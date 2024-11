CONCORD, Ontario, 20 novembre 2024 /CNW/ - National Shunt Service (NSSL), chef de file en matière de solutions de gestion de chantier, célèbre son 25e anniversaire en novembre, soit un quart de siècle d'innovation, de confiance et d'excellence. Depuis sa création en 1999, NSSL a transformé la gestion de chantier pour les entreprises partout au Canada et aux États-Unis, devenant un partenaire indispensable pour les entreprises du Fortune 500. En combinant des conducteurs de camions de manœuvre qualifiés, une technologie de pointe et une approche axée sur le client, NSSL améliore sans cesse les opérations, transformant les chantiers en centres de productivité.

Au cours des 25 dernières années, NSSL a fourni en temps opportun des solutions axées sur les données qui améliorent l'efficacité opérationnelle et stimulent la productivité. Les principales étapes de l'histoire de l'entreprise sont les suivantes :

2008 : Lancement de Shuntware, le logiciel exclusif de gestion de chantier (YMS) de NSSL, qui a révolutionné la logistique de chantier avec des données en temps réel.

2013 : Expansion des services pour inclure les services de guérite et de centre d'accueil, simplifiant les liens entre les opérations de chantier et les calendriers de livraison.

2015 : Entrée sur le marché américain, élargissant la portée de NSSL et consolidant sa position de chef de file dans l'industrie.

2022 : Introduction de l'analyse en tant que service et d'une interface Shuntware rafraîchie, offrant des informations plus approfondies sur les données qui permettent d'améliorer l'efficacité opérationnelle.

Tout au long de son parcours, NSSL est restée fidèle à son engagement envers ses clients, fondé sur des valeurs de fiabilité, de professionnalisme et de confiance. Aujourd'hui, l'entreprise continue de fournir des solutions de gestion de chantier réactives et efficaces qui soutiennent de manière transparente les opérations de ses clients.

Le personnel est au cœur du succès de NSSL. Des chauffeurs experts au personnel de bureau dévoué, l'équipe de NSSL a toujours fourni un service exceptionnel. En célébrant cette étape importante, la société réaffirme son engagement à être un partenaire fiable et avant-gardiste pour les clients actuels et futurs.

« Nous sommes extrêmement fiers de célébrer 25 ans de succès avec notre équipe, nos partenaires et nos clients », a déclaré Ray Stewart, cofondateur et chef de la direction de NSSL. « Notre parcours témoigne de notre engagement à fournir des solutions fiables et innovantes qui intègrent les chantiers navals dans les activités de nos clients. Nous nous réjouissons des 25 prochaines années de croissance et de succès que nous connaîtrons ensemble! »

Pour en savoir plus, cliquez ici : https://www.nationalshunt.com/25th-anniversary/ .

À propos de NSSL

NSSL est une entreprise familiale spécialisée dans les services complets de gestion de chantier pour les entreprises du Fortune 500 dans toute l'Amérique du Nord. Forte de ses 25 ans d'expérience, NSSL établit la norme en matière de technologie innovante et de service à la clientèle exceptionnel. Les solutions de l'entreprise aident les clients à améliorer leur productivité, à réduire leurs coûts, à maximiser leur temps de fonctionnement et à améliorer la flexibilité de leur entreprise. Pour en savoir plus, visitez le site www.nationalshunt.com .

