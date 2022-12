GAITHERSBURG, Maryland, 16 décembre 2022 /CNW/ - Novavax, Inc. (Nasdaq : NVAX), une entreprise de biotechnologie vouée à la mise au point et à la commercialisation de vaccins de prochaine génération contre les maladies infectieuses graves, a annoncé aujourd'hui un projet d'appel public à l'épargne pour la vente d'actions ordinaires d'une valeur maximale de 125 millions de dollars. En ce qui concerne le placement d'actions ordinaires, Novavax s'attend à accorder aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter jusqu'à concurrence de 18,75 millions de dollars supplémentaires de ses actions ordinaires au prix du placement public, moins les réductions de prise ferme et les commissions.

J.P. Morgan, Jefferies et Cowen agissent à titre de cochefs de file et représentants des souscripteurs pour l'offre d'actions ordinaires.

Parallèlement à l'offre d'actions ordinaires, Novavax a également annoncé une offre d'un montant en principal total de 125 millions de dollars en billets de premier rang convertibles échéant en 2027 (les « billets ») à des personnes dont il est raisonnable de croire qu'elles sont des acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la Règle 144A de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée. En ce qui concerne l'offre de billets, Novavax s'attend à accorder aux premiers acheteurs une option de 30 jours pour acheter jusqu'à un montant supplémentaire de 18,75 millions du montant total du capital des billets. L'offre d'actions ordinaires n'est pas subordonnée à la consommation de l'offre simultanée des billets, et l'offre simultanée des billets n'est pas subordonnée à la consommation de l'offre d'actions ordinaires.

Novavax peut utiliser le produit net de l'émission d'actions ordinaires et, si elles sont consommées, de l'émission simultanée des billets, à des fins générales, y compris, mais sans s'y limiter, le lancement commercial mondial continu de Nuvaxovid, le remboursement ou le rachat d'une partie du capital impayé de 325 millions de dollars de nos billets de premier rang non garantis convertibles à 3,75 % échéant le 1er février 2023, le fonds de roulement, les dépenses en capital, les dépenses en recherche et développement, les dépenses en essais cliniques, les remboursements en vertu de nos accords d'approvisionnement, ainsi que les acquisitions et autres objectifs stratégiques.

Une déclaration d'enregistrement relative à l'émission d'actions ordinaires a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 11 mars 2020 et déclarée en vigueur. L'émission d'actions ordinaires sera effectuée uniquement au moyen d'un supplément de prospectus et du prospectus qui l'accompagne. Avant d'investir dans l'émission d'actions ordinaires, les acheteurs devraient lire le supplément du prospectus préliminaire relatif à l'offre publique et décrivant les modalités de cette offre publique, ainsi que la déclaration d'enregistrement connexe et les autres documents que Novavax a déposés auprès de la SEC pour obtenir des renseignements plus complets sur Novavax et cette offre publique. Ces documents, lorsqu'ils sont disponibles, sont gratuits et peuvent être consultés sur le site Web d'EDGAR à l'adresse www.sec.gov . Des exemplaires du supplément de prospectus préliminaire et du prospectus connexe relatif à l'offre d'actions ordinaires peuvent également être obtenus, lorsqu'ils sont disponibles, auprès de : J.P. Morgan, à l'attention de : Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood (NY) 11717, par téléphone au 866 803-9204 ou par courriel à [email protected]; Jefferies LLC, à l'attention de : Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, par téléphone au 877-821-7388, ou par courriel à [email protected] ou Cowen and Company, LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, à l'attention de : Prospectus Department, par téléphone au 833-297-2926, ou par courriel à [email protected].

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des titres émis, ou de vente des titres émis dans tout État ou autre province où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'inscription ou l'approbation en vertu des lois sur les valeurs mobilières de l'État ou de la province en question.

À propos de Novavax

Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX) est une entreprise de biotechnologie qui promeut une meilleure santé à l'échelle mondiale grâce à la découverte, au développement et à la commercialisation de vaccins novateurs pour prévenir les maladies infectieuses graves. La plateforme technologique recombinante brevetée de l'entreprise exploite la puissance et la vitesse du génie génétique pour la production efficace de nanoparticules hautement immunogènes conçues pour répondre aux besoins urgents en matière de santé à l'échelle mondiale. Le vaccin Novavax contre la COVID-19 a reçu l'autorisation de plusieurs organismes de réglementation à l'échelle mondiale, dont la Food and Drug Administration des États-Unis, la Commission européenne et l'Organisation mondiale de la santé. Le vaccin fait actuellement l'objet d'un examen par de nombreux organismes de réglementation dans le monde, y compris pour des indications supplémentaires et des populations comme les adolescents, et en tant que dose de rappel. En plus de son vaccin contre la COVID-19, Novavax évalue actuellement un vaccin combiné candidat contre la grippe saisonnière et la COVID-19 dans un essai clinique de phase 1/2, qui associe le NVX-CoV2373 et son candidat vaccin quadrivalent contre la grippe, et évalue également un vaccin fondé sur la souche Omicron (NVX-CoV2515) ainsi qu'un vaccin à format bivalent basé sur la souche Omicron et la souche originale. Ces vaccins candidats intègrent l'adjuvant Matrix-M à base de saponine, propriété de Novavax, afin de renforcer la réponse immunitaire et de stimuler des niveaux élevés d'anticorps neutralisants.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs. Il est recommandé aux investisseurs de ne pas trop se fier à ces énoncés prospectifs, y compris, sans s'y limiter, les énoncés concernant la capacité de Novavax de mener à bien les offres, le moment et les modalités des offres proposées, le produit net estimatif des offres proposées et l'utilisation prévue des produits de Novavax. Novavax met en garde contre le fait que ces énoncés prospectifs sont soumis à de nombreux risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés. Les risques et incertitudes applicables comprennent, sans toutefois s'y limiter, ceux liés à la question de savoir si Novavax sera en mesure d'effectuer les émissions potentielles dans les délais prévus ou selon les modalités prévues. le cas échéant, et l'impact négatif possible sur le cours du marché des actions ordinaires. En outre, la direction de Novavax conserve un large pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne l'affectation du produit net des offres. Les risques applicables comprennent également ceux qui sont énumérés sous la rubrique « Facteurs de risque » et ailleurs dans le rapport annuel de Novavax sur le formulaire 10-K pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021 et le rapport trimestriel de Novavax sur le formulaire 10-Q pour le trimestre terminé le 30 juin 2022, en plus des facteurs de risque qui sont inclus de temps à autre dans les dépôts subséquents de la SEC de Novavax. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne sont valides qu'en date du présent document, et Novavax n'est pas tenu de les mettre à jour ni de les réviser. Les activités de Novavax sont assujetties à bon nombre d'incertitudes et de risques importants, y compris ceux mentionnés ci-dessus. Les investisseurs, les investisseurs potentiels et les autres intervenants devraient examiner attentivement ces risques et ces incertitudes. Tous les énoncés prospectifs sont entièrement sous réserve de la présente mise en garde.

