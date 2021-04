Nova Bus accueille Mylène Tassy à titre de vice-présidente des ventes et du marketing

« Je suis persuadé que l'ajout de Mylène à l'équipe de direction saura propulser nos ventes et la promotion de nos produits vers de nouveaux sommets. Sa connaissance du milieu manufacturier et du domaine du transport sera précieuse pour Nova Bus. Nous sommes très heureux de l'accueillir comme membre de notre comité de direction », indique Martin Larose, vice-président et directeur général de Nova Bus.

Mylène fait preuve d'un leadership naturel et reconnu dans le domaine, une compétence qu'elle a su développer au cours de ses 25 ans d'expérience, notamment à titre de vice-présidente aux ventes, au développement des affaires et au marketing chez Thales Avionics Canada. Les domaines de l'ingénierie, des ventes, soumissions et du marketing, dans le secteur de l'aviation entre autres, n'ont plus de secret pour elle. Son expertise en développement des affaires lui a valu, récemment, la sélection pour la cohorte Excellence 2020, une initiative qui vise à saluer les Québécoises et les Québécois marquant le paysage des affaires de la province.

Détentrice de deux baccalauréats de l'Université McGill, l'un en génie mécanique avec une mineure en gestion, et l'autre en génie environnemental et agricole, Mylène ajoute une corde à son arc en obtenant un MBA à l'Université de Cumbria en 2018.

Les multiples expériences de Mylène, combinées à son énergie et sa passion, insuffleront de l'enthousiasme au sein de Nova Bus et auprès de nos partenaires.

« Je me sens très privilégiée de me joindre à la formidable équipe de Nova Bus, une entreprise québécoise reconnue comme chef de file dans son domaine. C'est une chance en or pour moi de contribuer à l'intégration de nouvelles solutions et de technologies innovantes en réponse aux besoins actuels et émergents du transport urbain », mentionne Mylène Tassy.

