MONTRÉAL, le 12 mai 2021 /CNW Telbec/ - Novacap, un chef de file canadien dans le domaine du placement privé, en partenariat avec le Fonds de solidarité FTQ et Fondaction, annonce aujourd'hui l'acquisition d'une participation majoritaire dans Globe Électrique, une entreprise montréalaise spécialisée dans le design, le développement, la fabrication et la commercialisation de produits d'éclairage et d'électricité novateurs pour les consommateurs.

Fondée en 1932, Globe Électrique s'est dotée d'une approche unique en matière de développement qui positionne l'entreprise comme un chef de file dans la mise en marché de produits qui répondent à la demande croissante de fonctionnalité et de design pour la maison. Des luminaires avant-gardistes aux solutions design d'alimentation et de recharge, en passant par des technologies brevetées et un robuste portefeuille de produits pour une maison connectée, les produits Globe Électrique sont offerts dans plus de 40 000 points de vente en Amérique du Nord et en ligne, ainsi que dans plus de 20 plateformes de commerce électronique.

Edward Weinstein, PDG de troisième génération de Globe Électrique et l'équipe de la haute direction conserveront une part importante dans l'entreprise et demeureront à leurs fonctions actuelles.

« Nous sommes reconnaissants du fort appui de Novacap et de ses partenaires dans cette transaction importante pour notre entreprise », a déclaré M. Weinstein. « Leur passion pour leur métier fait écho à la nôtre. Cet investissement représente un véritable capital de croissance, qui nous permet de poursuivre ce que nous faisons de mieux depuis 90 ans : innover sans cesse, demeurer passionné par les besoins de nos clients, prendre soin de nos employés et de nos fournisseurs, tout en demeurant ouverts à de nouveaux canaux de distribution et à de nouveaux marchés. Nous pourrons maintenant le faire à plus grande échelle. »

« L'équipe de Novacap comprend bien comment nous visons l'équilibre entre notre patrimoine local, notre identité culturelle et nos ambitions mondiales », a poursuivi M. Weinstein. « Ils sont bien placés pour nous soutenir dans la prochaine phase de notre développement. »

« Globe Électrique est une grande réussite canadienne, et nous sommes ravis de faire partie de son prochain chapitre », a déclaré Michel Côté, associé principal de Novacap. « Novacap a toujours été un fier supporteur des entrepreneurs-propriétaires ambitieux au Québec, et Globe Électrique incarne cet esprit depuis près d'un siècle. »

« Notre partenariat inclut non seulement des capitaux, mais aussi notre vaste expérience dans l'accompagnement d'entreprises de calibre mondial, en aidant des entrepreneurs comme Eddie à atteindre leurs objectifs d'expansion », a déclaré Jamie Cartwright, vice-président principal chez Novacap, à Toronto. « Nous sommes très heureux de diriger cet investissement aux côtés du Fonds de solidarité FTQ et de Fondaction. »

« Nous sommes fiers de nous joindre à Globe Électrique, Novacap et Fondaction pour réaliser un investissement important afin que l'entreprise préserve sa propriété québécoise », ajoute Janie C. Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ. « Investir dans une société meilleure, c'est soutenir la croissance des entreprises locales et la création d'emplois de qualité pour les travailleurs du Québec. Grâce à une culture d'innovation, Globe Électrique est bien placée pour conserver son leadership sur le marché. »

« Fondaction croit en l'importance de soutenir une entreprise innovante comme Globe Électrique dans un moment clé de sa croissance aux côtés de Novacap et du Fonds de solidarité FTQ », précise Dominique Chaussé, chef adjointe de l'investissement, comptes majeurs, à Fondaction.

Fasken Martineau Dumoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. et Ernst & Young S.E.N.C.R.L., s.r.l.ont agi à titre de conseillers pour Novacap.

Houlihan Lokey, Richter S.E.N.C.R.L., s.r.l., Spiegel Sohmer inc. et Stikeman Elliot S.E.N.C.R.L., s.r.l. ont agi à titre de conseillers pour Globe Électrique.

À propos de Novacap

Fondée en 1981, Novacap est un chef de file canadien dans le domaine du placement privé, avec plus de 8 milliards $ d'actifs sous gestion, qui a investi dans plus de 90 sociétés et réalisé plus de 140 acquisitions subséquentes. Appliquant son approche sectorielle depuis 2007 dans les secteurs des TMT, Industries et récemment des Services Financiers, l'expertise opérationnelle approfondie de Novacap dans ces domaines peut accélérer la croissance des sociétés et créer de la valeur à long terme. Comptant sur des équipes d'investissement et d'opérations expérimentées et spécialisées ainsi que sur des ressources financières considérables, Novacap possède les ressources et les connaissances requises afin de bâtir des entreprises de classe mondiale. Novacap a des bureaux à Brossard, au Québec ainsi qu'à Toronto, en Ontario. Pour plus de renseignements, visitez www.novacap.ca.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ investit dans une meilleure société grâce à l'épargne de plus de 700 000 actionnaires. Au moyen de ses investissements en capital de développement et en capital de risque, le Fonds cherche notamment à contribuer à la transition vers une économie plus verte, un monde du travail centré sur l'humain et une société en meilleure santé. Il offre aux entreprises du financement non garanti et de l'accompagnement stratégique. Avec un actif net de 15,6 milliards de dollars au 30 novembre 2020, le Fonds appuyait plus de 3 300 entreprises partenaires et plus de 220 000 emplois.

À propos de Fondaction

Précurseur depuis 25 ans, Fondaction, c'est le fonds d'investissement de ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de l'économie québécoise. Pour rendre notre économie plus performante, plus équitable, plus inclusive et plus verte. En tant que fonds de travailleurs, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise plus de 2,6 milliards de dollars investis dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn.

À propos de Globe Électrique

Globe Électrique est un chef de file dans les solutions d'éclairage, les produits électriques et les systèmes de domotique en Amérique du Nord. Surnommée la Compagnie d'Énergie CréativeMC, Globe Électrique se penche sur la recherche et développement en continu afin d'offrir des produits de la meilleure qualité possible et de laisser une marque positive dans la vie de tous ses clients. Chaque produit est Fait avec RespectMC; sa promesse s'étend à chaque personne participant à la fabrication de ses produits, de la conception à la livraison, en passant par la production, ainsi qu'à l'environnement naturel que nous partageons. Les produits Globe Électrique se retrouvent en magasin partout en Amérique du Nord et en ligne. Fondée en 1932, le siège social de l'entreprise est situé à Montréal, au Québec. Pour en savoir plus, visitez globe-electric.com ou écrivez à [email protected] .

