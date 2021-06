L'investissement comprend la modernisation des installations de fabrication de l'entreprise au Québec, à Saint-Eustache et à Saint-François-du-Lac, ainsi que l'introduction de processus d'efficacité énergétique novateurs et de technologies numériques pour accroître l'efficacité opérationnelle. De plus, cela renforcera les capacités de recherche et de développement de l'entreprise en matière de transport urbain à zéro émission. Le coût total du projet de 184,8 millions de dollars a débuté en 2017 et ce nouvel investissement soutiendra le projet de transformation de Nova Bus et sa stratégie d'électrification. La phase de modernisation des usines a débuté à l'automne 2020 par l'agrandissement de l'usine de Saint-François-du-Lac et la création d'une plus grande capacité de fabrication dans la région de Saint-Eustache.

« Alors que nous continuons à relancer notre économie en toute sécurité, il est important de le faire d'une manière stratégique et avec une vision à long terme. L'une des façons d'y parvenir est d'aider les entreprises canadiennes à devenir des chefs de file mondiaux en matière de transport urbain à zéro émission. Nova Bus est un acteur essentiel de ce virage vers un avenir électrique caractérisé par une croissance durable, des emplois fiables et un leadership mondial. Le gouvernement du Canada continuera de soutenir les entreprises afin qu'elles puissent participer aux efforts visant à instaurer une économie de croissance propre, notamment en investissant dans le transport en commun et les véhicules à zéro émission. » -- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation des Sciences et de l'Industrie.

« Nous sommes très fiers de nous associer au gouvernement canadien afin de contribuer au secteur innovant de la fabrication de véhicules à émission zéro et d'aider le Canada à atteindre ses objectifs en matière de durabilité et d'économie plus verte. » -- Martin Lundstedt, président-directeur général du Groupe Volvo.

« Nous sommes ravis de continuer à investir dans la modernisation de nos installations et d'intégrer de nouveaux processus technologiques pour produire des autobus qui répondent aux besoins de nos clients et des usagers du transport en commun. » -- Ralph Acs, vice-président principal, région de l'Amérique du Nord de Volvo Bus et président de Nova Bus.

À propos de Nova Bus



Nova Bus est l'un des plus importants fournisseurs de solutions durables en transport collectif d'Amérique du Nord, notamment grâce à sa gamme d'autobus électriques et hybrides, de véhicules à grande capacité et de systèmes intégrés de transport intelligents. Avec sa stratégie d'Électro Mobilité, Nova Bus va de l'avant dans l'électrification de ses composants clés afin de réduire la consommation de carburant et les émissions. Nova Bus est membre du Groupe Volvo. Pour plus de renseignements sur les produits et services de Nova Bus, consultez le www.novabus.com.

