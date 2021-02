Cette décision prévoit l'achat d'au moins 100 autobus et des options pour l'achat de 500 autobus supplémentaires au diesel propre, ce qui permettra à la CTA de maintenir un service sécuritaire et fiable tout en retirant progressivement les autobus les plus anciens de sa flotte. La CTA prévoit de recevoir les premiers autobus pilotes dans les prochains mois, les livraisons commençant au début de l'année 2022.

« Nous sommes fiers de continuer à fournir des services de transport à notre partenaire de longue date, la ville de Chicago, grâce à nos bus LFS, leaders du secteur, qui offrent des solutions de mobilité de grande capacité, » a déclaré Martin Larose, vice-président et directeur général chez Nova Bus. « Alors que les sociétés de transport urbain démontrent leurs efforts incroyables pour continuer à fournir un service indispensable aux travailleurs essentiels et pour aider les communautés à commencer à reconstruire l'économie, nous nous engageons à fournir des solutions qui ont du sens pour leurs opérations quotidiennes et à avoir une fois de plus la confiance de la CTA pour les accompagner dans ce voyage. »

« Nous sommes très heureux que Nova Bus ait remporté cet important contrat et nous tenons à les féliciter pour ce bel accomplissement. Voilà une autre belle reconnaissance de l'excellence de l'expertise québécoise en transport. Le Québec est un joueur de premier plan en transport durable et nous continuerons de soutenir avec ardeur les entreprises québécoises comme Nova Bus dans leurs démarches sur le territoire du Midwest », a déclaré Martine Hébert, déléguée du Québec à Chicago.

« Cette décision d'un client manifestement satisfait est une autre avancée majeure pour Nova Bus et le pôle d'équipements de transport de notre région, » déclare Garry Douglas, président de la chambre de commerce de North Country. « Une commande de 600 autobus serait extraordinaire, quelle que soit la ville, mais elle envoie un message particulièrement fort à travers l'Amérique du Nord lorsqu'un ancien client important comme Chicago choisit à nouveau Nova Bus. C'est un véritable témoignage de l'activité de Nova Bus à Plattsburgh, de ses fournisseurs et de ses employés qualifiés, et nous pouvons tous en être fiers. Félicitations ! »

Le système d'autobus de la CTA comprend 140 lignes qui effectuent plus de 25 000 voyages par jour et desservent près de 12 000 arrêts dans toute la région de Chicago. Les lignes d'autobus de la CTA desservent les communautés locales, déplacent les gens à travers la ville et offre un certain nombre de services express.

Les nouveaux autobus de 40 pieds LFS seront semblables à ceux qui ont été ajoutés au parc de la CTA en 2018, mais ils offrent de nombreuses caractéristiques visant à améliorer l'expérience du client et à promouvoir la sécurité, notamment des améliorations aux rampes d'accès pour les fauteuils roulants à la porte d'entrée, une plus grande surface et une pente réduite, ce qui facilite l'utilisation des fauteuils roulants. Une fois de plus, Nova Bus a démontré sa compétitivité et a montré que l'autobus LFS continue de s'adapter aux besoins des autorités de transport au fil des ans.

Nova Bus est l'un des plus importants fournisseurs de solutions durables en transport collectif d'Amérique du Nord, notamment grâce à sa gamme d'autobus hybrides et électriques, de véhicules à grande capacité et de systèmes intégrés de transport intelligents. Avec sa stratégie d'Électro MobilitéMC, Nova Bus va de l'avant dans l'électrification de ses composants clés afin de réduire la consommation de carburant et les émissions. Nova Bus est membre du Groupe Volvo.

