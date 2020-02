NRP Stone, Inc. clôture l'acquisition de RMGI

DRAPER, Utah, 19 février 2020 /CNW/ - NRP Stone annonce avoir clôturé l'acquisition de Rare Metals and Gems Investors (RMGI), et ce, dans les délais prévus, transaction qui prévoit un accord de marketing mondial exclusif des produits en diamant blanc et en or. Ses produits, dont des diamants blancs bruts et taillés, comprendront également des lingots d'or, des pépites, des bijoux et des pièces de monnaie. Chaque diamant brut sera taillé par NRP ou des fournisseurs et commercialisé et distribué par les points de vente en gros et au détail du PNR, y compris le site Web du PNR Stone. Chaque diamant taillé sera classé par le Gemological Institute of America (GIA).

La transaction portait sur des diamants en vrac et des diamants colorés, classés par le GIA, sertis dans de magnifiques bagues à base de luxium, en plus d'une tonne de concentré de minerai de luxium. Le minerai, dont la valeur a été constatée par un tiers dans un Rapport d'évaluation technique et de valorisation daté du 30 août 2019, est évalué à 1,5 million de dollars par tonne. Le minerai sera utilisé pour produire des nanoparticules solides granulées et de luxium pour l'industrie.

Le luxium, argent fin à 0,999, est issu du procédé atomique par la fusion de l'argent avec d'autres oligo-éléments. Le résultat est un métal précieux qui a l'aspect fini naturel du chrome, bien qu'il puisse être coloré et brossé pour les bijoux. Sa maniabilité se compare à celle de l'argent, mais il est résistant au ternissement. De même, le luxium, comme l'argent, le conducteur naturel d'électricité le plus connu au monde, a des propriétés conductrices et présente de ce fait de nombreuses utilisations industrielles potentielles, notamment la transmission électrique, les circuits intégrés, l'aéronautique, le solaire et les dispositifs médicaux. Par ailleurs, le luxium a le potentiel de combler l'écart de prix entre l'or et l'argent, ainsi que de modifier, remplacer et améliorer de nombreuses applications industrielles.

Le luxium et les diamants de NRP, produits dérivés des processus naturels de la Terre Mère, bénéficient aussi d'une pointe de technologie. La plupart des diamants extraits dans le monde, en provenance de la Terre-Mère, restent inachevés. Ils sont de couleur jaune à brun parce qu'ils n'ont pas eu le temps, la chaleur et la pression nécessaires pour se parfaire en devenant des pierres précieuses blanches et de couleur rare. De ce fait, ces diamants bruns sont généralement concassés et utilisés à des fins industrielles, notamment pour fabriquer des forets à diamant, des scies ou des abrasifs. Cependant, depuis peu, et ce, grâce à une technologie brevetée, ces diamants jaunes ou bruns ont été promus à des fins bijoutières, cette technologie ayant permis de les finir et de leur faire atteindre leur potentiel le plus élevé et le mieux exploité : les pierres précieuses blanches et colorées. Les diamants de NRP sont considérés par le GIA comme des « diamants traités naturellement », car la technologie de finition reproduit les processus naturels de la Terre, mais dans un laps de temps plus court. Par ces procédés exclusifs, les diamants bruns peuvent devenir blancs et, selon leur composition organique, revêtir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, sans le secours de colorants et de la radiation, ou sans qu'il soit nécessaire de les cultiver synthétiquement en laboratoire.

L'acquisition, qui prépare le terrain à d'autres acquisitions éventuelles, a permis d'entamer des négociations de financement, de fabrication conjointe et visant d'autres produits. Si elles se concrétisent, NRP en viendra à se positionner en vue de devenir une entreprise verticalement intégrée dans la mesure où ce qui était conçu au départ comme une simple opération de marketing de diamants et du luxium s'est développée pour inclure les produits en or et les négociations visant le financement d'une exploitation commune de frappe de pièces en or et en luxium, la finition de diamants bruts de couleur et la production de luxium pour la bijouterie et l'industrie.

NRP Stone, Inc. est active dans la commercialisation et la distribution de métaux précieux et de pierres précieuses uniques. SYM : NRPI (NRPI.PK) États-Unis : OTC; CUSIP : 62940J200 Site Web : https://nrpstone.co; Courriel : [email protected]; Suivez-nous sur Twitter @nrpstone.

Divulgation et mise en garde concernant les déclarations prospectives : Le présent communiqué de presse comprend des « déclarations prospectives » au sens des règles d'exonération de la Private Securities Litigation Reform de 1995 des États-Unis. Les énoncés d'objectifs futurs et mentions similaires reflétant autre chose qu'un fait historique sont destinés à identifier les déclarations prospectives, mais ne sont pas les seuls moyens d'identifier ces déclarations. Ces déclarations prospectives impliquent un certain nombre de risques et d'incertitudes, notamment le développement et l'acceptation par le marché de produits et de technologies en temps voulu, les facteurs économiques et de marché, l'intégration réussie des acquisitions, la capacité de s'assurer des sources de financement supplémentaires, la capacité de réduire les dépenses d'exploitation et d'autres facteurs. Les résultats réels qu'obtient la société peuvent différer sensiblement de toute déclaration prévisionnelle en raison de ces risques et incertitudes. La société, sa direction ou ses filiales n'assument aucune obligation de réviser ou de mettre à jour les déclarations prévisionnelles pour tenir compte d'événements ou de circonstances qui pourraient survenir après la date du présent communiqué.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/947918/NRP_Stone_Inc_Logo.jpg

SOURCE NRP Stone, Inc.