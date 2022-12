Nouvelles mesures d'apaisement de la circulation dans le quartier Centre-Sud de l'arrondissement de Ville-Marie

MONTRÉAL, le 15 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Résolument engagé dans la sécurisation du quartier Centre-Sud, l'arrondissement Ville-Marie implantera dès aujourd'hui des mesures supplémentaires d'apaisement de la circulation dans le secteur de la collision ayant causé la mort de la jeune piétonne cette semaine. Ces mesures supplémentaires répondent directement aux objectifs du plan d'action Vision Zéro de la Ville de Montréal et du plan local de déplacement de Ville-Marie, qui visent tous les deux à atteindre zéro décès et blessé grave sur les routes. D'autres mesures pourraient être déployées au cours des prochaines semaines et des prochains mois.

Saillies en bollards implantées au coin des rues Parthenais et De Rouen ayant pour but de rétrécir la chaussée et de sécuriser l’intersectioncnw (Groupe CNW/Ville de Montréal - Arrondissement de Ville-Marie)

Nouvelles mesures d'apaisement

Surdimensionnement des panneaux d'arrêt sur la rue Parthenais à l'approche nord de l'intersection de la rue De Rouen;

Rétrécissements de la chaussée sur Parthenais aux approches nord et sud des intersections des rues de Rouen et Larivière, afin de limiter le flux et la vitesse des véhicules;

Présence policière rehaussée.

« J'ai été bouleversée, comme toute la population, par la mort de la jeune Maria, qui nous a collectivement sensibilisés à l'importance de faire preuve d'une immense vigilance sur la route et de protéger les piétons. La sécurité des déplacements des piétons, jeunes et moins jeunes, est une priorité de notre administration, qui se traduit par des dizaines d'écoles sécurisées chaque année, des mises à sens unique dans les quartiers résidentiels, l'élargissement et le verdissement des trottoirs, notamment. La sécurisation du quartier centre-sud est particulièrement importante considérant la forte pression automobile, et je suis heureuse de confirmer que dès aujourd'hui, des mesures de sécurisation supplémentaires seront visibles et s'ajouteront aux actions posées et planifiées dans le secteur », a déclaré Valérie Plante, mairesse de Montréal et de l'arrondissement de Ville-Marie.

« Je suis toujours bouleversée par ce qui s'est passé mardi. Comme conseillère de Sainte-Marie et responsable du transport et de la mobilité, je suis résolument engagée à réaliser notre objectif de zéro décès et blessé grave sur nos routes. À cet effet, nous déployons des mesures concrètes pour apaiser la circulation dans le Centre-Sud, qui accueille un flux de circulation important. Aujourd'hui, nous agissons sur plusieurs intersections pour sécuriser encore plus le secteur. Évidemment, nos efforts doivent être collectifs. On appelle au respect des règles, on doit tous avoir un souci de protéger les plus vulnérables », ajoute Sophie Mauzerolle, conseillère de Ville du district Sainte-Marie et responsable du transport et de la mobilité au comité exécutif de la Ville de Montréal

Un secteur en changement

Le Plan local de déplacement 2020-2030 de Ville-Marie (PLD) prévoit l'implantation de mesures d'apaisement et de sécurisation sur son territoire.

Ces dernières années, l'arrondissement de Ville-Marie a déjà sécurisé sur son territoire :

98 intersections avec des saillies, pour un total de 225 saillies;

avec des saillies, pour un total de 225 saillies; 27 tronçons de rue avec des bollards de rétrécissement;

avec des bollards de rétrécissement; 10 rues avec des réaménagements complets, dont De Rouen, Parthenais, d' Iberville et Coupal. Notamment, la fermeture de la rue De Rouen entre Du Havre et l'avenue Gascon a permis de sécuriser les déplacements reliant une pataugeoire, les jardins communautaires et des installations récréatives pour les familles.

avec des réaménagements complets, dont De Rouen, Parthenais, d' et Coupal. Notamment, la fermeture de la rue De Rouen entre et l'avenue Gascon a permis de sécuriser les déplacements reliant une pataugeoire, les jardins communautaires et des installations récréatives pour les familles. Dans Centre-Sud, des dos d'âne permanents ont été installés sur 11 rues dans les dernières semaines, notamment sur les rues Wurtele, Hogan, Montgomery, Dorion et Wolfe.

En outre, l'arrondissement prévoit le réaménagement de plusieurs rues du quartier Centre-Sud, selon les lignes directrices d'une mobilité durable et sécuritaire. Parmi les rues qui seront réaménagées, notons, entre autres :

la rue Berthier : une rue partagée réfléchie avec les résidentes, les résidents, et les familles qui fréquentent le centre sportif et communautaire Yvon Deschamps ;

: une rue partagée réfléchie avec les résidentes, les résidents, et les familles qui fréquentent le centre sportif et communautaire ; la rue Fullum : des consultations sont en cours auprès des riverains en vue du réaménagement;

: des consultations sont en cours auprès des riverains en vue du réaménagement; la rue Frontenac : la configuration en cours d'aménagement vise la sécurisation des déplacements piétons et l'apaisement de la circulation, comme pour la rue d' Iberville .

: la configuration en cours d'aménagement vise la sécurisation des déplacements piétons et l'apaisement de la circulation, comme pour la rue d' . la rue Larivière : une planification est en cours pour sécuriser cette rue, alors que des actions ont débuté cet automne avec l'ajout d'une interdiction de virage à droite à partir de la rue De Lorimier.

Les usagères et les usagers du réseau routier et piétonnier sont priés d'être attentifs aux changements apportés dans le secteur et de respecter la signalisation.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Ville-Marie

Renseignements: Catherine Cadotte, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 465-2591