MONTRÉAL, le 1er juin 2021 /CNW Telbec/ - Novacap, l'une des firmes d'investissement les plus importantes du secteur du placement privé au Canada, et Cofomo, chef de file canadienne des services-conseils en gestion des talents d'affaires, en technologies de l'information (TI) et en transformation numérique, annoncent la conclusion d'un partenariat financier par le biais duquel Novacap acquiert une participation importante au capital de Cofomo.

« Nous sommes fiers de nous associer à Cofomo, une entreprise de premier plan du secteur des TI qui présente une feuille de route et une croissance des plus impressionnantes depuis les 26 dernières années. La réussite de Cofomo repose sur une vision claire, un modèle d'affaires solide et une grande capacité d'exécution. Nous sommes donc très heureux de collaborer avec Régis Desjardins et sa talentueuse équipe à la poursuite de leur réussite », a indiqué Pascal Tremblay, président, chef de la direction et associé directeur de Novacap.

« Ce partenariat financier avec Novacap constitue une grande marque de confiance envers notre firme et sa capacité de développement. Cet investissement à la hauteur de nos aspirations nous ouvre la possibilité de consolider notre leadership dans le marché canadien, en plus de collaborer et d'intégrer nos forces communes. De ce fait, nous serons en mesure de bonifier notre offre, d'accélérer notre vitesse de croissance et de consolider notre positionnement unique à l'échelle du Canada, alors que notre secteur vit une profonde transformation », a déclaré Régis Desjardins, président de Cofomo.

Une transaction bénéfique pour les parties prenantes

Ce partenariat financier dote Cofomo d'une capacité accrue lui permettant d'accélérer la transformation numérique de ses grands clients issus des secteurs public et privé. Répartie à Montréal, à Québec et à Ottawa, l'équipe de Cofomo demeure inchangée, tout comme le sont le respect des plus hautes normes de qualité et l'orientation sur les valeurs organisationnelles au cœur de ses stratégies d'affaires.

Sa capacité d'évolution et son adaptation aux besoins émergents du marché ont permis à Cofomo d'enregistrer un taux de croissance exceptionnel de son chiffre d'affaires, ainsi qu'un niveau élevé et constant de satisfaction de la clientèle. Cette performance lui a d'ailleurs valu de se classer deux années consécutives (2020 et 2021) parmi les Sociétés les mieux gérées au Canada, en reconnaissance de son rendement global et de la croissance soutenue qu'elle affiche depuis plusieurs années.

« Ce partenariat constitue une étape importante de la stratégie de croissance de Cofomo et nous avons pleine confiance en sa capacité de croître et de maintenir sa position de leader du secteur des services-conseils en TI au Canada », a conclu Éric Desrosiers, associé principal chez Novacap.

À propos de Cofomo

Établie en 1995, Cofomo est une chef de file canadienne des services-conseils en technologies de l'information (TI) et en affaires, ce qui se traduit aujourd'hui par l'accélération de la transformation numérique des entreprises clientes. Ses solutions couvrent l'ensemble des besoins de ces dernières, notamment en matière de stratégie, d'innovation, d'agilité, d'intelligence, de sécurité et d'infonuagique. Son expertise unique est mise en œuvre par l'entremise de modèles flexibles de livraison de talents ou de projets sur demande. Une équipe de plus de 2 600 professionnels fournit ces services à de grandes entreprises et organisations des secteurs privé et public, situées pour la plupart dans l'Est du Canada. Cette équipe est appuyée par une organisation allégée à haut rendement et un écosystème numérique de pointe pour communiquer avec les clients, acquérir et gérer les talents, projets et fournir les services complets de la nouvelle économie numérique (www.cofomo.com).

À propos de Novacap

Fondée en 1981, Novacap est un chef de file canadien dans le domaine du placement privé, avec plus de 8 milliards $ d'actifs sous gestion, qui a investi dans plus de 90 sociétés et réalisé plus de 140 acquisitions subséquentes. Appliquant son approche sectorielle depuis 2007 dans les secteurs des TMT, Industries et récemment des Services Financiers, l'expertise opérationnelle approfondie de Novacap dans ces domaines peut accélérer la croissance des sociétés et créer de la valeur à long terme. Comptant sur des équipes d'investissement et d'opérations expérimentées et spécialisées ainsi que sur des ressources financières considérables, Novacap possède les ressources et les connaissances requises afin de bâtir des entreprises de classe mondiale. Novacap a des bureaux à Brossard, au Québec ainsi qu'à Toronto, en Ontario. Pour plus de renseignements, visitez www.novacap.ca.

