MONTREAL, le 14 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Novacap, chef de file canadien dans le domaine du placement privé, est fière d'annoncer qu'elle a acquis une participation majoritaire dans Optiom Inc. ("Optiom"), un agent général de souscription (MGU) de premier plan offrant des produits d'assurance de remplacement de véhicules.

Optiom, dont le siège social se trouve à Calgary, en Alberta, est fière de sa solide réputation d'administration fiable et professionnelle de programmes spécialisés d'assurance et de garantie de remplacement de véhicules à travers le Canada. L'équipe professionnelle et expérimentée d'Optiom s'engage à offrir un service à la clientèle hors pair, et Optiom s'est distinguée grâce à la satisfaction de ses clients.

« Nous sommes heureux d'accueillir Optiom dans notre portefeuille de sociétés. La grande qualité de leurs opérations et leur historique de croissance rentable nous ont grandement impressionnés. Optiom est le premier investissement du fonds Novacap Services Financiers I depuis sa première clôture en novembre 2019. Nous sommes la première société de placement privé au Canada à lancer un fonds dédié aux entreprises de services financiers », a déclaré Marcel Larochelle, associé directeur, services financiers, de Novacap.

« Nous avons été impressionné par l'engagement de Robert Jack et de son équipe à fournir le meilleur service possible à leurs partenaires de distribution et à leurs clients ultimes. Novacap pourra soutenir la croissance d'Optiom dans de nouveaux marchés à travers le Canada. Nous sommes convaincus que la combinaison de leur expertise et notre accent sur l'excellence opérationnelle permettra à Optiom de franchir sa prochaine phase de croissance. Nous sommes tous très enthousiastes à l'idée d'entrer en partenariat avec l'équipe de direction d'Optiom », a ajouté Rajiv Bahl, associé senior chez Novacap.

« Depuis plus de 16 ans, Optiom offre une protection supérieure et un service exceptionnel, grâce à la qualité de notre personnel, de nos produits et de nos assureurs. Nous mesurons notre succès à la satisfaction de nos clients et soutenons la formation continue de notre équipe. Nous sommes fiers de nous associer à un partenaire du calibre de Novacap pour mener Optiom vers sa prochaine étape d'expansion » a déclaré Robert Jack, président, directeur-général d'Optiom.

UBS Valeurs Mobilières Canada Inc. a agi en tant que conseiller financier exclusif d'Optiom et Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., s.r.l. a agi en tant que conseiller juridique.

McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. a agi en qualité de conseillers juridiques pour Novacap.

À propos d'Optiom

Optiom est un agent général de souscription spécialisé dans les produits d'assurance offrant une couverture de remplacement de véhicules, avec le statut de détenteur de couvertures Lloyd's. Optiom offre une large gamme de protections pour les pertes totales et les pertes partielles afin de garantir la protection de la valeur des actifs de ses clients. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.optiom.com

À propos de NOVACAP

Fondée en 1981, Novacap est un chef de file canadien dans le domaine du placement privé, avec 3,6 milliards $ d'actifs sous gestion. Son approche d'investissement distincte, fondée sur une profonde expertise opérationnelle et un partenariat actif avec les entrepreneurs, a contribué à accélérer la croissance et à créer de la valeur à long terme pour ses nombreuses sociétés en portefeuille. Comptant sur une équipe de gestion expérimentée et des ressources financières considérables, Novacap est solidement positionnée pour continuer à bâtir des entreprises de classe mondiale. Soutenues par des investisseurs institutionnels mondiaux de premier plan, les transactions de Novacap comprennent généralement des rachats par emprunt, des rachats par la direction, des acquisitions subséquentes, des introductions en bourse et des privatisations. Au cours des 38 dernières années, Novacap a investi dans plus de 90 sociétés et réalisé plus de 130 acquisitions subséquentes. La société a des bureaux à Toronto, en Ontario ainsi qu'à Brossard, au Québec. Pour plus de renseignements, visitez www.novacap.ca.

