offre un solide programme de stages pour les étudiants et les jeunes professionnels, alors qu'il a accueilli près de 200 stagiaires au cours des 12 derniers mois.

Ce prix est le plus récent d'une série d'éloges mondiaux que Nuance a reçus en tant qu'employeur de choix. Elle s'est notamment inscrite aux palmarès des meilleurs milieux de travail en Amérique pour 2022 de Forbes et des meilleurs milieux de travail aux États-Unis pour 2022. Elle a également été nommée l'un des meilleurs lieux de travail en matière d'égalité pour les personnes LGBTQ+ pour 2022 par la Human Rights Campaign Foundation, le meilleur endroit où travailler en 2022 selon Built In Boston, l'un des meilleurs endroits où travailler en 2021 par le Boston Globe, parmi les 100 meilleures entreprises et les meilleures entreprises pour les pères en 2021 de Seramount, l'une des meilleures entreprises pour lesquelles vendre selon Selling Power, l'un des meilleurs endroits où travailler pour les mères, l'un des meilleurs endroits où travailler pour les pères, l'un des meilleurs endroits où travailler à distance pour les parents, en plus de se voir décerner la certification Great Place to Work par le Great Places to Work Institute aux États-Unis et la certification Great Place to Work en Inde par le Great Places to Work Institute.

Pour en savoir plus sur Nuance et les possibilités de carrière actuellement offertes, visitez le site https://www.nuance.com/about-us/careers.html.

