Nouvelles mesures pour limiter la propagation de la COVID-19 - La SAQ modifie les heures d'ouverture de ses succursales Express

MONTRÉAL, le 7 janv. 2021 /CNW/ - En lien avec les nouvelles mesures annoncées par le gouvernement du Québec pour limiter la propagation de la COVID-19, la SAQ ajustera les heures d'ouverture de ses succursales Express afin de respecter le couvre-feu annoncé.

Dès le samedi 9 janvier, les succursales Express fermeront donc leurs portes à 19 h 30 plutôt qu'à 20 h. Ainsi, les horaires de l'ensemble de ses magasins seront conformes aux nouvelles mesures mises en place puisque les heures d'ouverture adoptées depuis le début de la pandémie, pour toutes ses autres succursales, respectent déjà le couvre-feu.

Depuis le début de la pandémie en mars 2020, avec comme priorité de protéger ses employés et sa clientèle, la SAQ a déployé toutes les mesures préventives nécessaires dans son réseau de succursales. La SAQ compte sur la collaboration de tout un chacun afin que celles-ci soient respectées.

Pour plus détails, consultez la page sur les mesures de mitigation mises en place dans le contexte de la COVID-19.

À propos de la Société des alcools du Québec (SAQ)

Créée en 1921, la SAQ importe, distribue et commercialise une vaste sélection de vins, bières et spiritueux. Son réseau de vente est composé de 410 succursales et 426 agences situées partout au Québec, ainsi qu'un site transactionnel, le SAQ.com. Grâce à la passion et le savoir-faire de ses 7 000 employés, la SAQ offre aux Québécois un monde de découverte avec plus de 35 000 produits provenant de 3 700 fournisseurs issus de 80 pays. En 2019-2020, la SAQ a appuyé plus de 300 organismes et événements et a versé un dividende de 1,226 G$ au gouvernement du Québec, tout en s'assurant que ses opérations s'exercent dans le respect des communautés et de l'environnement.

Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site SAQ.COM, suivez-nous sur Twitter @LaSAQ_officiel ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

