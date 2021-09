Novalex offre une Clinique juridique téléphonique gratuite de deux jours à travers le Québec

MONTRÉAL, le 17 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Afin de souligner le cinquième anniversaire de son modèle d'affaires à fort impact social, les 23 et 24 septembre 2021, Novalex présente une Clinique juridique téléphonique gratuite pour répondre aux questions légales des individus et organisations à travers le Québec ! Les avocat.es et stagiaires en droit de Novalex se relaieront au bout du fil pour répondre au grand public durant deux jours consécutifs.

Depuis sa fondation en 2016, Novalex se donne comme mission de rendre les services juridiques de pointe accessibles à tous les justiciables, peu importe leurs moyens financiers. Dans cette optique, depuis cinq ans, Novalex a offert plus de 13 000 heures pro bono à des individus à faibles revenus, OBNL et entreprises sociales admissibles. Tous reçoivent des services juridiques de qualité des mêmes professionnels chevronnés de Novalex que ceux qui desservent sa clientèle d'affaires.

« Au cœur de Novalex se trouve une mission à la fois commerciale et sociale : pour chaque heure de services juridiques rendue à un client d'affaires, nous offrons une heure de pro bono à des clients à faibles revenus. La tenue de cette clinique juridique téléphonique gratuite se veut un rappel de l'importance de rendre les services juridiques plus accessibles au Québec, surtout en période d'incertitude comme celle que nous connaissons actuellement en cette période de pandémie mondiale. Nous profiterons des deux journées de la clinique juridique téléphonique pour offrir des conseils juridiques gratuits afin d'informer les citoyens sur leurs droits et obligations en plus de leur proposer des solutions efficaces à leurs questionnements légaux. », a déclaré Ryan Hillier, avocat, chef de la direction et cofondateur de Novalex.

Les justiciables québécois pourront poser toutes leurs questions en matière de droit de la famille, droit du travail, droit civil, droit pénal, droit des affaires, droit municipal ainsi qu'en matière de propriété intellectuelle. Novalex rappelle que 365 jours par année, l'on peut soumettre une demande de prise en charge d'un dossier à titre pro bono en visitant le https://novalex.co/services-pro-bono/.

QUOI : Clinique juridique téléphonique gratuite

QUI : Novalex

QUAND : Les 23 et 24 septembre 2021, de 10 h à 16 h

OÙ : 1-855-561-4402

À propos de Novalex

Fondé en 2016, Novalex est un cabinet d'avocats d'affaires et une clinique juridique pro bono offrant une vaste gamme de services juridiques. Ses 26 avocats et 14 professionnels de soutien sont issus de grands cabinets ou d'entreprises reconnues, et favorisent une approche personnalisée visant à aider leurs clients à atteindre leurs objectifs. Novalex est le premier et seul cabinet d'avocats au Québec à avoir reçu la certification B Corp. Pour chaque heure de services juridiques rendue à un client d'affaires, Novalex offre une heure de services juridiques gratuite à un individu à faibles revenus, OBNL ou entreprise sociale admissible.

SOURCE Novalex

Renseignements: CONTACT MÉDIA : Marie-Ève M. Garant, 514.969-4688, [email protected]

Liens connexes

https://novalex.co/