Novacap complète un investissement stratégique dans Plusgrade afin de supporter la forte croissance de ses solutions à valeur ajoutée dans l'industrie du voyage

Plusgrade poursuivra l'innovation et le développement de ses solutions de pointe en matière de revenus ancillaires, contribuant à une reprise plus rapide et plus forte des fournisseurs de l'industrie mondiale du voyage.

MONTRÉAL, le 17 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Novacap, un chef de file canadien dans le domaine du placement privé, annonce aujourd'hui l'acquisition d'une participation substantielle dans Plusgrade, entreprise montréalaise et leader mondial dans le marché des solutions de surclassement en matière de revenus de produits accessoires pour plus de 70 clients dans les secteurs de l'aviation, des croisières et du transport ferroviaire.

Fondée en 2009, Plusgrade aide les compagnies aériennes, ferroviaires et de croisières à gérer et à optimiser les revenus générés par les surclassements de sièges et autres services premium. Grâce à sa plateforme intégrée SAAS, Plusgrade permet aux fournisseurs de voyage de maximiser leurs revenues et optimiser l'expérience des passagers. Les solutions de Plusgrade sont entièrement adaptées à l'image de marque de ses partenaires et sont intégrées aux systèmes de réservation existants. Depuis sa fondation, Plusgrade a permis de générer des milliards de dollars en recettes additionnelles pour les principaux fournisseurs de voyage dans plus de 50 pays.

« Ce nouveau partenariat témoigne de l'engagement continu de Novacap envers les entrepreneurs et les fondateurs d'entreprises innovantes et démontre notre volonté de soutenir ces entreprises à accélérer leur développement et leur croissance », a déclaré Pascal Tremblay, président et chef de la direction de Novacap. « Nous sommes ravis d'entreprendre cette nouvelle phase de développement avec nos partenaires de longue date à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), qui ont contribué au succès de Plusgrade au cours des dernières années. »

« Plusgrade a développé une technologie unique qui contribue à générer des revenus supplémentaires significatifs en optimisant la valeur de l'inventaire excédentaire. La plateforme est ainsi une solution idéale pour un large éventail d'entreprises qui veulent maximiser leur revenue, en particulier dans l'industrie du voyage qui a été fortement transformée par la pandémie », a déclaré David Lewin, associé senior chez Novacap. « Le leadership de Ken dans la création et le développement d'une nouvelle catégorie évaluée à des milliards de dollars positionne Plusgrade comme une solution incontournable pour ses clients. L'entreprise est capable de répondre à la demande à l'échelle mondiale et d'affirmer un leadership dans un secteur niche avec une forte croissance à long terme. »

« Notre partenariat avec Novacap vient combiner leur expérience et leur connaissance du secteur avec notre volonté de solidifier notre base et de créer de nouvelles catégories qui génèrent des revenus auxiliaires significatifs grâce à une expérience client exceptionnelle et engageante », a déclaré Ken Harris, président-directeur général et fondateur de Plusgrade. « Nous nous réjouissons que Novacap rejoigne notre conseil d'administration alors que nous continuons à développer de nouveaux marchés et de nouvelles catégories produits. »

À la suite de cette transaction, CDPQ demeura un investisseur majeur de Plusgrade.

Conseillers

Davies Ward Phillips & Vineberg LLP est le conseiller juridique de Plusgrade.

McCarthy Tétrault LLP a agi en tant que conseiller juridique de Novacap.

À propos de Novacap

Fondée en 1981, Novacap est un chef de file canadien dans le domaine du placement privé, avec plus de 8 milliards $ d'actifs sous gestion, qui a investi dans plus de 100 sociétés et réalisé plus de 150 acquisitions subséquentes. Appliquant son approche sectorielle depuis 2007 dans les secteurs des TMT, Industries et récemment des Services Financiers, l'expertise opérationnelle approfondie de Novacap dans ces domaines peut accélérer la croissance des sociétés et créer de la valeur à long terme. Comptant sur des équipes d'investissement et d'opérations expérimentées et spécialisées ainsi que sur des ressources financières considérables, Novacap détient les ressources et les connaissances requises afin de bâtir des entreprises de classe mondiale. Novacap a des bureaux à Brossard, au Québec ainsi qu'à Toronto, en Ontario. Pour plus de renseignements, visitez le : www.novacap.ca

À propos de Plusgrade

Plusgrade est une société de technologie primée à l'avant-garde des segments des revenus accessoires et de la commercialisation dans le secteur mondial du voyage. Chef de file dans son créneau des solutions de surclassement, Plusgrade génère des milliards de dollars en nouveaux revenus pour des fournisseurs de voyages dans plus de 50 pays. Plusgrade, dont le siège social est à Montréal, compte également des bureaux à New York et à Singapour. Pour plus d'information, consultez le : www.plusgrade.com.

