SAINT-EUSTACHE, QC, le 8 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Nova Bus, membre du Groupe Volvo et l'un des principaux fabricants d'autobus urbains en Amérique du Nord, est heureux d'annoncer que son autobus 100% électrique à grande autonomie, le LFSe+, a complété avec succès le programme de test d'autobus de la Federal Transit Administration (FTA) réalisé par le Altoona Bus Testing Center en Pennsylvanie. Cet examen rigoureux vise à certifier la sécurité et l'efficacité des autobus au moyen d'une série de tests dont les résultats sont analysés objectivement.

En plus d'attester de la fiabilité du LFSe+, la certification de la FTA permet aux futurs acquéreurs de l'autobus d'accéder à divers programmes de subvention fédéraux américains ainsi que de se conformer à des critères contractuels de certains clients canadiens. La réussite de ces tests permet donc à Nova Bus de se positionner stratégiquement au sein du marché nord-américain.

Les LFSe+ destinés au marché canadien sont assemblés à l'usine de Saint-Eustache au Québec et ceux destinés au marché américain à l'usine de Plattsburgh dans l'État de New York.

Grâce à sa grande autonomie, à ses faibles coûts d'entretien, ainsi qu'à l'élimination de toute émission de polluants et de gaz à effet de serre, le LFSe+ est une solution de premier choix pour la transition vers le transport en commun durable.

« L'obtention de la certification Altoona pour notre LFSe+ nous emplit de fierté : il s'agit d'une des plus hautes marques de reconnaissance de la qualité et de la durabilité que nos véhicules puissent recevoir », a déclaré Martin Larose, président de Nova Bus.

À propos de Nova Bus

Nova Bus, membre du Groupe Volvo, est un important fournisseur de solutions de transport durable en Amérique du Nord. Son portefeuille comprend des autobus électriques, hybrides, au gaz naturel et au diesel propre, des véhicules à grande capacité, ainsi que des systèmes de transport intelligents intégrés. Nova Bus accompagne les sociétés de transport et les opérateurs de parcs d'autobus dans leur transition vers l'électromobilité avec le LFSe+, son modèle d'autobus 100% électrique à grande autonomie combinant la structure éprouvée de Nova Bus et les dernières innovations en matière de propulsion électrique. Nova Bus s'engage à soutenir la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à contribuer de manière positive à une économie plus verte. Pour plus d'informations sur les produits et services de Nova Bus, veuillez visiter https://novabus.com/fr/.

