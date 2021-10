« Nous sommes très heureux de dévoiler physiquement notre LFSe+ dans l'état où se situe notre usine aux États-Unis et de marquer un moment important dans l'histoire de Nova Bus », a déclaré Martin Larose, président de Nova Bus. « Nous franchissons une nouvelle étape importante dans l'évolution du transport électrique, et je ne pourrais être plus fier d'en faire partie. Tous nos autobus utilisent la plate-forme LFS et sont construits avec l'expertise et le savoir-faire de nos collègues. »

Alimenté avec des batteries d'une capacité pouvant s'élever à 564 kWh, le LFSe+ sera bientôt en service dans les rues de plusieurs villes des États-Unis, notamment à Broome County, dans l'État de New York. La réponse positive de nos clients au LFSe+ est une autre preuve que l'expertise marquée de Nova Bus unie aux technologies les plus avancées, propres et durables répond aux besoins du marché.

« Nova Bus fait de la ville de Plattsburgh un pôle de production d'autobus électriques pour le marché américain et c'est avec excitation qu'ils présentent à Albany leur autobus innovant, le LFSe+, afin que tous les opérateurs de transport en commun et les décideurs politiques de New York puissent y avoir un aperçu direct », a déclaré Billy Jones, membre de l'assemblée de l'état de NY. « Je suis heureux de parrainer le travail de la Chambre de commerce de North Country et de sa filiale NAmTrans à l'appui de ce développement majeur dans la production d'autobus, et d'avoir amené des dirigeants de l'Assemblée à l'usine de Nova Bus pour des séances d'information et des visites, y compris le président, M. Heastie et le président du comité des transports, M. Magnarelli. Je continuerai à aider à mettre de l'avant cette opportunité manufacturière importante pour New York de toutes les manières possibles. Félicitations à Nova Bus et ses partenaires! »

« Nova Bus est un leader de classe mondiale du transport, offrant aux clients des zones métropolitaines la meilleure qualité et une technologie de pointe », a déclaré le sénateur Dan Stec. « Je ne pourrais être plus fier de représenter cette excellente entreprise et sa main-d'œuvre hautement qualifiée dans l'usine de fabrication de pointe à Plattsburgh et je ne doute pas que ses bus électriques LFSe+ attireront beaucoup d'attention lors de la conférence sur le transport urbain à Albany. »

Le nouveau LFSe+ intègre le moteur d'entraînement électrique éprouvé et des composantes électroniques de puissance de nouvelle génération de BAE Systems, qui utilise des matériaux avancés tels que le carbure de silicium pour améliorer la gestion de la chaleur. Le poids réduit et la densité de puissance accrue de la technologie BAE Systems contribuent également aux performances et à la durabilité de l'autobus. Alimenté par un système modulaire intégré, le moteur d'entraînement électrique réduit considérablement les coûts de maintenance et n'émet pas de gaz à effet de serre.

Nova Bus cherche constamment à améliorer ses produits et ses processus pour réduire la pollution et le gaspillage dans tous les aspects de son activité. Le LFSe+ est la plus récente démonstration de cet engagement.

À propos du modèle Nova Bus LFSe+

Conçu à partir de la plate-forme éprouvée LFS, qui s'est distinguée dans plusieurs circonstances et événements lors d'épreuves représentant l'ensemble des conditions météorologiques envisageables en Amérique du Nord, le LFSe+ de Nova Bus est doté d'un système de propulsion qui n'émet aucun gaz à effet de serre et qui offre une expérience améliorée aux passagers grâce à la délicatesse de sa conduite silencieuse. De plus, la composante de recharge rapide et entièrement automatique des batteries maintient un haut niveau d'efficacité.

À propos de Nova Bus

Nova Bus est l'un des plus importants fournisseurs de solutions durables de transport en Amérique du Nord. Sa gamme d'autobus comprend des bus électriques et hybrides électriques, des véhicules de grande capacité et des systèmes de transport intelligents intégrés. Dans le cadre de sa stratégie d'électromobilité, Nova Bus va de l'avant avec l'électrification des composants clés du véhicule afin de réduire la consommation de carburant et les émissions. Nova Bus fait partie du Groupe Volvo. Pour plus d'informations sur les produits et services de Nova Bus, veuillez visiter www.novabus.com

