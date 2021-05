MONTRÉAL, le 27 mai 2021 /CNW Telbec/ - Patricia Blais et Monic Lamoureux annoncent qu'elles sont devenues, en date d'aujourd'hui, les nouvelles propriétaires d'Avanti Groupe après avoir acquis la totalité des actions de la société et ses filiales. Aussi, elles agiront à titre de coprésidentes du groupe.

Patricia et Monic dirigeaient déjà la société depuis plus de vingt ans. Cette acquisition assure la poursuite des activités du groupe en télévision et en distribution.

La division Scène d'Avanti Groupe poursuit ses activités de gérance d'artistes et de production de spectacles au sein d'une toute nouvelle entité, sans lien avec Avanti Groupe, qui est maintenant présidée par Nadia Dufour.

SOURCE Avanti Groupe