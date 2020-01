Novacap annonce l'acquisition de BUSH Industries par BESTAR

Desjardins Capital et le Fonds de solidarité FTQ soutiennent la transaction en devenant actionnaires du nouveau groupe Bestar-Bush

MONTRÉAL, le 14 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Novacap, chef de file canadien dans le domaine du placement privé, est fière d'annoncer aujourd'hui que Bestar, une des sociétés en portefeuille qui conçoit et fabrique des meubles prêts à assembler « ready-to-assemble » ou « RTA », a acquis Bush Industries, un leader américain dans la fabrication de meubles RTA pour le bureau et la maison.

Les deux sociétés combinée représentent plus de 130 ans d'histoire dans l'industrie des meubles RTA ainsi que des ventes consolidées d'environ 200 millions de dollars américains (environ 260 millions de dollars canadiens).

Les sociétés partagent certains clients sur le marché nord-américain et tireront parti de leurs forces mutuelles pour poursuivre et accélérer leur croissance actuelle. Ensemble, les entreprises offriront une gamme de produits importante et croissante dans plusieurs catégories, les meilleures capacités d'expédition et de livraison rapide de l'industrie, et une vaste équipe de spécialistes du marketing et des ventes en ligne. Les sociétés regroupées disposeront d'une solide équipe de direction et d'une main-d'œuvre stable de plus de 600 employés, dont plus de 200 au Canada.

« L'objectif de Bestar est de concentrer leurs efforts sur les solutions en ligne pour les meubles de maison et de bureau, a déclaré Frédérick Perrault, associé sénior de Novacap et président du conseil d'administration de Bestar. Les équipes dirigeantes de Bestar et Bush voient une opportunité de marché importante et à forte croissance pour les meubles vendus en ligne et expédiés directement au consommateur final. Ce modèle commercial émergent offre aux consommateurs de meubles une solution de d'achat pratique, rapide et abordable », a ajouté monsieur Perrault.

« Bien que nous puissions réaliser des économies d'échelle une fois les sociétés intégrées, notre principal objectif sera d'élargir encore notre gamme de produits, de tirer parti de nos capacités d'expédition rapide à l'échelle nationale et de notre marque mondiale de fabrication et d'approvisionnement pour accélérer encore plus la croissance que connaissent les deux entreprises, a déclaré Michael Evans, président et chef de la direction de Bush Industries, qui occupera le même rôle pour l'entité combinée. Nos clients ne verront quasiment pas de changement à mesure que nous progressons. Nous continuerons sur notre rythme rapide d'introduction de nouveaux produits et catégories, ainsi que d'affiner et d'accélérer nos services de distribution. L'ajout d'entrepôts en 2020 permettra de mieux servir notre clientèle. »

« Bestar est un chef de file de l'industrie qui produit des meubles québécois de qualité à l'aide de procédés robotiques de pointe, a déclaré Luc Ménard, chef de l'exploitation de Desjardins Capital. Nous sommes fiers d'appuyer ce fleuron québécois dans l'acquisition de son concurrent américain, Bush Industries. Ce faisant, Desjardins Capital contribue au maintien d'un siège social et d'emplois de qualité au Québec, conformément à sa mission. »

« Bestar a démontré qu'une stratégie numérique forte est essentielle pour la croissance d'entreprises manufacturières. L'appui aux entreprises du secteur des biens de consommation, comme Bestar, est au cœur de la mission du Fonds », a ajouté pour sa part Janie Béïque, vice-présidente exécutive aux investissements au Fonds de solidarité FTQ.

Bestar, avec des installations de fabrication à Lac-Mégantic et Sherbrooke, Québec, est un concepteur, fabricant, distributeur et vendeur en ligne de bureaux commerciaux, de bureaux à domicile, d'entreposage, de chambres à coucher, de tables et de meubles de rangement à travers l'Amérique du Nord. L'entreprise a été fondée en 1948. Pour plus de renseignements, visitez le site web du fabricant de meubles Bestar.

Le siège social de Bush Industries et les activités de fabrication aux États-Unis sont situés à Jamestown, New York, avec des installations supplémentaires en Pennsylvanie, en Californie et en Chine. L'entreprise conçoit, produit et distribue des meubles de bureau à domicile et commerciaux, de divertissements, des chambres à coucher, des rangements, des sièges, des meubles d'appoint et d'entrée. Bush Industries a été fondée en 1959. Pour plus de renseignements, visitez le site web de fabricant de meubles Bush furniture.

Le siège social de Bestar sera situé à Sherbrooke, Québec, Canada.

À PROPOS DE NOVACAP

Fondée en 1981, Novacap est un chef de file canadien dans le domaine du placement privé, avec 3,6 milliards $ d'actifs sous gestion. Son approche d'investissement distincte, fondée sur une profonde expertise opérationnelle et un partenariat actif avec les entrepreneurs, a contribué à accélérer la croissance et à créer de la valeur à long terme pour ses nombreuses sociétés en portefeuille. Comptant sur une équipe de gestion expérimentée et des ressources financières considérables, Novacap est solidement positionnée pour continuer à bâtir des entreprises de classe mondiale. Soutenues par des investisseurs institutionnels mondiaux de premier plan, les transactions de Novacap comprennent généralement des rachats par emprunt, des rachats par la direction, des acquisitions subséquentes, des introductions en bourse et des privatisations. Au cours des 38 dernières années, Novacap a investi dans plus de 90 sociétés et réalisé plus de 130 acquisitions subséquentes. La société a des bureaux à Toronto, en Ontario ainsi qu'à Brossard, au Québec. Pour plus de renseignements, visitez www.novacap.ca

À PROPOS DE DESJARDINS CAPITAL

Fort d'une expertise de près de 45 ans, Desjardins Capital (auparavant « Desjardins Capital de risque ») a pour mission de valoriser, accompagner et garder les PME au Québec. Avec des actifs sous gestion de 2,5 milliards de dollars, Desjardins Capital participe à la pérennité d'environ 500 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d'activité et issus de toutes les régions du Québec. En plus de contribuer à maintenir et créer quelque 60 500 emplois, cette composante du Mouvement Desjardins offre aux entrepreneurs un accès à un large réseau d'affaires permettant d'appuyer la croissance de leurs entreprises. Pour plus de renseignements, visitez notre site Web ou consultez notre page LinkedIn.

À PROPOS DU FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d'investissement en capital de développement qui canalise l'épargne des Québécois en investissements. Au 30 novembre 2019, l'organisation disposait d'un actif net de 16,7 milliards de dollars et, grâce à son portefeuille d'investissements actuel, soutient plus de 215 000 emplois. Le Fonds est partenaire de plus de 3 100 entreprises et compte aujourd'hui plus de 700 000 épargnants actionnaires.

