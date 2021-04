Nouvelles recrues au Groupe Organisations et parties prenantes

LE CABINET DE RELATIONS PUBLIQUES NATIONAL AJOUTE PROFONDEUR ET EXPERTISE AVEC L'EMBAUCHE DE CINQ NOUVELLES RESSOURCES

MONTRÉAL, le 26 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le groupe Organisations et parties prenantes du Cabinet de relations publiques NATIONAL a récemment procédé à l'embauche de cinq nouvelles ressources qui lui permettront de poursuivre sa relation de confiance avec l'ensemble de ses clients. Aguerries en affaires publiques et en relations gouvernementales, elles mettront leurs réseaux respectifs au service des clients de NATIONAL et de ses sociétés sœurs ailleurs dans le monde.

Ainsi, deux coordonnateurs, un chargé de projet, un conseiller et un conseiller principal joignent l'équipe de NATIONAL - bureau de Montréal. Ces cinq nouvelles recrues sont déjà mobilisées sur des mandats importants auprès de clients dans toutes les sphères d'activités.

Mathieu Lalonde, conseiller principal

Détenteur d’un baccalauréat en communication et relations publiques de l’Université du Québec à Montréal, Mathieu se joint à notre équipe à titre de conseiller principal. Engagé dans les milieux économiques immobiliers depuis plusieurs années, Mathieu a occupé des postes stratégiques, notamment à la Caisse de dépôt et placement du Québec et chez Cushman & Wakefield où il a été respectivement en charge des communications et du rayonnement international et de la recherche. En tant qu'économiste, il a aussi été conseiller politique au cabinet du ministre des Finances, Nicolas Marceau de 2012 à 2014. Spécialiste des affaires publiques et de l'analyse économique, il saura mener à bien des mandats délicats et complexes.

Guillaume Normandin, conseiller

Les qualités de rédacteur et l'étendue des connaissances en matière de relations gouvernementales feront de Guillaume un élément indispensable de plusieurs équipes de travail. Collaborateur de tous les instants du député et ministre l'Honorable François-Philippe Champagne, Guillaume a occupé de nombreux postes politiques, notamment ceux de conseiller spécial pour le Québec, adjoint spécial aux opérations et affaires parlementaires du ministre des Affaires étrangères et gestionnaire du bureau de la colline parlementaire. Il a occupé différents postes au Parti libéral du Canada et au Parti libéral du Québec après avoir été journaliste à Radio-Shawinigan.

Max-Olivier Audet, chargé de projets

Détenteur d'une maîtrise en administration des affaires de l'École de gestion de l'Université du Québec à Montréal, Max-Olivier vient de réaliser un stage de plusieurs mois chez une autre firme de relations publiques. Il a aussi été stagiaire chez Benny&Co, un des plus importants clients de NATIONAL, ainsi que chez Bliinx et Aerotek. Il valorise le travail d'équipe et est un fin stratège, deux qualités acquises au cours de ses nombreuses années comme joueur élite de football et coordonnateur défensif. Sa venue augmente la profondeur de notre équipe.

Léa Sauvé-Turgeon, coordonnatrice

Récemment promue coordonnatrice, Léa a entamé son passage chez NATIONAL à titre de stagiaire. Détentrice d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en Communications appliquées de l'Université de Sherbrooke et d'un baccalauréat en Communications de l'Université de Montréal, Léa collectionne les honneurs académiques. En effet, elle a figuré au palmarès du doyen de la Faculté des arts et des sciences et a récolté plusieurs mentions d'excellence sur le relevé de notes. Avant de joindre NATIONAL, Léa a effectué un stage de quatre mois au bureau du Commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Son dynamisme amènera nos clients à un autre niveau.

Simon Leblanc, coordonnateur

En voie de terminer sa maîtrise en Science politique - Affaires publiques et internationales à l'Université de Montréal, Simon vient également d'être promu coordonnateur. Embauché comme stagiaire, Simon détient un baccalauréat en Communication et Politique. Avant de joindre NATIONAL, Simon a réalisé un stage de plusieurs mois en communication et marketing à l'Ordre des ingénieurs du Québec. Il a déjà été membre du comité des médias numériques de l'Association étudiante de communication et politique de l'Université de Montréal. Son esprit d'analyse et sa rigueur apporteront une valeur-ajoutée aux mandats auxquels il participera.

Serge Paquette, associé directeur du bureau de Montréal, a mentionné que « l'ajout à l'équipe de ces professionnels en relations publiques permet à la Firme de poursuivre son formidable développement. Leur embauche illustre aussi à quel point NATIONAL croit au potentiel des jeunes talents ».

À propos de NATIONAL :

Le Cabinet de relations publiques NATIONAL est la plus importante firme-conseil en relations publiques au Canada, desservant des clients dans un large éventail de secteurs, incluant la santé, le secteur manufacturier, l'énergie, la technologie, le transport, et les services financiers, avec des bureaux à Vancouver, Calgary, Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Saint John, Halifax et Saint-Jean. Depuis plus de 40 ans, nous sommes au cœur d'enjeux et d'industries clés, à créer le changement pour aujourd'hui et pour demain.

SOURCE Cabinet de relations publiques NATIONAL

Renseignements: André Bouthillier, [email protected], 514-895-0127

Liens connexes

http://www.national.ca