« Nous sommes heureux d'introduire le LFSe+ de Nova Bus à la communauté de San Francisco. Ces autobus zéro émission contribueront à rendre l'air de la ville plus pur et à offrir aux passagers un environnement plus sain ainsi qu' une expérience améliorée grâce à la délicatesse de leur conduite silencieuse », a déclaré Martin Larose, président de Nova Bus. « Nous sommes fiers de travailler en collaboration avec la SFMTA et de les aider à être à l'avant-garde de l'électrification des transports en commun en Californie, et à travers les États-Unis . »

Avec leur moteur d'entraînement électrique uni à des composantes électroniques de puissance de nouvelle génération de BAE Systems, ces autobus électriques offrent une meilleure économie de carburant, une plus grande autonomie, des coûts de maintenance réduits et une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le LFSe+ conjugue parfaitement l'expertise éprouvée de Nova Bus et les plus récentes innovations en matière de technologies propres et durables.

« SFMTA est fière d'être un leader dans la lutte aux changements climatiques », a déclaré Julie Kirschbaum, directrice du transport urbain pour SFMTA. « Nous nous engageons à disposer d'une flotte d'autobus aussi écologique que possible, et à motiver les citoyens à délaisser leurs véhicules privés pour des modes de transport plus durables. »

« L'adoption généralisée des véhicules électriques se poursuit - autobus urbains y compris », a déclaré Steve Trichka, vice-président et directeur général chez BAE Systems. « Les sociétés de transports valorisent une maintenance facilitée et une réduction des coûts d'exploitation. Les communautés apprécient les réductions des émissions nocives et du bruit de la circulation, tandis que les passagers profitent d'un air plus pur, d'une conduite plus silencieuse, et d'une empreinte carbone réduite. »

Nova Bus cherche constamment à améliorer ses produits et ses processus pour réduire la pollution et le gaspillage dans tous les aspects de son activité. Le LFSe+ est la plus récente démonstration de cet engagement.

