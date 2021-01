Nouvelles perspectives provenant d'une étude clinique (in vitro) récente ; Echinaforce® de A.Vogel® démontre une activité antivirale contre le SRAS CoV-2, le virus qui cause la Covid-19.

MONTRÉAL, le 26 janv. 2021 /CNW/ - Un article intitulé "In vitro virucidal activity of Echinaforce®, an Echinacea purpurea preparation, against coronaviruses, including common cold coronavirus 229E and SARS-CoV-2" (Activité virucide in vitro d'Echinaforce®, une préparation d'Echinacea purpurea, contre les coronavirus, y compris le coronavirus du rhume commun 229E et le SRAS-CoV-2) a récemment été publié dans le Virology Journal. L'étude a été réalisée par le laboratoire Spiez, en Suisse.

Selon l'étude laboratoire (in vitro), Echinaforce® de A.Vogel® a démontré son efficacité contre les coronavirus lors d'expériences cellulaires, incluant le virus SRAS-CoV-2 mieux connu sous le nom de Covid-19. Malgré les résultats prometteurs, le transfert des résultats de l'expérience cellulaire sur les humains est encore inconnu. Alors que les auteurs concluent que «Echinaforce®, pourrait être efficace comme traitement préventif pour tous les CoV en raison de leurs similitudes structurelles»*, ces résultats doivent encore être confirmés par des essais cliniques humains.

Nous poursuivons nos recherches dans ce domaine via un essai clinique contrôlé (humain) à grande échelle et espérons avoir des résultats quant à l'effet sur l'homme au cours de la prochaine année.

Echinaforce® est officiellement approuvé par Santé Canada pour ce qui suit :

Echinaforce® est cliniquement prouvé pour aider à prévenir et à soulager les symptômes des infections des voies respiratoires supérieures (IVRS), tels que le rhume et la grippe. Diminue la durée des IVRS. Utilisé en phytothérapie pour soutenir le système immunitaire, en particulier en période de stress, manque de sommeil ou chez les fumeurs.

Echinaforce® peut être pris quotidiennement pendant 4 mois en prévention. Certaines formulations sont approuvées pour les enfants de 2 ans et plus ainsi que pour les femmes enceintes ou qui allaitent.

*Il s'agit ici d'une recherche préliminaire et ne suggère aucunement un bienfait thérapeutique applicable dans un cadre clinique. A.Vogel® respecte et soutient les lignes directrices de Santé Canada dans la lutte contre la Covid-19.

À propos d'A.Vogel®

Leader de la santé au Canada, A.Vogel® propose une vaste gamme de produits naturels. Fondée en 1923 en Suisse par le pionnier Alfred Vogel, l'entreprise a fait son entrée au Canada en 1956. L'efficacité des produits A.Vogel® a été démontrée dans plus de 30 études cliniques. Pour en savoir plus, visitez le avogel.ca.

Référence: https://virologyj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12985-020-01401-2

SOURCE A.Vogel

Renseignements: Krista Halton: [email protected] ou (514) 952-2619.