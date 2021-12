Une première unité pilote d'autobus sera livrée en 2022, puis les autres en 2023 et 2024. Au total, 10 autobus sont prévus pour le RTL, dont 5 en option, 2 autobus pour la Société de transport de l'Outaouais (STO), 2 autobus pour la Société de transport de Trois-Rivières et 10 autobus pour la Société de transport de Sherbrooke (STS). Cette nouvelle commande d'autobus électriques est la plus importante à ce jour et s'inscrit dans le cadre d'une aide financière du gouvernement fédéral et provincial de 30 millions pour l'électrification des transports.

« Cette annonce témoigne de la volonté des gouvernements de soutenir de façon significative l'électrification des transports au Québec et Nova Bus est fière d'y jouer un rôle de premier plan. L'effort collectif pour ce virage vert est essentiel dans l'industrie » a déclaré Martin Larose, président de Nova Bus.

Avec leur moteur d'entraînement électrique uni à des composantes électroniques de puissance de nouvelle génération de BAE Systems, ces autobus électriques offrent une plus grande autonomie, des coûts de maintenance réduits et une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le LFSe+ conjugue parfaitement l'expertise éprouvée de Nova Bus et les plus récentes innovations en matière de technologies propres et durables.

« Le virage électrique du RTL est bien amorcé et l'acquisition de 10 nouveaux autobus l'an prochain (dont 5 en option) nous permettra tant de réduire notre empreinte environnementale que de contribuer au développement économique du Québec. Incidemment, les minibus électriques du RTL -- mis en service l'été dernier dans le cadre d'un projet pilote -- sont déjà performants… et populaires ! Nous prévoyons d'ailleurs que plus de la moitié de notre flotte d'autobus sera électrique d'ici 2030, soit plus de 200 autobus », a pour sa part déclaré Catherine Fournier, mairesse de Longueuil.

Nova Bus cherche constamment à innover à l'égard de ses produits et ses processus afin notamment de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de contribuer dans la lutte contre les changements climatiques. Le LFSe+ est la plus récente démonstration de cet engagement.

Nova Bus, partie du Groupe Volvo, est l'un des plus importants fournisseurs de solutions durables de transport en Amérique du Nord. Sa gamme d'autobus comprend des bus électriques et hybrides électriques, des véhicules de grande capacité et des systèmes de transport intelligents intégrés. Dans le cadre de sa stratégie d'électromobilité, Nova Bus va de l'avant avec l'électrification des composants clés du véhicule afin de réduire la consommation de carburant et les émissions.

