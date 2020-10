AGA aide les entreprises à travers le Canada à développer et à administrer des régimes d'assurance collective sur mesure. AGA a été fondée en 1978 et est détenue et exploitée depuis 2013 par trois dirigeants chevronnés de l'assurance: Martin Papillon, Chantal Dufresne et Gabriel Gagnon. AGA sert plus de 1 200 clients de tous les secteurs, des petites et moyennes entreprises ainsi que des entreprises qui ont une empreinte nationale. Elle emploie plus de 100 professionnels, dont une équipe d'actuaires et un réseau de courtiers externes, avec des bureaux à Montréal et à Québec.

« AGA a bâti une franchise de premier plan qui combine des experts passionnés et une culture de l'innovation », a déclaré Marcel Larochelle, associé directeur, services financiers, chez Novacap. « C'est un attribut unique dans toute entreprise, et c'est ce qui nous a fascinés dès le début de nos conversations. Le fait que nous ayons pu attirer un groupe de partenaires aussi renommés que Martin, Chantal et Gabriel témoigne de la force de la plateforme Novacap ».

AGA est le troisième investissement du fonds Novacap Services Financiers I depuis sa première clôture en novembre 2019. Novacap est la première société de placement privé au Canada à lancer un fonds dédié à l'investissement dans les entreprises de services financiers.

« Novacap est enthousiaste d'aider AGA et ce, grâce à notre profonde expertise opérationnelle, notre expérience dans l'exécution de fusions et acquisitions, et dans le développement de nouveaux marchés à travers le Canada et ailleurs », a ajouté Rajiv Bahl, associé senior, services financiers, chez Novacap. « Nous nous réjouissons de pouvoir travailler avec l'équipe de direction afin de soutenir la croissance continue d'AGA »

« S'associer à Novacap est un privilège pour mes partenaires et tous les employés d'AGA, car nous avons tous exactement la même vision ambitieuse pour l'avenir de l'entreprise », a déclaré Martin Papillon, président-directeur général d'AGA. « Notre mission est de faciliter l'accès aux régimes d'assurance collective et de retraite, et de simplifier leur administration pour nos clients. Cet engagement se traduit non seulement par un service exceptionnel, mais aussi par des conseils stratégiques qui nous permettent d'offrir davantage en termes de solutions, de produits et de services. Avec Novacap comme partenaire, ces capacités ne pourront que s'améliorer ».

Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. a agi à titre de conseiller juridique pour Novacap.

Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l. a agi en tant que conseiller juridique d'AGA.

À propos de NOVACAP

Fondée en 1981, Novacap est un chef de file canadien dans le domaine du placement privé, avec 3,6 milliards $ d'actifs sous gestion. Son approche d'investissement distincte, fondée sur une profonde expertise opérationnelle et un partenariat actif avec les entrepreneurs, a contribué à accélérer la croissance et à créer de la valeur à long terme pour ses nombreuses sociétés en portefeuille. Comptant sur une équipe de gestion expérimentée et des ressources financières considérables, Novacap est solidement positionnée pour continuer à bâtir des entreprises de classe mondiale. Soutenues par des investisseurs institutionnels mondiaux de premier plan, les transactions de Novacap comprennent généralement des rachats par emprunt, des rachats par la direction, des acquisitions subséquentes, des introductions en bourse et des privatisations. Au cours des 39 dernières années, Novacap a investi dans plus de 90 sociétés et réalisé plus de 140 acquisitions subséquentes. La société a des bureaux à Brossard, au Québec ainsi qu'à Toronto, en Ontario. Pour plus de renseignements, visitez www.novacap.ca.

À propos du Groupe Financier AGA Inc.

Depuis sa création en 1978, AGA a aidé des clients à travers le Canada à développer et à administrer des régimes d'assurance collective sur mesure. AGA est également l'un des principaux tiers administrateurs et tiers payeurs (TPA / TPP) de régimes d'assurance collective ainsi que de régimes des rentes collectives au Québec. Elle compte parmi ses clients plus de 1 200 petites, moyennes et grandes entreprises, ainsi que des conseillers en sécurité financière et en assurance collective qui souhaitent mettre un régime d'assurance collective à la disposition de leurs clients. AGA dispose d'un réseau de distribution à l'échelle du Québec et compte plus de 100 employés répartis dans ses bureaux de Montréal et de Québec.

SOURCE Novacap Management Inc.

Renseignements: Novacap, Alexandra Troubetzkoy, NOVACAP, +1 450-651-5000 poste.291, [email protected]

Liens connexes

http://www.novacap.ca