Nova Biomedical fait progresser les flux de travaux intégrés de développement de lignées cellulaires : les produits NanoCellect font maintenant partie de Nova Biomedical

WALTHAM, Mass., 24 juillet 2026 /CNW/ -- Nova Biomedical annonce aujourd'hui une opération relative à certains actifs de NanoCellect, un fournisseur de technologie de tri de cellules microfluidiques.

Cette opération élargit les capacités de Nova Biomedical en matière de développement de lignées cellulaires et renforce sa capacité à soutenir les flux de travaux biopharmaceutiques, du début du développement jusqu'à la fabrication.

La plateforme de tri cellulaire NanoCellectMD WOLF G2MD introduit une sélection et un isolement doux des cellules à base microfluidique, complétant le portefeuille Solentim de Nova Biomedical pour la génération de clones, la vérification et l'analyse de croissance. Ensemble, ces technologies permettent une approche plus intégrée du développement de lignées cellulaires, qui relie la sélection des cellules, l'isolement des cellules individuelles et la vérification des clones à haute confiance.

Cette expansion du portefeuille de Nova accélérera les délais de développement de lignées cellulaires et améliorera les résultats de sélection des clones, tout en établissant une base plus solide pour le développement des procédés, la mise à l'échelle et la fabrication.

Le portefeuille de Nova Biomedical comprend également des solutions analytiques robustes pour la surveillance de la culture cellulaire, y compris l'analyse des métabolites avec BioProfileMD FLEX2, la mesure de l'osmolalité avec OsmoTECHMD, et le comptage et la viabilité des cellules avec BioProfileMD FAST CDV. Ces capacités servent de points de contrôle critiques dans l'ensemble du flux de biotraitement et sont utilisées du développement à la production.

L'ajout des produits NanoCellect fait progresser la stratégie de Nova Biomedical visant à fournir un portefeuille plus connecté de technologies favorisant la continuité, la connaissance et la prise de décisions tout au long du cycle de biotraitement.

« NanoCellect ajoute une capacité en amont essentielle à notre portefeuille et renforce notre capacité à relier les étapes clés du développement de lignées cellulaires », déclare John Luck, président de l'activité biopharmaceutique de Nova Biomedical. « En intégrant le tri cellulaire à l'isolement des clones et à la vérification de haute confiance, ainsi que des points de contrôle analytiques comme la surveillance de la culture cellulaire et l'osmolalité, nous permettons aux clients d'obtenir plus rapidement un clone réussi et de générer des informations qui aident à optimiser la sélection des clones et à renforcer les performances pendant le développement des procédés, la mise à l'échelle et la fabrication. Il s'agit d'une étape importante dans la construction d'une plateforme plus connectée et différenciée pour le développement et le biotraitement de lignées cellulaires. »

À propos de Nova Biomedical

Nova Biomedical est un fournisseur mondial d'instruments et de solutions analytiques de pointe pour les marchés biopharmaceutique et clinique. Le portefeuille de l'entreprise prend en charge les flux de travail essentiels pour le développement de lignées cellulaires, le développement de procédés et la fabrication, ce qui permet aux clients d'améliorer la productivité, la qualité et l'efficacité opérationnelle.

À propos de NanoCellect

NanoCellect développe des technologies de tri cellulaire microfluidique conçues pour un isolement doux et stérile des cellules. Ses plateformes sont utilisées dans des applications telles que le développement de lignées cellulaires, l'analyse monocellulaire et la recherche sur la thérapie cellulaire.

Lisa Fahey

Vice-présidente, programmes d'entreprise et communications

Courriel : [email protected]

SOURCE Nova Biomedical