PLATTSBURGH, N.Y., le 7 mars 2022 /CNW Telbec/ - Nova Bus, membre du Groupe Volvo et l'un des principaux fabricants d'autobus urbains en Amérique du Nord, a reçu le prix « Entreprise de l'année » au gala annuel de la North Country Chamber of Commerce le 4 mars 2022.

Au cours des 110 dernières années, la North Country Chamber of Commerce a tenu son gala annuel qui est une occasion pour les membres de la chambre de commerce de se réunir pour célébrer les réalisations de l'année qui vient de s'écouler, pour réseauter et pour fixer leurs objectifs pour la nouvelle année. Lors de cet événement, la Chambre décerne les prix « Pionnier de l'année », « Entrepreneur de l'année », « Petite entreprise de l'année » et « Entreprise de l'année », qui sont décernés à des membres de la communauté qui se sont démarqués par leur innovation, leur investissement dans la communauté et l'ambiance générale pour les employés.

« C'est vraiment un honneur de recevoir le prix "Entreprise de l'année" décerné par notre partenaire de longue date, la North Country Chamber of Commerce. Nous sommes fiers de contribuer à leur stratégie de développement économique », a déclaré Patrick Kay, directeur général de l'usine de Nova Bus à Plattsburgh.

« Nova Bus était déjà une entreprise importante pour l'économie du North Country en tant que participante majeure à notre développement d'une grappe d'équipements de transport de classe mondiale », a déclaré Garry Douglas, président de la North Country Chamber of Commerce. « Mais son importance stratégique pour notre avenir économique s'élargi maintenant de façon spectaculaire, car ils nous positionnent au cœur de l'économie de l'énergie propre avec la production d'autobus électriques. Nous les remercions pour leurs investissements continus et leur confiance, ainsi que pour leur collaboration active avec notre chambre de commerce dans la poursuite de nos principales stratégies de développement économique. Allons de l'avant! »

« Je tiens à féliciter Nova Bus d'avoir reçu le prix "Entreprise de l'année 2022" de la North Country Chamber of Commerce. Nova Bus est à la fine pointe de l'industrie des véhicules électriques et c'est formidable de les avoir dans notre secteur manufacturier du transport de North Country. Depuis qu'ils se sont établis dans notre région en 2009, Nova Bus a créé de nouvelles opportunités d'emploi qui ont stimulé notre économie régionale et ont contribué à faire du North Country une destination de choix pour l'industrie manufacturière du transport. Cette reconnaissance est bien méritée et j'ai hâte de voir ce que l'avenir réserve à Nova Bus alors que New York continue d'investir dans les véhicules électriques », a déclaré Billy Jones, membre de l'Assemblée, district 115.

À propos de la North Country Chamber of Commerce

La North Country Chamber of Commerce est une chambre de commerce régionale desservant les comtés de Clinton, d'Essex, de Franklin, de Hamilton et du nord des comtés de Warren dans l'État de New York et le sud du Québec. Avec plus de 3 200 membres, il s'agit de la plus grande alliance commerciale et de développement économique dans le nord de New York et l'une des cinq plus grandes chambres de commerce de l'état. Les services et activités de la chambre incluent le développement économique, le soutien aux petites entreprises, les affaires gouvernementales, les relations Québec - New York, l'assurance maladie, la promotion et le développement du tourisme et les services de soutien industriel.

À propos de Nova Bus

Nova Bus est un important fournisseur de solutions de transport durable en Amérique du Nord. Son portefeuille comprend des autobus électriques et hybrides, des véhicules à grande capacité et des systèmes de transport intelligents intégrés. Dans le cadre de sa stratégie d'électro-mobilité, Nova Bus va de l'avant avec l'électrification des composantes clés des véhicules afin de réduire la consommation de carburant et les émissions. Nova Bus fait partie du Groupe Volvo. Pour plus d'informations sur les produits et services de Nova Bus, veuillez visiter www.novabus.com/fr/.

SOURCE Nova Bus

Renseignements: Veuillez contacter Christos Kritsidimas au 438 350-0454, ou par courriel à [email protected]