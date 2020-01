Novacap vendra une participation majoritaire dans Intelerad

Novacap, les fondateurs et les employés actionnaires réinvestiront aux côtés d'un nouveau partenaire.

MONTRÉAL, le 23 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Novacap, chef de file canadien dans le domaine du placement privé, a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu un accord définitif pour la vente d'une participation majoritaire dans Systèmes médicaux Intelerad (« Intelerad »), un fournisseur mondial de logiciels d'imagerie médicale et de solutions de flux de travaux d'entreprise à Hg Capital, une société de placement privé spécialisée dans les logiciels et les services.

La transaction devrait être conclue avant la fin du premier trimestre 2020, suite à la réception des approbations réglementaires usuelles.

Avec plus de 400 employés et des bureaux au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie, Intelerad fournit des solutions logicielles qui gèrent de façon efficace l'imagerie médicale, les flux de travaux et les données. Les solutions de l'entreprise, qui dessert plus de 300 hôpitaux, centres d'imagerie, cliniques et groupes de radiologie, permettent d'améliorer l'efficacité de ses clients qui conséquemment fournissent de résultats supérieurs aux prestataires de soins et à leurs patients.

Sous le leadership de Novacap, Intelerad a réalisé des investissements importants dans de nombreux domaines de l'entreprise, y compris en recherche et développement, afin de positionner la compagnie comme l'un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels d'imagerie médicale, de services infonuagiques et de solutions de flux de travaux augmentées par l'IA. Au cours des 4 dernières années, Intelerad a plus que doublé son chiffre d'affaires, en augmentant considérablement sa clientèle et fidélisant sa clientèle existante, qui comprend certains des plus grands hôpitaux, systèmes de santé et prestataires de services d'imagerie du monde. Au cours de la même période, le nombre d'employés est passé de 277 à plus de 400 aujourd'hui.

En 2018, sous la direction de Paul Lepage, président-directeur général d'Intelerad, la société a acquis Clario Medical, basée à Seattle, fournisseur de Clario SmartWorklistTM, liste de travail à la fine pointe de la technologie qui optimise la qualité et l'efficacité du travail des radiologues et est utilisée par les plus grands groupes de radiologie et d'imagerie médicale.

''En 2016, le fonds Novacap TMT IV a investi dans Intelerad, confiants que nous allions accélérer la croissance de l'entreprise tout en permettant le développement de solutions d'imagerie médicale de premier plan, tout en respectant la culture entrepreneuriale d'Intelerad. Aujourd'hui, nous avons dépassé nos objectifs initiaux et contribué à définir la stratégie requise pour soutenir cette forte croissance. Je suis fier et confiant que l'équipe de direction et le nouveau groupe d'actionnaires continueront à contribuer davantage à ce beau succès'', a déclaré François Laflamme - associé senior chez Novacap - TMT.

''Dès l'arrivée de Novacap, il était clair pour les fondateurs que leur équipe avait la passion, l'expertise et le dévouement nécessaires pour amener Intelerad vers une grande réussite. Novacap a dépassé nos attentes, et nous les remercions ainsi que l'équipe d'Intelerad pour leur travail acharné qui nous a permis d'être dans cette position enviable aujourd'hui. Nous sommes impatients de travailler avec Hg pour continuer à faire une différence dans les soins de santé '', a déclaré Randall Oka, co-fondateur d'Intelerad.

Paul Lepage, PDG d'Intelerad, a déclaré: ''Notre partenariat avec Hg nous donnera accès à un énorme bassin de connaissances dans le domaine des technologies de la santé à l'échelle mondiale et nous permettra de faire progresser considérablement l'entreprise. Nous sommes ravis de nous associer à des personnes aussi talentueuses afin de continuer à nous concentrer sur le succès de nos clients et de créer des résultats supérieurs pour les prestataires de soins de santé et leurs patients. Je souhaite la bienvenue à nos nouveaux investisseurs, et je remercie également l'équipe Novacap et nos collègues pour leur contribution significative au succès d'Intelerad, ainsi que nos clients et partenaires pour leur confiance continue au cours des 20 dernières années. Nous sommes enthousiastes pour la suite des choses.''

Novacap était conseillée par Piper Jaffray, Deloitte et McMillan.

À PROPOS DE NOVACAP

Fondée en 1981, Novacap est un chef de file canadien dans le domaine du placement privé, avec 3,6 milliards $ d'actifs sous gestion. Son approche d'investissement distincte, fondée sur une profonde expertise opérationnelle et un partenariat actif avec les entrepreneurs, a contribué à accélérer la croissance et à créer de la valeur à long terme pour ses nombreuses sociétés en portefeuille. Comptant sur une équipe de gestion expérimentée et des ressources financières considérables, Novacap est solidement positionnée pour continuer à bâtir des entreprises de classe mondiale. Soutenues par des investisseurs institutionnels mondiaux de premier plan, les transactions de Novacap comprennent généralement des rachats par emprunt, des rachats par la direction, des acquisitions subséquentes, des introductions en bourse et des privatisations. Au cours des 38 dernières années, Novacap a investi dans plus de 90 sociétés et réalisé plus de 130 acquisitions subséquentes. La société a des bureaux à Toronto, en Ontario ainsi qu'à Brossard, au Québec. Pour plus de renseignements, visitez www.novacap.ca

À PROPOS DE Hg

Hg est un investisseur européen dans les entreprises de logiciels et de services, avec une présence mondiale croissante, ayant mis sur pied une équipe d'environ 200 personnes au cours des 25 dernières années. Hg est un investisseur spécialisé, engagé à construire des entreprises qui transforment la manière de faire des affaires, grâce à une spécialisation sectorielle approfondie et à un soutien opérationnel dédié.

Hg s'associe aux entreprises et aux équipes de gestion dans lesquelles il investit. Hg compte plus de 30 professionnels opérationnels qui fournissent un soutien pratique aux équipes de gestion afin de les aider à réaliser leurs ambitions de croissance. Hg partage ses meilleures connaissances et tire parti de son réseau de direction et de portefeuilles en tant qu'outil puissant de partage de connaissances entre entreprises semblables.

Basé à Londres, à Munich et à New York, Hg dispose de fonds en régie d'environ 12 milliards de dollars au service de certains des principaux investisseurs institutionnels et privés du monde. Pour plus de détails, veuillez visiter le site Web de Hg : https://hgcapital.com

À PROPOS DES SYSTÈMES MÉDICAUX INTELERAD

Créé en 1999, Intelerad est un fournisseur de logiciels d'imagerie médicale qui se spécialise en solutions de visualisation diagnostique, de rapport et de collaboration. Basé à Montréal (Can.), Intelerad compte plus de 400 employés œuvrant dans les bureaux de Toronto et de Calgary (Can.), de Seattle (É.-U.), du Hertfordshire (R.-U.) et de Melbourne (Austr.). L'entreprise dessert plus de 300 organismes en soins de santé dans le monde, avec une force particulière dans les groupes de radiologie, les centres d'imagerie, les cliniques et les groupes de lecture, en plus d'avoir une présence forte dans les départements de radiologie des hôpitaux.

