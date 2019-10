Nova Bus, gagnant du Prix créateurs d'emplois du Québec dans la catégorie Champion pour la région des Laurentides

En 2017, Nova Bus a annoncé un investissement majeur visant à moderniser ses installations et à accentuer ses efforts en recherche et développement. Cet important projet a du même coup contribué à créer près de 100 nouveaux emplois dans la région des Laurentides, plus précisément à Saint-Eustache. Afin de recruter les meilleurs talents dans les domaines de la recherche et du développement, du génie industriel et des technologies informatiques, les équipes de Nova Bus ont mis de l'avant des stratégies de recrutement innovantes incluant, entre autres, des missions en France et en Tunisie.