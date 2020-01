Novexco inc. annonce l'acquisition de S.P. Richards Canada et double son réseau de distribution au Canada

MONTRÉAL, le 7 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le chef de file canadien de l'industrie des fournitures de bureau Novexco inc. (Novexco) annonce l'acquisition de S.P. Richards Co. Canada Inc., (S.P. Richards Canada), division canadienne de S.P. Richards, effectif le 1er janvier 2020. Novexco procède à un élargissement de ses activités commerciales afin de rejoindre sa clientèle d'un océan à l'autre. L'ajout de cinq entrepôts à ses capacités actuelles permettra à Novexco de servir sa clientèle dans les 24 heures, peu importe l'emplacement au pays.

Pour Denis Mathieu, président et chef de la direction de Novexco, l'acquisition est complémentaire au canal de distribution actuel. « Les nouveaux entrepôts de l'Ouest canadien permettront de mieux servir notre clientèle des provinces de l'Ouest tandis que nos entrepôts existants dans l'Est du Canada réduiront les délais de livraison des clients de S.P. Richards Canada situés dans les provinces de l'Est », explique Denis Mathieu.

Rick Toppin, président et chef de la direction de S.P. Richards, complète : « La vente de S.P. Richards Canada permettra de concentrer nos activités sur le marché américain. En entreprenant ce processus, il s'est avéré clair que Novexco était le partenaire idéal pour nos clients canadiens et nos employés. Je voudrais remercier toute l'équipe de S.P. Richards Canada; leur travail acharné et leur dévouement auront permis de conclure cette transaction ».

Une offre de produits élargie pour tous les clients

S.P. Richards Canada distribue plus de 16 000 produits de marques nationales et de marques maison. Cette acquisition se traduit par un accès à une plus grande sélection de produits et de marques pour l'ensemble des clients. De plus, une entente de longue durée conclue avec S.P. Richards permettra un accès continu aux produits de marques maison pour l'ensemble de la clientèle et des marchés desservis par Novexco.

« L'industrie évolue très rapidement et nous devons demeurer à l'avant-garde des besoins de nos clients. Nous maintiendrons ainsi la distribution des produits de S.P. Richards Canada à leurs clients canadiens, en plus de notre sélection de produits actuelle », renforce Denis Mathieu.

Novexco Inc.

Fondée en 1996 et sous propriété de ses marchands membres, Novexco est le plus grand distributeur de fournitures de bureau, de produits technologiques et de mobilier de bureau appartenant à 100 % à des Canadiens. Depuis 2018, ses activités de ventes commerciales nationales, de commerce électronique ainsi que ses 109 magasins membres ont été regroupés sous la marque Hamster®. Novexco sert aussi des milliers de revendeurs canadiens par sa division Chestwood. Novexco approvisionne sa clientèle à partir de ses 10 centres de distribution situés à Vancouver BC, Calgary AB, Edmonton AB, Markham ON, Toronto ON, Brampton ON, Laval QC, Montréal QC, Darmouth NS. Novexco est membre du Club Platine des entreprises les mieux gérées au Canada. www.novexco.ca

S.P. Richards.

S.P. Richards, le groupe de produits commerciaux de Genuine Parts Company, est un chef de file dans la distribution de produits aux entreprises aux États-Unis et au Canada, avec des revenus approximatifs de 2 milliards de dollars en 2018. S.P. Richards propose à ses clients revendeurs une offre élargie de produits pour les entreprises dont des produits d'usage quotidien tels que les fournitures de bureau, le papier, les consommables d'imprimantes ainsi que le mobilier de bureau et des fournitures de nettoyage, d'entretien des établissements, de salles de pause et de sécurité. S.P. Richards distribue plus de 98 000 articles à plus de 9700 revendeurs et distributeurs par un réseau de 54 centres de distribution en Amérique du Nord.

