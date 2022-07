Nouvelles règles entourant la garde en captivité de cervidés pour lutter contre la maladie débilitante chronique

QUÉBEC, le 15 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs annonce l'entrée en vigueur, en date du 14 juillet 2022, d'une modification du Règlement sur les animaux en captivité touchant principalement la garde en captivité des cervidés dans le but de lutter contre la maladie débilitante chronique des cervidés (MDC).

Les modifications apportées à la règlementation consistent notamment à :

Rendre obligatoire le dépistage pour la MDC de tous les cervidés gardés en captivité qui sont abattus ou sont trouvés morts. À cet effet, les prélèvements réalisés à l'abattoir vont se poursuivre, ce qui permettra à plusieurs éleveurs de facilement remplir cette obligation. Pour les animaux abattus ou morts à la ferme, la procédure pour la soumission d'échantillons est disponible en ligne;

Revoir les restrictions de déplacement de cervidés vivants gardés en captivité afin de mieux les adapter à différentes situations et de tenir compte de divers facteurs de risques, notamment la proximité de cas en milieu captif ou en milieu naturel. Par exemple, cette révision permet de réduire la zone où le déplacement de cervidés vivants n'est pas possible autour du lieu contaminé par la MDC en 2018 au Québec. Cette zone sera maintenant de 45 km autour du lieu contaminé.

Interdire la garde en captivité des cervidés sur un site où la MDC a été détectée au cours des 20 dernières années.

Ces mesures étaient nécessaires pour améliorer la capacité de détection précoce de la maladie au Québec, ainsi que pour réduire les risques de réémergence et de propagation de cette dernière.

Rappelons que la MDC est une maladie dégénérative du système nerveux central qui touche les cervidés comme le cerf de Virginie et l'orignal. Cette maladie pourrait entraîner des conséquences négatives majeures sur les populations sauvages de cervidés, de même que sur les activités de chasse qui en découlent.

Faits saillants :

Le Règlement modifiant le Règlement sur les animaux en captivité a été publié le 29 juin 2022 dans la Gazette officielle du Québec .

. Le Règlement sur les animaux en captivité a été complètement révisé en 2018 afin d'assurer le bien-être des animaux, la sécurité du public et la protection de la biodiversité. Les nouvelles modifications permettront de clarifier et de préciser certaines dispositions du règlement, afin de faciliter sa compréhension et son application.

Liens connexes :

Maladie débilitante chronique des cervidés

Opérations de surveillance et de contrôle de la maladie débilitante chronique des cervidés

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le site Web et les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs

https://twitter.com/MFFP_Quebec

Information :

Relations médias

Ministère des Forêts, de la Faune

et des Parcs

[email protected]

Tél. : 418 521-3875

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs