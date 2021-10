"L'annonce d'aujourd'hui démontre notre engagement à transformer nos entreprises en sociétés de classe mondiale." Tweet this

Syntax est l'un des principaux fournisseurs de services infonuagiques gérés pour les applications d'entreprise. Considéré comme un fournisseur de choix en matière de services informatiques et de progiciels de gestion intégré (ERP), plus de 800 clients partout dans le monde leur confient leurs besoins TI. Regroupant plus de 1 750 employés à travers le monde, la société compte 16 bureaux répartis au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Allemagne, en France, en Espagne, au Portugal, en Slovaquie, en Inde et en Chine.

Suivant l'investissement de Novacap dans Syntax en 2016, la société a multiplié par près de quinze fois son chiffre d'affaires, grâce à sa croissance organique et à cinq acquisitions stratégiques.

« Notre partenariat avec Novacap nous a apporté les connaissances et le soutien nécessaire pour développer nos services et accroître notre présence à l'international », explique Christian Primeau, président et chef de la direction de Syntax. « Ce nouvel investissement fournira le capital nécessaire pour consolider la position de Syntax en tant que fournisseur de solutions technologiques de calibre mondial tout en continuant à aider nos clients avec leurs besoins en matière d'infonuagique. »

« Nous voyons dans Syntax autant d'opportunités aujourd'hui qu'il y a cinq ans, et Novacap souhaite ardemment participer à son succès », indique Ted Mocarski, associé senior chez Novacap et président du conseil d'administration de Syntax. « Nous voyons en Syntax des opportunités intéressantes se définir grâce à l'injection de capitaux additionnels permettant de soutenir la croissance organique, tout en soutenant l'exécution de fusions et acquisitions. »

À propos de Syntax

Depuis 1972, Syntax fournit des solutions technologiques complètes aux entreprises de toutes tailles. Des milliers de clients font confiance à Syntax pour leurs services informatiques et leurs besoins en ERP. Actuellement, Syntax est l'un des principaux fournisseurs de services infonuagiques gérés pour les applications d'entreprise. Syntax possède une force incontestable pour mettre en œuvre et gérer des déploiements ERP (Oracle, SAP) dans un nuage sécurisé, résilient, privé, public ou hybride. Grâce à de solides services de consultation technique et fonctionnelle, ainsi qu'à une surveillance et une automatisation de classe mondiale, Syntax dessert des entreprises dans un large éventail d'industries et de marchés. Syntax a des bureaux dans le monde entier et est partenaire de SAP, Oracle, AWS, Microsoft, IBM, HPE et d'autres leaders technologiques mondiaux. Pour en savoir plus sur Syntax, consultez le www.syntax.com .

À propos de Novacap

Fondée en 1981, Novacap est un chef de file nord-américain dans le domain du placement privé, avec plus de 8 milliards $ d'actifs sous gestion, qui a investi dans plus de 100 sociétés et réalisé plus de 150 acquisitions subséquentes. Appliquant son approche sectorielle depuis 2007 dans les secteurs des TMT, Industries et récemment des Services Financiers, l'expertise opérationnelle approfondie de Novacap dans ces domaines peut accélérer la croissance des sociétés et créer de la valeur à long terme. Comptant sur des équipes d'investissement et d'opérations expérimentées et spécialisées ainsi que sur des ressources financières considérables, Novacap détient les ressources et les connaissances requises afin de bâtir des entreprises de classe mondiale. Novacap a des bureaux à Brossard, au Québec ainsi qu'à Toronto, en Ontario. Pour plus de renseignements, visitez le : www.novacap.ca

Novacap

Renseignements: Novacap: Yasmine Sardouk , +1(514)-299-1669, [email protected]

