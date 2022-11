Le rythme alarmant du vieillissement de la population a entraîné un raz-de-marée de répercussions physiques et psychologiques chez nos aînés et notre système de santé surchargé. Il est maintenant temps de sonner la cloche concernant cette situation urgente.

Selon l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), les chutes ont été responsables de 21 644 décès au Québec entre 2000 et 2019, soit une moyenne de 1 082 décès par année 1 .

Un adulte sur trois de plus de 75 ans tombe chaque année. Ces personnes sont ensuite plus susceptibles de chuter à nouveau dans les 12 mois qui suivent 2 .

. SAFE est un site Web proposant une série de vidéos d'exercices guidés ciblant les quatre piliers de la condition physique : la force, l'équilibre, la flexibilité et l'endurance.

La peur de tomber est un facteur de risque majeur qui limite considérablement les activités des aînés. En aidant ces derniers à maintenir leur force et leur équilibre dans le bas du corps, SAFE lutte contre les conséquences chroniques d'un mode de vie sédentaire.

En cas de chute, un aîné plus âgé dont la masse musculaire, la souplesse des articulations et la stabilité sont renforcées a plus de chances d'accélérer sa période de récupération.

MONTRÉAL, le 15 nov. 2022 /CNW Telbec/ - CODE ViE : La Fondation de l'Hôpital général de Montréal est heureuse de présenter le nouveau programme en ligne SAFE (Soutien aux aînés pour la forme et l'équilibre), une initiative pilotée par le Dr José A. Morais, gériatre depuis 25 ans et directeur de la Division de médecine gériatrique de McGill. Maintenant offert partout au Québec, SAFE est un site Web gratuit qui propose une série de vidéos d'exercices doux et à faible impact conçus pour les aînés. Le site renferme également une foule de renseignements, d'articles et de recommandations utiles.

« Le vieillissement en santé et la prévention des chutes représentent des enjeux de santé publique qui exigent une attention immédiate », déclare le Dr Morais. « L'exercice est l'un des moyens les plus efficaces et les plus simples de lutter contre les nombreux effets de la mobilité réduite et d'autres problèmes rencontrés chez les aînés, dont la perte d'autonomie, la diminution de la concentration mentale, la mauvaise qualité du sommeil et l'isolement. Les effets positifs de l'activité physique pour les aînés sont illimités. »

Les hauts et les bas de la sédentarité et des chutes

Chaque chiffre raconte une histoire, et les statistiques sont trop préoccupantes pour être ignorées. Les chutes sont responsables de 85 % des hospitalisations liées à des blessures chez les aînés et elles représentent 95 % de l'ensemble des fractures de la hanche. En outre, plus de 30 % des aînés devront être admis dans des établissements de soins de longue durée après leur séjour à l'hôpital. Au total, cela représente 2 milliards de dollars par année en coûts directs de soins de santé au Canada3.

« Ces situations sont exactement ce que nous voulons éviter », affirme Jean-Guy Gourdeau, président et chef de la direction de CODE ViE : La Fondation de l'Hôpital général de Montréal. « Il est essentiel que nous trouvions des moyens d'aider à maintenir la santé, la mobilité et l'autonomie des aînés le plus longtemps possible. C'est précisément ce que fait SAFE avec son programme axé sur les personnes âgées. »

Cette perspective a permis à SAFE de prendre son élan. Le site Web est convivial, visuellement attrayant et, surtout, accessible à toutes et tous. En effet, aucun identifiant ni mot de passe n'est requis afin que tous les aînés et leurs proches aidants puissent naviguer facilement parmi les vidéos et intégrer les exercices à effectuer à domicile dans leur vie quotidienne. En mettant toutes les chances de leur côté, nous avons espoir que cela se traduira par un engagement continu à faire de l'exercice et à vieillir en bonne santé.

Le programme SAFE repose sur les quatre piliers de l'exercice et de la forme physique :

Force : renforce les muscles des hanches, des chevilles et des genoux pour faciliter les activités quotidiennes.

Équilibre : améliore la coordination et la stabilité, et aide à réduire l'anxiété liée aux chutes.

Flexibilité : soulage les articulations raides et augmente l'amplitude des mouvements.

Endurance : augmente l'endurance en améliorant la santé du cœur et des poumons.

La mission de SAFE gagne le soutien d'organisations partageant une vision commune

Combler le fossé entre les initiatives transformatrices et les occasions de financement est une priorité pour la Fondation. Lorsqu'ils sont appuyés par des défenseurs qui partagent une même vision communautaire, ces programmes peuvent alors devenir une réalité. « Nous avons été très chanceux de nous associer à la Fondation Grace Dart et à la Banque Scotia, dont la générosité et le soutien ont rendu possible le développement de SAFE », se réjouit M. Gourdeau.

« La Fondation Grace Dart soutient des groupes et des organisations proposant des approches innovantes pour prendre soin des aînés dans notre communauté. C'est exactement ce que fait ce programme extraordinaire, en offrant des soins préventifs à domicile. SAFE s'aligne parfaitement aux objectifs de la Fondation, que nous essayons d'atteindre à travers le prisme communauté-collaboration-soins », explique Elise Nesbitt, présidente de la Fondation Grace Dart.

« La Banque Scotia est fière de s'associer à la Fondation de l'Hôpital général de Montréal pour soutenir sa mission de réduire le risque de chutes graves chez les aînés », affirme Geneviève Brouillard, vice-présidente principale de la Banque Scotia, Québec et Est de l'Ontario. « La pandémie de COVID a mis en évidence la vulnérabilité de nombreux aînés, l'isolement et un mode de vie sédentaire augmentant conjointement les risques pour leur santé. Nous nous engageons à soutenir des options de soins de santé accessibles à long terme pour les personnes âgées en vue de leur permettre de vivre une vie plus forte et plus saine. »

Il n'est jamais trop tard pour commencer à faire de l'exercice. Ce programme permet aux précieux aînés de le faire à leur propre rythme afin de renforcer leur santé et d'améliorer leur qualité de vie.

À propos de SAFE

SAFE est un site Web complet destiné à améliorer la qualité de vie globale des aînés et à prévenir les chutes. Il s'agit d'un outil convivial qui offre aux adultes vieillissants ayant des problèmes de mobilité et à leurs proches aidants une option viable pour intégrer un programme d'exercices à domicile dans leur vie quotidienne, ainsi que pour leur fournir des renseignements et des ressources opportunes concernant leur santé et leur bien-être. Composé d'une série de vidéos d'exercices à faible impact, ce programme GRATUIT est divisé en 4 niveaux comportant 5 catégories chacun : échauffement, force, équilibre, flexibilité et endurance. Reposant sur des années de recherche et de soins primaires dispensés aux patients, SAFE se concentre sur les avantages physiques et psychologiques de l'exercice sur les aînés. Visitez-nous à ainesenforme.com.

À propos de CODE ViE

CODE ViE : La Fondation de l'Hôpital général de Montréal a pour mission d'apporter un soutien vital pour des soins vitaux offerts à l'Hôpital général de Montréal, au Centre universitaire de santé McGill et, plus largement, au sein du Réseau universitaire de santé McGill. Nous soutenons des initiatives concrètes visant à appuyer l'excellence et l'innovation dans les soins de santé afin de transformer la vie des patients, aujourd'hui et demain. Grâce à la générosité de nos donateurs, la campagne CODE ViE a permis d'amasser un montant record de 110 millions de dollars, que nous investirons stratégiquement pour financer des projets de recherches essentiels, des équipements de pointe et des programmes cliniques transformateurs. CODE ViE est notre cri de ralliement pour unir les donateurs, les partenaires philanthropiques et les leaders médicaux en vue de trouver, ensemble, des solutions durables aux nombreux défis auxquels nous sommes confrontés dans le domaine de la santé. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez codevie.ca.

À propos de la Fondation Grace Dart

La Fondation Grace Dart offre de l'amour et de la bonté aux aînés de la région du Grand Montréal. Elle soutient un environnement chaleureux et personnel pour assurer le bien-être des aînés au moyen de ses différents efforts de don, et ce, en accord avec les cinq domaines suivants : besoins fondamentaux, solitude et isolement, socialisation et développement personnel, troubles cognitifs et milieu de vie. Pour en savoir davantage, visitez le site fondationgracedart.com.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2022, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et ses actifs s'élevaient à environ 1 300 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir plus, visitez le banquescotia.com et suivez-nous sur Twitter (@Scotiabank).

