TORONTO, le 26 août 2020 /CNW/ - ABC Alpha pour la vie Canada (ABC), un organisme national d'alphabétisation sans but lucratif, a récemment lancé de nouvelles ressources en littératie numérique dans le cadre du programme Ados enseignant aux adultes. Le programme Ados enseignant aux adultes vise à accroître la littératie numérique des adultes canadiens dans le cadre d'ateliers animés par de jeunes tuteurs bénévoles.

Ces nouvelles ressources prennent la forme d'outils visant à aider les gens à demeurer virtuellement en contact avec leurs amis et leur famille. Quatre nouveaux « plans de cours » rédigés en langage clair et présentés sous forme de guides par étape pour l'apprentissage à domicile expliquent aux adultes comment utiliser Skype, Zoom, Google Duo et FaceTime. Ces plans de cours arrivent à point nommé, car de nombreux adultes, en particulier ceux vivant dans des collectivités défavorisées, souffrent d'isolement.

Parce qu'elles sont plus vulnérables face à la COVID-19, les personnes plus âgées pratiqueront probablement la distanciation physique pendant une plus longue période que la population générale. Malheureusement, cet isolement peut avoir d'importantes répercussions. Une étude récente a révélé que cette déconnexion sociale expose les personnes plus âgées à un risque accru de dépression et d'anxiété, et qu'elle peut même entraîner des problèmes de santé tels qu'un déclin cognitif et des maladies cardiaques. Les personnes ayant des liens sociaux forts sont deux fois moins susceptibles de souffrir des effets négatifs de l'isolement que celles qui ont peu de contacts sociaux. Il est vrai que la technologie offre un moyen efficace pour relier les personnes âgées isolées à leurs amis et à leur famille, mais l'accès à la technologie demeure problématique.

Selon Statistique Canada, en 2016, 68,2 % des personnes âgées avaient accès à Internet, comparativement à seulement 32,2 % en 2007. Bien que cette augmentation soit positive, 30 % de la population vieillissante n'a toujours pas accès à Internet. Et, parmi ceux qui ont accès à Internet, beaucoup ne possèdent pas les compétences numériques requises pour utiliser des outils de vidéoconférence qui pourraient pourtant avoir une incidence positive sur leur santé mentale.

« Nous savons que la littératie numérique est une compétence importante dont les Canadiens ont besoin, surtout quand on considère que 84 % des emplois actuels exigent des compétences informatiques et techniques », indique Mack Rogers, directeur administratif d'ABC Alpha pour la vie Canada. « Plus que jamais, les personnes âgées canadiennes ont besoin d'acquérir ces compétences. Nous sommes donc heureux de proposer un programme leur offrant cette possibilité. La littératie numérique joue un rôle majeur dans le maintien des liens sociaux, et nous espérons que les personnes âgées consulteront les plans de cours que nous offrons gratuitement sur notre site Web et qu'elles acquerront le savoir-faire requis pour utiliser ces outils incontournables. »

Les plateformes d'appel vidéo peuvent contribuer au développement d'un sentiment de rapprochement ou d'intimité accru ainsi qu'au maintien des relations existantes. Selon une étude, les personnes âgées qui utilisent une technologie de clavardage vidéo comme Skype présentent un risque de dépression nettement plus faible que celles qui n'utilisent pas ce type de technologies.

Pour accéder aux ressources gratuites, consultez adosenseignantauxadultes.ca. Le programme Ados enseignant aux adultes est le fruit des efforts conjugués d'ABC Alpha pour la vie Canada et de Youth Empowering Parents, et est en partie financé par le gouvernement du Canada dans le cadre du Programme d'échange en matière de littératie numérique.

À propos d'ABC Alpha pour la vie Canada

ABC Alpha pour la vie CanadaMD est un organisme sans but lucratif dont la mission consiste à renforcer les organisations qui œuvrent à promouvoir l'apprentissage chez les adultes en concevant et en appuyant l'utilisation de matériel et de ressources d'apprentissage de niveau débutant de grande qualité, rédigés dans un langage clair. Nous entrevoyons un Canada au sein duquel tous les citoyens ont les outils et les occasions dont ils ont besoin pour améliorer leurs compétences essentielles et leur niveau d'alphabétisation. Pour en savoir plus sur la littératie numérique ou sur les programmes d'ABC Alpha pour la vie Canada, consultez le www.abcalphapourlavie.ca.

SOURCE ABC ALPHA POUR LA VIE CANADA

Renseignements: Ashley Tilley, [email protected], 647 326-9393

Liens connexes

http://abclifeliteracy.ca/