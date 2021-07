MONTRÉAL, le 13 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Novacap, un chef de file canadien dans le domaine du placement privé, annonce aujourd'hui l'acquisition d'une participation majoritaire dans Multy Home, un fabricant mondial de produits pour l'extérieur et de couvre-planchers commerciaux et résidentiels, basé en Ontario. Grâce à une vision claire de l'avenir de Multy Home, Novacap a l'intention de tirer parti de l'approche unique de la marque en matière de développement durable afin d'améliorer le portefeuille complet de produits novateurs de la société, de positionner davantage Multy Home en tant que leader de l'industrie et d'accroître sa présence mondiale.

Au cours de ses 30 années d'existence, Multy Home a développé des relations durables avec certains des détaillants les plus importants et les plus influents du monde. En passant par des magasins de rénovations, d'entrepôts, de distributeurs alimentaires et pharmaceutiques jusqu'à des plateformes de commerce électronique, Multy Home distribue ses produits à plus de 24 000 points de vente en Amérique du Nord et en Europe, et travaille avec plus de 15 plateformes de commerce électronique.

En plus d'être une entité crédible dans les domaines des produits pour l'extérieur et des couvre-planchers, Multy Home a une longue histoire d'innovation de produits. Qu'il s'agisse de l'intégration de matériaux durables dans ses processus de fabrication, de la transformation de déchets plastiques post-industriels en produits de consommation ou de sa capacité à détourner les matériaux trouvés dans les sites d'enfouissement de l'Ontario pour développer des produits pour ses clients, Multy Home prêche par l'exemple. En fait, 50 % des couvre-planchers distribués par la société et 100 % de ses produits pour pelouses et jardins sont fabriqués à partir de matériaux recyclés. Son engagement à développer des produits verts, durables et innovants et des formulations brevetées, ainsi que son approche entrepreneuriale et innovante font de Multy Home un partenaire idéal pour Novacap.

Multy Home est également une entreprise citoyenne engagée et responsable, qui apporte un soutien continu aux établissements de santé locaux et aux travailleurs de première ligne.

Le cofondateur et président de la société, Derek Erdman, a contribué à transformer l'entreprise en chef de file du marché. Dans le cadre de cet accord, l'équipe de gestion actuelle de Multy Home restera en place sous la direction d'Erdman.

« Nous sommes extrêmement heureux de faire cette annonce », a déclaré Erdman. « Novacap est un conseiller de confiance, avec l'expérience et les connaissances nécessaires pour propulser la société vers la prochaine phase de croissance. Notre vision commune et nos équipes exceptionnellement talentueuses sont bien alignées pour assurer une transition réussie. Nous sommes tous très confiants dans l'avenir de Multy Home. »

« Pour Novacap, c'est l'historique d'innovation de produits et sa réputation bien campée de leader de l'industrie qui ont fait de Multy Home l'entreprise idéale pour nous », a déclaré Jean-François Routhier, associé principal chez Novacap. « Notre objectif est de soutenir Multy Home alors qu'ils poursuivent leur croissance, faisant d'eux le principal concepteur innovant et vert de produits pour l'extérieur et de couvre-planchers à travers l'Amérique du Nord et l'Europe. »

Le partenariat entre Multy Home et Novacap sera dirigé par une équipe à la fibre entrepreneuriale et aux grandes ambitions, qui aidera à canaliser l'immense potentiel de croissance de Multy Home, et à augmenter la traction en Amérique du Nord ainsi qu'à travers l'Europe.

À propos de Novacap

Fondée en 1981, Novacap est un chef de file canadien dans le domaine du placement privé, avec plus de 8 milliards $ d'actifs sous gestion, qui a investi dans plus de 100 sociétés et réalisé plus de 150 acquisitions subséquentes. Appliquant son approche sectorielle depuis 2007 dans les secteurs des TMT, Industries et récemment des Services Financiers, l'expertise opérationnelle approfondie de Novacap dans ces domaines peut accélérer la croissance des sociétés et créer de la valeur à long terme. Comptant sur des équipes d'investissement et d'opérations expérimentées et spécialisées ainsi que sur des ressources financières considérables, Novacap possède les ressources et les connaissances requises afin de bâtir des entreprises de classe mondiale. Novacap a des bureaux à Brossard, au Québec ainsi qu'à Toronto, en Ontario. Pour plus de renseignements, visitez le www.novacap.ca .

À propos de Multy Home

Multy Home est un fabricant mondial de produits pour l'extérieur et de couvre-planchers résidentiels et commerciaux, dont le siège social se trouve près de North York, en Ontario. Avec deux usines de fabrication dans la région du Grand Toronto, les initiatives de durabilité environnementale de Multy Home comprennent l'utilisation de caoutchouc recyclé, provenant de pneus de voitures et de camions usagés détournés des sites d'enfouissement d'Amérique du Nord et d'Europe.

