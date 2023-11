MONTRÉAL, le 20 nov. 2023 /CNW/ - NPower Canada, en collaboration avec Microsoft, a annoncé de nouvelles opportunités de formation numérique et de développement de carrière pour aider les chercheur·euse·s d'emploi du Québec à rester compétitifs. S'appuyant sur l'accélérateur de talents technologiques canadiens, lancé en janvier 2021, la formation se concentrera sur l'équipement des participant·e·s avec les compétences très demandées nécessaires pour prospérer dans l'économie numérique d'aujourd'hui. Depuis la création du site québécois de NPower Canada en novembre 2022, 415 chercheur·euse·s d'emploi de la province ont trouvé un emploi significatif dans le secteur technologique, grâce en partie au soutien de Microsoft.

En janvier 2021, l'accélérateur de talents technologiques canadiens (CTTA), un programme conçu pour combler le fossé des talents au Canada en fournissant aux chercheur·euse·s d'emploi sous-desservis des compétences numériques très demandées, des certifications et un soutien au développement de carrière, a été lancé par NPower Canada, Microsoft, DIGITAL et Blueprint. À l'automne 2022, un investissement important de DIGITAL, Microsoft et la Fondation CIBC a soutenu la création du premier site bilingue de NPower Canada pour la formation en personne au Québec, permettant à leur programme ParcoursTech d'être accessible aux chercheur·euse·s d'emploi anglophones et francophones de la province.

Maintenant, NPower Canada offrira encore plus d'opportunités de croissance de carrière au Québec, en exploitant les programmes de formation de pointe de Microsoft pour lancer son programme intermédiaire d'analyste de données dans la province. Le programme sera étendu aux chercheurs d'emploi francophones au Québec, et les candidatures sont désormais ouvertes pour la cohorte inaugurale commençant en mai 2024. Le programme, parrainé et développé en collaboration avec Microsoft, dote les participant·e·s de certifications Microsoft Azure AI Fundamentals, une qualification qui préparera les chercheur·euse·s d'emploi avec les compétences essentielles pour les carrières activées numériquement.

"Le soutien de Microsoft a joué un rôle crucial dans notre mission de fournir des compétences numériques essentielles et un développement professionnel en anglais et en français aux chercheur·euse·s d'emploi du Québec, les préparant au succès sur le marché du travail compétitif d'aujourd'hui. Notre collaboration dynamique garantit que nous offrons les compétences technologiques les plus recherchées, permettant aux chercheur·euse·s d'emploi de prospérer dans des rôles activés numériquement sur des marchés diversifiés", a déclaré Julia Blackburn, Cheffe de la direction de NPower Canada.

L'impact du CTTA devrait s'étendre davantage, avec Microsoft, DIGITAL et la Fondation CIBC annonçant récemment un co-investissement continu de 2 millions de dollars pour étendre le CTTA, visant à lancer plus de 6 000 chercheur·euse·s d'emploi à travers le Canada, y compris au Québec, dans des carrières significatives dans le secteur technologique en constante croissance. Selon le rapport Scoring Tech Talent 2023 de CBRE , Montréal est désormais le 12e plus grand marché technologique au Canada et aux États-Unis, soulignant la nécessité pour les cherc­­heurs d'emploi et les travailleurs de la province d'être équipés des compétences nécessaires pour exceller dans l'économie numérique et AI en croissance.

"Le secteur technologique prospère au Québec, et nous sommes fiers d'étendre l'accélérateur de talents technologiques canadiens, en développant la main-d'œuvre et en favorisant un avenir solide pour l'industrie dans la province", a déclaré Chris Barry, président de Microsoft Canada. "Avec une formation bilingue pour des compétences numériques, en cybersécurité et en intelligence artificielle très demandées, nous travaillons pour nous assurer que tout le monde peut accéder aux avantages de l'économie numérique d'aujourd'hui et aux carrières enrichissantes qui sont disponibles."

NPower Canada et Microsoft restent engagés à stimuler l'innovation et la croissance économique dans la main-d'œuvre du Québec.

