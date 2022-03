Le programme « We Do Vaccines » permet de fournir des informations éducatives sur les types de vaccins les plus courants et leur fonctionnement, sur la façon dont ils sont fabriqués et testés, et sur la manière dont l'approche de Novavax en matière de technologie rend ses vaccins différents. Le programme « Know Our Vax » fournit des informations éducatives sur Novavax, son approche globale et sa technologie éprouvée.

« Les vaccins de Novavax sont créés à partir d'une plateforme à base de protéines bien connue et utilisée pour d'autres vaccins depuis des décennies, et nous sommes déterminés à lutter contre la pandémie actuelle et à contribuer à la santé publique mondiale, a déclaré John Trizzino, directeur commercial et chef des affaires de Novavax. Nous sommes fiers d'aider à faire en sorte que toutes les parties prenantes connaissent leurs options en matière de vaccins grâce au lancement de programmes éducatifs comme ceux-ci. »

Les programmes visent à inspirer les gens à en apprendre davantage sur la façon dont les vaccins ont aidé des millions de personnes et à encourager ceux qui n'ont pas encore été vaccinés à envisager une option différenciée. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site Web des consommateurs à l'adresse www.wedovaccines.com et le site Web des fournisseurs de soins de santé, à l'adresse www.knowourvax.com .

À propos de Novavax

Novavax, Inc. (NASDAQ: NVAX) est une entreprise de biotechnologie qui promeut une meilleure santé à l'échelle mondiale grâce à la découverte, au développement et à la commercialisation de vaccins novateurs pour prévenir les maladies infectieuses graves. La plateforme technologique recombinante brevetée de l'entreprise mobilise la puissance et la vitesse du génie génétique pour la production efficace de nanoparticules hautement immunogènes conçues pour répondre aux besoins urgents en matière de santé à l'échelle mondiale. Le vaccin NVX-CoV2373 contre la COVID-19 de l'entreprise a reçu une autorisation conditionnelle de divers organismes de réglementation à l'international, y compris la Commission européenne et l'Organisation mondiale de la Santé. Le vaccin est à l'étude par de nombreux organismes de réglementation dans le monde. En plus de son vaccin contre la COVID-19, Novavax évalue actuellement un vaccin combiné contre la COVID-19 et la grippe saisonnière dans le cadre d'un essai clinique de phase 1 et 2, qui combine le vaccin NVX-CoV2373 et NanoFlu, son vaccin quadrivalent expérimental contre la grippe. Ces vaccins candidats incorporent l'adjuvant Matrix-M™ à base de saponine exclusif à Novavax pour améliorer la réponse immunitaire et stimuler des niveaux élevés d'anticorps neutralisants.

Pour en savoir plus, visitez le site www.novavax.com et suivez-nous sur Twitter , LinkedIn , Instagram et Facebook .

Énoncés prospectifs

Les présentes déclarations ayant trait à l'avenir de Novavax, à ses plans et perspectives d'exploitation, à ses partenaires, au moment des résultats des essais cliniques, au développement continu du NVX-CoV2373, y compris un vaccin candidat antigrippal saisonnier combiné contre la COVID-19 avec NanoFlu, son vaccin candidat antigrippal quadrivalent expérimental, à la portée, au moment et au résultat des futurs dépôts et mesures réglementaires, l'incidence potentielle de Novavax et du NVX-CoV2373 sur l'accès au vaccin et sur l'éducation à l'égard des vaccins à l'échelle mondiale, le contrôle de la pandémie et la protection des populations, ainsi que l'efficacité, la sécurité et l'utilisation prévue du vaccin NVX-CoV2373 sont des énoncés prospectifs. Novavax prévient que ces énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes qui peuvent mener à des résultats réels qui diffèrent sensiblement de tout résultat avancé ou suggéré par ces déclarations. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les défis liés à la satisfaction, seule ou avec des partenaires, de diverses exigences en matière de sécurité, d'efficacité et de caractérisation des produits, y compris celles liées à la qualification des procédés et à la validation des essais, nécessaires pour satisfaire les organismes de réglementation applicables; des difficultés ou des retards imprévus dans la mise en œuvre des essais cliniques; la difficulté d'obtenir des matières premières et des fournitures rares; les contraintes en matière de ressources, y compris le capital humain et la capacité de fabrication, sur la capacité de Novavax de suivre les voies réglementaires prévues; les défis liés au respect des exigences contractuelles dans le cadre d'accords avec de multiples entreprises commerciales, le gouvernement et d'autres entités; et les autres facteurs de risque identifiés dans les sections liées aux facteurs de risque et au rapport de gestion sur les résultats d'exploitation et la situation financière du rapport annuel de Novavax sur le formulaire 10-K pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021, tels que déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Nous conseillons aux investisseurs de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse. Pour une analyse plus approfondie de ces enjeux et d'autres risques et incertitudes, nous vous encourageons à lire nos documents déposés auprès de la SEC, accessibles sur les sites www.sec.gov et www.novavax.com . Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne sont valides qu'en date du présent document, et nous ne sommes pas tenus de les mettre à jour ni de les réviser. Nos activités sont assujetties à bon nombre d'incertitudes et de risques importants, y compris ceux mentionnés ci-dessus. Les investisseurs, les investisseurs potentiels et les autres intervenants devraient examiner attentivement ces risques et ces incertitudes.

Personnes-ressources :

Investisseurs

Novavax, Inc.

Erika Schultz | 240 268-2022

[email protected]

Solebury Trout

Alexandra Roy | 617 221-9197

[email protected]

Médias

Ali Chartan | 240 720-7804

Laura Keenan Lindsey | 202 709-7521

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1763813/Novavax_We_Do_Vaccines_Know_Our_Vax_programs.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1506866/Novavax_High_Res_Logo.jpg

SOURCE Novavax, Inc.