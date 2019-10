Nova Bus présente le LFSe+, un nouvel autobus électrique qui offre une importante autonomie et deux méthodes de recharge

Le nouveau LFSe+ intègre le système éprouvé de propulsion et de contrôle de BAE Systems, qui utilise des matériaux de pointe, dont le carbure de silicium, pour améliorer la gestion thermique. Le poids plus faible et la plus grande densité énergétique du système de BAE contribuent également aux performances du véhicule et à sa durabilité. Le moteur électrique, doté d'un système modulaire intégré, diminue les coûts d'entretien de façon importante et n'émet aucun gaz à effet de serre.

La capacité totale des batteries s'élève à 594 kWh, ce qui confère une importante autonomie au LFSe+ ; le véhicule peut rouler de 340 à 470 km (211 à 292 milles) entre les recharges, selon la demande énergétique et les conditions d'exploitation. Le LFSe+ propose deux méthodes de recharge : OppCharge et la recharge au garage. La technologie OppCharge à interface commune, développée par Volvo et des partenaires, utilise un pantographe fixé à une infrastructure externe pour une recharge rapide en service. La recharge au garage, pour sa part, se branche directement au véhicule afin de transférer le courant à la batterie lorsque le bus est à l'arrêt, par exemple la nuit.

« Nous sommes très enthousiastes de présenter notre nouveau bus 100 % électrique à grande autonomie à nos clients. Ce lancement marque un moment important dans l'évolution du transport électrique en Amérique du Nord. Le LFSe+ conjugue parfaitement l'expertise éprouvée de Nova Bus et les plus récentes innovations en matière de technologies propres et durables. Nous nous engageons à continuellement améliorer notre produit et nos processus afin de réduire la pollution et le gaspillage dans tous les aspects de notre entreprise. Le LFSe+ est la plus récente concrétisation de cet engagement », affirme Martin Larose, vice-président et directeur général de Nova Bus.

« Nous participons à la progression des parcs de véhicules de transport collectif vers le zéro émission depuis vingt ans. Aujourd'hui, nous contribuons avec ces mêmes performances fiables, durables et des plus efficaces au nouvel autobus 100 % électrique de Nova Bus, afin d'aider les sociétés de transport collectif à achever leur démarche et à atteindre le zéro émission », ajoute Steve Trichka, vice-président et directeur général de la division Solutions d'alimentation et de propulsion de BAE Systems.

Les deux usines québécoises de Nova Bus, situées à Saint-Eustache et à Saint-François-du-Lac au Québec, comptent présentement plus de 1 000 employés alors que celle de Plattsburgh dans l'état de New York en compte plus de 300. Le ministre de l'Économie et de l'Innovation Pierre Fitzgibbon nous dit ceci à propos de cet important lancement : « Cette annonce démontre l'expertise du Québec en général, et de Nova Bus en particulier, en électrification des transports. Je suis convaincu que ce nouvel autobus électrique, avec ses deux options de recharge, répondra aux besoins des opérateurs. La volonté du gouvernement du Québec, c'est de prendre un virage vert afin d'assurer l'essor de l'économie québécoise dans le respect des principes du développement durable. Le ministère de l'Économie et de l'Innovation investira d'ailleurs 80 millions de dollars afin d'accélérer le développement de nos technologies propres. Notre objectif : faire du Québec un leader de l'électrification des transports. C'est avec des projets avant-gardistes comme celui de Nova Bus que nous arriverons à atteindre ce but. »

Dans un objectif global de développement durable, avec sa stratégie d'Électro Mobilité, Nova Bus va maintenant plus loin dans l'électrification de ses composants clés avec le LFSe+ afin de réduire la consommation de carburant et les émissions de gaz polluants. À ce sujet, Benoit Charette, le ministre québécois de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ajoute : « Ce projet concorde avec la volonté de notre gouvernement de développer les technologies liées à la filière de l'électrification des transports. L'électrification est l'un des principaux leviers dont nous disposerons pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et diminuer notre dépendance au pétrole au cours de la prochaine décennie. Le Québec est sans contredit le meilleur endroit en Amérique du Nord pour rouler électrique. Avec cette technologie, Nova Bus contribue à faire progresser le Québec vers l'atteinte de ses objectifs de lutte contre les changements climatiques. »

« La nouvelle flotte d'autobus électriques haut de gamme de Nova Bus est gagnant-gagnant pour notre environnement, pour les conducteurs qui recherchent des options de transport fiables et durables et pour les plus de 300 personnes de l'usine de Plattsburgh », a déclaré Charles Ellis Schumer, sénateur de l'état de New York. « Le service de transport en commun est une nécessité pour beaucoup de New-Yorkais, et le lancement du FLSe+ les aidera à avoir accès à ce qu'il y a de mieux. Je soutiendrai toujours Nova Bus, qui continue de stimuler l'économie des pays nords-américains en modernisant son parc de véhicules pour que les usagers puissent se déplacer plus en sécurité, plus rapidement et plus proprement. »

La représentante de l'État de New York au Congrès Américain, Elise Stefanik conclut : « Je suis heureuse que Nova Bus lance ce nouvel autobus. Leurs installations à Plattsburgh contribuent de manière importante à notre économie locale, et je suis ravie de les voir mettre en place ce mode de transport respectueux du climat, ici même dans le nord du pays. Je continuerai à plaider en faveur du développement commercial et technologique innovant dans notre district et je suis impatiente de constater l'impact positif de ce nouveau bus 100% électrique. »

À propos du Nova Bus LFSe+

Le Nova Bus LFSe+ est le plus récent ajout à la gamme de véhicules conçus sur la plateforme LFS éprouvée. Son système de propulsion n'émet aucun gaz à effet de serre et offre une expérience supérieure aux passagers grâce à la douceur de sa conduite silencieuse. Le Nova Bus LFSe, duquel le LFSe+ s'inspire, s'est illustré en toute circonstance lors d'épreuves représentant l'ensemble des conditions météorologiques envisageables en Amérique du Nord.

À propos de Nova Bus

Nova Bus est l'un des plus importants fournisseurs de solutions durables en transport d'Amérique du Nord, notamment grâce à sa gamme d'autobus électriques et hybrides électriques, de véhicules à grande capacité et de systèmes intégrés de transport intelligents. Nova Bus fait partie du Groupe Volvo. Pour plus de renseignements sur les produits et services de Nova Bus, consultez le www.novabus.com .

