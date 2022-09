Nouvelles réalités : Sommet de la rentrée de l'AQTr

MONTRÉAL, le 21 sept. 2022 /CNW Telbec/ - L'Association québécoise des transports (AQTr) convie les représentants des médias à son sommet de la rentrée le 22 septembre prochain, sous le thème des nouvelles réalités. Plusieurs experts viendront présenter divers projets d'envergures et réflexions d'avenir pour la société québécoise lors de cet événement unique.

Nouvellement nommée directrice générale de la Société de transport de Montréal (STM), Madame Marie-Claude Léonard présentera en marge du dîner, la vision d'avenir de la société de transport accompagné par Monsieur Allan Caldwell, président du Conseil d'administration de la STM.

Plusieurs autres conférences auront lieu tout au long de la journée. Quel avenir pour les actifs de transports et les grandes infrastructures ? Le renforcement du corridor Saint-Laurent, les fameux taxis aériens, le rôle de l'hydrogène vert et des bioénergies dans la décarbonation, le projet d'école publique ferroviaire à Sept-Îles sont autant de sujets qui seront abordés par les experts du milieu des transports au Québec.

Pour connaître l'ensemble de la programmation du Sommet, consultez les informations et la programmation disponibles sur le site web de l'association.

8h30-12h15 : Conférences techniques

12h15 à 14h : Déjeuner-causerie en présence des dirigeants de la STM

14h à 16h30 : Conférences techniques





Le Sommet de la rentrée est une initiative de l'AQTr, en partenariat avec INTERVIA, HATCH et AECOM.

L'Association québécoise des transports

Fondée en 1964, l'AQTr a pour mission d'exercer un leadership mobilisateur à travers l'organisation d'activités permettant de capter, d'enrichir, de diffuser et de faire rayonner l'expertise québécoise en transport. Forte de son expertise et de celles de ses membres, l'AQTr est la référence en transport innovant et durable au Québec.

