Nova Bus annonce sa plus importante commande d'autobus électriques aux États-Unis par la Metropolitan Transit Authority of Harris County à Houston

PLATTSBURGH, NY, le 10 févr. 2022 /CNW/ - Nova Bus, membre du Groupe Volvo et l'un des principaux fabricants d'autobus urbains en Amérique du Nord, est heureux d'annoncer son plus important contrat d'autobus électriques à ce jour. La Metropolitan Transit Authority of Harris County (METRO) lui a attribué un contrat pour 20 LFSe+ en plus de 20 options, pour un total de 40 autobus électriques, dans le cadre d'une initiative de développement durable. Le conseil d'administration de METRO a autorisé l'achat immédiat de 20 de ces autobus électriques et cette commande sera leur premier achat d'autobus électriques sur un parc total de 1 300 véhicules.

Les autobus devraient être mis en service d'ici le quatrième trimestre de 2022, et leurs itinéraires desserviront initialement les communautés les plus touchées par les émissions de carbone et celles qui ont été choisies par Houston Complete Communities.

Grâce à un moteur d'entraînement électrique uni à des composantes électroniques de puissance de nouvelle génération de BAE Systems axées sur l'efficacité, ces autobus électriques permettent de réduire les coûts d'entretien et les émissions de gaz à effet de serre. Nova Bus continue d'investir dans les nouvelles technologies afin d'offrir la valeur et la flexibilité que ses clients et opérateurs de transport en commun exigent. Le LFSe+ est la combinaison parfaite entre l'expertise éprouvée de Nova Bus et les dernières innovations en matière de technologies propres et durables.

« C'est une excellente nouvelle pour New York et un grand pas en avant pour le transport durable », a déclaré la sénatrice américaine Kirsten Gillibrand. « L'achat de quarante autobus électriques zéro-émission LFSe+ à longue autonomie de Nova Bus, destinés au Texas et construits à Plattsburgh, NY, est l'aboutissement d'années de conception innovante et de grands efforts de planification. La production d'autobus électriques de Nova Bus est un pilier essentiel de l'économie du North Country et crée un avenir plus vert pour le transport. »

« Nova Bus crée des emplois manufacturiers bien rémunérés dans le North Country et fait partie intégrante de notre économie régionale », a déclaré la représentante au Congrès Elise Stefanik. « Ce nouveau contrat de transport en commun est un témoignage de la compétence des employés et de l'ardeur au travail de Nova Bus. Je continuerai à plaider fortement en faveur de la création d'emplois et de l'industrie manufacturière du North Country au Congrès. »

« Des nouvelles extraordinaires pour Nova Bus pour commencer la nouvelle année. Nous sommes ravis de travailler avec METRO dans le cadre de leur mission visant à ce que 100% de ses approvisionnements en autobus soient à émission zéro d'ici 2030 à Houston. Ce contrat LFSe+ est le plus important que nous ayons obtenu jusqu'à présent aux États-Unis, et nous sommes fiers de poursuivre notre importante contribution à l'électrification des transports en Amérique du Nord en introduisant à Houston ces autobus zéro émission », a déclaré Martin Larose, président de Nova Bus.

