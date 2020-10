MONTRÉAL, le 5 oct. 2020 /CNW/ - AGA assurances collectives, chef de file au Québec dans l'élaboration et l'administration de régimes d'assurance collective sur mesure, est heureuse d'annoncer que Novacap, une des plus importantes firmes d'investissement privé au Canada, a acquis une participation dans l'entreprise en vue d'accélérer la croissance d'AGA à travers le pays.

Cette transaction permettra à AGA d'atteindre ses objectifs de croissance par le biais d'acquisitions stratégiques qui créeront de la valeur pour l'entreprise. En effet, Novacap, établie à Brossard et à Toronto, investit dans les entreprises qui dominent leur marché en identifiant et en soutenant des fusions et acquisitions ainsi que des stratégies génératrices de croissance.

Prêts pour développer de nouveaux marchés

Depuis maintenant sept ans à la barre d'AGA, Martin Papillon, président-directeur général, Chantal Dufresne, vice-présidente principale, finance et opérations, et Gabriel Gagnon, vice-président, stratégie d'entreprise, ont mis en place des outils performants, des services de pointe et des produits innovants dans le but de prendre une longueur d'avance sur le marché et de desservir une vaste clientèle.

« Cette entente avec Novacap est une occasion exceptionnelle pour mes partenaires et pour les employés d'AGA parce que nous partageons tous la même vision d'avenir, se réjouit Martin Papillon. Notre mission est de faciliter l'accès aux assurances et rentes collectives et d'en simplifier la gestion. Cet engagement auprès de notre clientèle se traduit par un service d'excellence mais aussi par des conseils stratégiques qui nous permettent d'offrir PLUS de produits et de services sur mesure. Avec notre nouveau partenaire, nous renforçons notre position et notre attractivité sur le marché. Nous sommes très fiers de pouvoir compter sur Novacap à titre d'actionnaire et de partenaire stratégique pour notre développement futur, mais aussi d'accueillir Marcel Larochelle et Rajiv Bahl au sein de notre conseil d'administration, deux hommes d'affaires aguerris dont l'expérience pourra être mise à profit chez AGA. »

Marcel Larochelle, associé directeur chez Novacap, cumule plus de 30 ans d'expérience dans les services financiers. Il a occupé des postes de haute direction, notamment celui de président et chef de la direction d'UBS Global Asset Management Canada, de vice-président exécutif et de directeur financier de Fiera Capital ainsi que de président pour les Amériques chez Mercer Investment. Fervent partisan des entrepreneurs, il a été nommé Ange de l'année 2020 par Anges Québec.



Rajiv Bahl compte plus de 19 années d'expérience en services d'investissement et au sein des plus grandes entreprises de services financiers au Canada. Il était auparavant associé directeur, responsable du groupe de produits structurés, services bancaires d'investissement - groupe institutions financières chez Scotia Capital. Et précédemment, il était associé directeur et responsable des services bancaires d'investissement du groupe institutions financières chez RBC Dominion valeurs mobilières.

Une forte culture d'innovation

« AGA a bâti une entreprise de première classe qui conjugue experts passionnés et culture d'innovation, affirme Marcel Larochelle. C'est là une caractéristique distinctive d'AGA qui a attiré notre attention dès nos premiers échanges. » D'ailleurs, Novacap est la première firme dans le domaine du placement privé au Canada à lancer un fonds dédié aux entreprises de services financiers.

À propos d'AGA assurances collectives

Avec des bureaux à Montréal et à Québec, AGA assurances collectives est le numéro 1 au Québec dans l'élaboration et l'administration de régimes d'assurance collective sur mesure, et se spécialise également en régimes de rentes collectives. Depuis plus de 40 ans et grâce à ses outils novateurs et son service à la clientèle hors pair, AGA assurances collectives soutient plus de 1 200 employeurs dans la gestion de leurs assurances collectives, mais aussi tout près de 40 000 adhérents dans la gestion et l'adjudication de leurs demandes de règlements de soins médicaux, dentaires et autres soins. Pour en savoir plus, consultez le www.aga.ca.

À propos de Novacap

Fondée en 1981, Novacap est un chef de file canadien dans le domaine du placement privé, avec 3,6 milliards $ d'actifs sous gestion. Son approche d'investissement distincte, fondée sur une profonde expertise opérationnelle et un partenariat actif avec les entrepreneurs, a contribué à accélérer la croissance et à créer de la valeur à long terme pour ses nombreuses sociétés en portefeuille. Comptant sur une équipe de gestion expérimentée et des ressources financières considérables, Novacap est solidement positionnée pour continuer à bâtir des entreprises de classe mondiale. Soutenues par des investisseurs institutionnels mondiaux de premier plan, les transactions de Novacap comprennent généralement des rachats par emprunt, des rachats par la direction, des acquisitions subséquentes, des introductions en bourse et des privatisations. Au cours des 39 dernières années, Novacap a investi dans plus de 90 sociétés et réalisé plus de 140 acquisitions subséquentes. La société a des bureaux à Brossard, au Québec, ainsi qu'à Toronto, en Ontario. Pour plus de renseignements, visitez www.novacap.ca.

SOURCE AGA Assurances Collectives

Renseignements: Martin Papillon, 514 935-5444, poste 2003, [email protected]; Chantal Dufresne, 514 935-5444, poste 2100, [email protected]