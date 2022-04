Nova Mentis constate une adhésion rapide pour son étude sur l'autisme

Élaboré afin de se concentrer sur les marqueurs neuro-inflammatoires de l'ARNm et les neurotransmetteurs de la sérotonine

VANCOUVER, BC, le 28 avril 2022 /CNW/ - Nova Mentis Life Science Corp. (CSE: NOVA) (FSE: HN3Q) (OTCQB : NMLSF) (« NOVA » ou la « Société »), une société de biotechnologie et leader mondial des thérapies à base de psilocybine et des diagnostics complémentaires de premier ordre pour les troubles neuro-inflammatoires, est ravie d'annoncer que l'inscription à son étude nord-américaine sur l'autisme progresse rapidement, avec 70 participants inscrits au cours du premier mois.

« Nous sommes très heureux que l'inscription à notre étude observationnelle sur les troubles du spectre autistique (TSA) et le syndrome du X fragile (SXF) progresse plus rapidement que prévu, ce qui, je pense, témoigne du besoin existant de trouver des moyens plus précis de diagnostiquer et de traiter ces troubles. Le premier lot de trousses de prélèvement d'échantillons a été envoyé la semaine dernière aux participants et nous sommes impatients de partager les résultats que nous découvrirons », a déclaré le Dr Marvin S. Hausman MD, président du conseil consultatif scientifique de NOVA.

La Société vise le recrutement d'au moins 300 participants qualifiés dont plus de 200 patients atteints de TSA/SXF et plus de 100 contrôles neuro typiques.

L'étude observationnelle de NOVA étudiera le profil génétique de l'ARNm neuro-inflammatoire contenu dans les cellules de la joue et mesurera les niveaux de sérotonine dans la salive du patient. L'objectif de la recherche est de développer une banque de données génétiques sur les neuro-inflammatoires et la sérotonine ce qui aidera à établir un « indice diagnostique », soit un ensemble objectif d'outils qui aide à différencier les sous-types de TSA et de SXF, et à développer des méthodes de diagnostic et de traitement plus précises.

Les données collectées seront analysées à l'aide d'algorithmes d'apprentissage personnalisés et utilisés pour guider la conception des prochains essais cliniques qui testeront l'efficacité des thérapies à base de psilocybine dans les TSA et le SXF. Les patients inscrits à cette étude observationnelle auront une position hautement prioritaire en vue d'être inscrits dans les essais cliniques prévus de NOVA, au Canada ainsi qu'aux États-Unis, portant sur la microdose de psilocybine.

Pour plus d'informations sur cette recherche, visitez : www.novamentis.ca/autismstudy. Pour exprimer votre intérêt afin de participer à cette étude, veuillez remplir notre formulaire d'inscription.

À propos de Nova Mentis Life Science Corp.

Nova Mentis Life Science Corp. est une société de biotechnologie basée au Canada ainsi qu'un chef de file mondial dans le développement de diagnostics et de thérapies à base de psilocybine visant le traitement des troubles neuro-inflammatoires. Nova est la première société biotechnologique à obtenir une désignation de médicament orphelin pour un médicament à base de psilocybine aux États-Unis ainsi que dans l'Union européenne.

L'objectif est de diagnostiquer et de traiter les maladies chroniques débilitantes qui ont des besoins médicaux non satisfaits, comme les troubles du spectre autistique (TSA) et le syndrome de l'X fragile (SXF).

Pour plus d'informations sur la Société, veuillez visiter www.novamentis.ca ou envoyer un courriel à [email protected].

