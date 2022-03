Novacap lance la bourse Femmes en finance

''Nous lançons notre première initiative appartenant à une série de mesures positives visant à rendre notre industrie plus équitable et plus inclusive. Novacap est fière de jouer un rôle de leadership dans la lutte contre la sous-représentation des femmes dans le secteur du capital-investissement,'' a déclaré Pascal Tremblay, président et chef de la direction, associé directeur chez Novacap. ''Ces engagements sont révélateurs de l'importance que nous accordons à la réalisation de nos priorités en matière de diversité et d'inclusion tout au long du parcours professionnel des personnes.''

Novacap offrira aux récipiendaires la possibilité de participer à des programmes de stages rémunérés et l'accès à un mentorat tout au long du programme.

Des bourses de cinq mille dollars seront accordées à des étudiantes dans plusieurs universités canadiennes, dont l'Université de Sherbrooke, l'Université Concordia, l'Université McGill et HEC Montréal. Il est prévu que d'autres universités à travers le Canada rejoignent le programme plus tard dans l'année.

Les récipiendaires seront des étudiantes qui ont démontré un engagement envers l'éducation, un intérêt pour la finance et, en particulier, un intérêt pour la poursuite d'une carrière dans le domaine du capital-investissement.

"Lorsque j'analyse le paysage actuel, je ne suis pas seulement préoccupé par le manque de représentation des femmes dans le capital-investissement, mais aussi par le sentiment de marginalisation qui a été exprimé et documenté par les femmes dans notre domaine", a déclaré Jacques Foisy, président du conseil d'administration et directeur associé chez Novacap. "C'est une priorité pour nous tous chez Novacap de travailler sur des approches concrètes et pragmatiques qui ouvrent la voie aux femmes pour qu'elles puissent accéder, concourir et réussir dans notre secteur.''

''Le rapport 2021 de la CVCA sur l'état de la diversité et de l'inclusion a clairement révélé tout le travail qu'il reste à faire pour que les industries du capital-risque et du capital-investissement deviennent réellement inclusives et équitables'', a déclaré Kim Furlong, PDG de la CVCA. ''Je suis extrêmement satisfaite de l'initiative de Novacap et j'espère qu'elle encouragera d'autres personnes à réfléchir au rôle que nous avons tous à jouer dans la création d'environnements inclusifs qui favorisent l'égalité des opportunités.''

''Je suis fière de diriger cette initiative chez Novacap. Il a été démontré à maintes reprises que les organisations dotées de talents diversifiés obtiennent de meilleurs résultats que leurs homologues non diversifiées, en particulier dans des domaines tels que l'innovation, la rentabilité et la rétention des employés ", a déclaré Heather Shantora, vice-présidente principale chez Novacap. ''Au-delà de l'aide financière, je travaillerai avec mes collègues pour veiller à ce que les femmes reçoivent le mentorat et les conseils qui les inciteront à poursuivre une carrière dans le domaine du capital-investissement. Il s'agit d'une première étape importante pour faire évoluer le secteur.''

À propos de Novacap

Fondée en 1981, Novacap est un chef de file nord-américain dans le domaine du placement privé, avec plus de 8 milliards $ d'actifs sous gestion, qui a investi dans plus de 100 sociétés et réalisé plus de 150 acquisitions subséquentes. Appliquant son approche sectorielle depuis 2007 dans les secteurs des TMT, Industries et récemment des Services Financiers, l'expertise opérationnelle approfondie de Novacap dans ces domaines peut accélérer la croissance des sociétés et créer de la valeur à long terme. Comptant sur des équipes d'investissement et d'opérations expérimentées et spécialisées ainsi que sur des ressources financières considérables, Novacap détient les ressources et les connaissances requises afin de bâtir des entreprises de classe mondiale. Novacap a des bureaux à Brossard, au Québec ainsi qu'à Toronto, en Ontario. Pour plus de renseignements, visitez le : www.novacap.ca

À propos de la CVCA

Notre vision

Une économie canadienne florissante portée par le capital privé.

Notre mission

La mission de la CVCA est d'aider nos membres à alimenter l'économie de l'avenir en faisant croître les entreprises d'aujourd'hui. Pour ce faire, nous soutenons et connectons une industrie dynamique de capital privé par le biais de la représentation, de la recherche et de l'éducation. La CVCA est également la ressource principale en matière de données sur les investissements en capital privé au Canada. Veuillez visiter : http://www.cvca.ca.

SOURCE Novacap Management Inc.

Renseignements: Yasmine Sardouk, [email protected], (514) 299-1669