Novisto, une plateforme SaaS dédiée aux facteurs ESG, annonce un financement de série A de 8 millions de dollars américains et ajoute JetBlue à sa liste de partenaires

Le financement mené par White Star Capital soutiendra la mise en oeuvre de la feuille de route du produit et la stratégie d'expansion internationale.

MONTRÉAL, le 25 mai 2021 /CNW Telbec/ - Novisto, une plateforme logiciel (SaaS) de nouvelle génération pour les données, les rapports et la gestion de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), a annoncé aujourd'hui qu'elle a recueilli un financement de série A de 8 millions de dollars américains. La ronde a été menée par White Star Capital avec la participation de Diagram Ventures. Ce financement permettra à Novisto de tripler la taille de ses équipes d'ingénieurs et de produit à mesure qu'elle déploiera sa feuille de route, et étendra ses activités au-delà de l'Amérique du Nord sur le marché européen.

Novisto est un titulaire d'une licence du Sustainability Accounting Standards Board (SASB) et un fournisseur de solutions accrédité du CDP. L'entreprise a pris beaucoup d'ampleur depuis son lancement à la fin de l'année 2019 : parmi sa clientèle croissante, elle compte plusieurs entreprises mondiales cotées en bourse, dont CAE, JetBlue et TMX Group.

Les facteurs ESG deviennent rapidement un élément central à la production de rapports des entreprises. En 2019, 90 % des entreprises de l'indice S&P 500 ont divulgué des mesures liées aux ESG sous une forme ou une autre, comparativement à seulement 20 % en 2011. Jusqu'à présent, il y avait un manque criant de systèmes de gestion des données et de reddition de compte ESG et les entreprises trouvaient difficile d'établir un lien entre la performance ESG et la création de valeur économique.

Avec Novisto, les organisations peuvent tirer parti du pouvoir de l'automatisation pour collecter et consolider leurs données sur le développement durable, améliorer leurs rapports et obtenir des renseignements leur permettant de prendre de meilleures décisions et de créer de la valeur. La plateforme centralisée de Novisto, de type ERP, permet aux dirigeants et aux praticiens ESG d'accélérer l'intégration du développement durable à la stratégie de l'entreprise et de conserver une longueur d'avance face à l'évolution rapide de la réglementation et des marchés financiers.

L'investissement de série A porte le financement total de la plateforme depuis son lancement à 9,5 millions de dollars américains, à la suite d'une collecte de fonds initiale de 1,5 million de dollars américains en 2020 menée par Diagram Ventures.

CITATIONS

Charles Assaf, cofondateur et chef de la direction chez Novisto : « La production de rapports et la gestion des facteurs ESG sont désormais essentielles pour les investisseurs et les autres parties prenantes importantes. Cet investissement de série A et ce partenariat avec White Star nous permettront de concrétiser la prochaine étape de notre vision, qui consiste à devenir la principale solution logicielle au monde pour l'intégration des données, des rapports et de la gestion ESG. »

Sara Bogdan, directrice, chef du développement durable et des ESG chez JetBlue Airways : « Chez JetBlue, les ESG sont au cœur de notre stratégie commerciale. Nous avons hâte d'utiliser le logiciel Novisto pour nous aider à maximiser notre performance ESG et à générer de la valeur à long terme dans l'industrie du voyage. Nous nous concentrons sur un avenir à faibles émissions de carbone et sur l'atteinte de la carboneutralité de nos opérations d'ici 2040 et nous pensons que Novisto nous aidera à planifier, à mesurer et, en fin de compte, à atteindre nos objectifs ambitieux dans ce domaine. »

Jean-François Marcoux, cofondateur et associé directeur chez White Star Capital : « De plus en plus, les investisseurs et les parties prenantes principales exigent que les organisations rendent compte des facteurs ESG et démontrent la valeur commerciale qui en résulte. Novisto est une référence de sa catégorie, une entreprise qui relève le défi et qui se démarque grâce à des décennies d'expérience combinée à la fois dans les domaines du développement durable des entreprises, du développement de produits et de la technologie. »

À PROPOS DE NOVISTO

Novisto est un logiciel d'entreprise de bout en bout pour une gestion plus intelligente du développement durable, permettant aux entreprises de créer de la valeur à partir de leur stratégie, de leurs données et de leurs rapports ESG. Novisto simplifie chaque étape du parcours de gestion du développement durable tout en aidant les entreprises à s'approprier leur discours ESG. Notre raison d'être est de promouvoirune société plus inclusive et résiliente en permettant aux organisations de créer de la valeur par un développement durable. Pour en savoir plus, visitez www.novisto.com

À PROPOS DE WHITE STAR CAPITAL

White Star Capital est une plateforme mondiale d'investissement technologique en plusieurs étapes qui investit dans des entrepreneurs exceptionnels créant des entreprises ambitieuses et internationales. À partir de Guernesey, New York, Londres, Paris, Montréal, Toronto, Tokyo et Hong Kong, notre présence, notre perspective et notre personnel nous permettent de collaborer étroitement avec nos fondateurs pour les aider à prendre de l'expansion à l'échelle internationale à partir de la série A.

Pour en savoir plus sur la façon dont nous allons au-delà des limites, visitez www.whitestarcapital.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter ou Facebook.

À PROPOS DE DIAGRAM VENTURES

Diagram est un bâtisseur de capital-risque qui conçoit et lance des entreprises technologiques dans les secteurs des services financiers, de l'assurance et de la santé. Travaillant aux côtés de fondateurs de calibre mondial, Diagram combine l'accès à des services de capital de risque, un soutien pratique et un écosystème profond de partenaires et de titulaires, dans une plateforme unique pour lancer et développer une entreprise. Depuis 2016, Diagram a recueilli plus de 145 millions de dollars américains et lancé 11 nouvelles entreprises en Amérique du Nord. www.diagram.ca

SOURCE Novisto

Renseignements: Pour les demandes de renseignements des médias, communiquez avec [email protected]