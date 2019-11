Novo SST fait l'acquisition de Juno Groupe Conseil

« Cette association nous permettra de consolider notre position de chef de file en santé et sécurité du travail et de poursuivre notre croissance au Québec », souligne René Boivin, président-directeur général de Novo SST. « Je suis très heureux que l'équipe de Juno se joigne à nous. Évoluant dans le même marché depuis plusieurs années et possédant les mêmes valeurs humaines, les deux entreprises fusionnées, qui sont complémentaires, permettront également d'élargir notre offre déjà bien établie. »

« La décision de joindre nos services, notre équipe et notre expertise à Novo SST est une décision d'affaires très réfléchie, mais aussi une décision de cœur, indique M. Stéphane Labbé, président de Juno. Nos valeurs communes, la complémentarité de nos pratiques et le désir d'élargir l'offre de service pour nos clients sont autant d'éléments qui font que la consolidation de nos organisations est une bonne nouvelle pour tous nos clients, partenaires et fournisseurs. Tous les éléments sont en place afin que cette fusion soit une réussite. »

Tous les emplois seront conservés. La nouvelle équipe de Novo SST comptera désormais 165 employés répartis dans quatre bureaux au Québec. M. Stéphane Labbé, président de Juno, joindra l'équipe de direction de Novo SST afin d'assurer une transition en douceur et de participer au développement de l'entreprise.

À propos de Novo SST

Novo SST est un chef de file en gestion de la santé et sécurité du travail qui propose des services complets pour soutenir et hausser la performance des organisations en matière de SST. Sa mission est d'accompagner les entreprises, avec professionnalisme et passion, en proposant des solutions distinctives, intégrées et performantes en santé et sécurité du travail afin de permettre à sa clientèle de créer des milieux de travail sains, responsables et sécuritaires. Novo SST a créé une formule unique afin que chaque entreprise bénéficie d'un maximum d'économies selon sa performance en SST. Ses mutuelles comptent parmi les plus performantes au Québec.

