Nouvelles formations en gestion des ressources humaines pour les PME en temps de rareté de main-d'œuvre

MONTRÉAL, le 4 mai 2022 /CNW Telbec/ - Propulsion RH lance une série de formations en gestion des ressources humaines. Ces formations financées par le gouvernement du Québec visent à aider les PME à relever les défis auxquels elles font face actuellement : la rareté de main‑d'œuvre, la gestion du personnel en télétravail et la fidélisation du personnel, entre autres.

« Les PME, qui sont au cœur de l'économie québécoise, ont besoin de renouveler leur coffre à outils pour assurer la rétention du personnel et demeurer des employeurs de choix. Par l'intermédiaire de cette série de formations, notre gouvernement les soutient en misant sur le développement des compétences en gestion des ressources humaines, lesquelles sont si essentielles pour la stabilité et la productivité des entreprises. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie

Des formations pour les personnes non spécialisées en ressources humaines

Souvent, les employés au sein des PME, à qui incombe la gestion des ressources humaines, n'ont pas nécessairement de formation ou de spécialisation dans ce domaine. Ils ont besoin d'outils pour faciliter leurs tâches d'acquisition, de rétention et de développement du personnel, en plus de les aider à élaborer des stratégies de gestion des ressources humaines. En complément de la boîte à outils en gestion des ressources humaines déjà disponible sur le portail Entreprises Québec du gouvernement du Québec, cette nouvelle série de formations viendra les soutenir dans leur apprentissage et dans l'application des connaissances dans ce domaine.

Six formations en ressources humaines

Ainsi, Propulsion RH en collaboration avec le gouvernement du Québec a conçu les Ateliers RH, correspondant à 6 modules de formation d'une durée de 3 heures chacun sur les thèmes suivants : attraction des candidats, recrutement et sélection, accueil et intégration, gestion de la performance, climat de travail, rétention et mobilisation du personnel. Ces ateliers seront offerts dans un premier temps en ligne, puis également en salle lorsque les conditions sanitaires le permettront. Des formateurs et formatrices spécialistes exploreront différents outils de gestion des ressources humaines tout en enseignant les astuces et les bonnes pratiques du domaine.

Depuis le 26 avril 2022, les personnes intéressées peuvent s'inscrire aux formations de leur choix.

Citation Propulsion RH

« Nous sommes convaincus que les outils et bonnes pratiques de gestion des ressources humaines offerts à travers ces formations aideront les PME du Québec à surmonter les défis de pénurie de talents et à se développer. »

Laurent Vorelli, CRHA, Président de Propulsion RH

À propos de Propulsion RH

Firme de services-conseils en ressources humaines, Propulsion RH est un partenaire reconnu pour ses solutions sur mesure en formation, en développement du leadership, en conception d'outils de gestion et en coaching. En s'appuyant sur une équipe d'experts en gestion des ressources humaines, en communication et en travail collaboratif, Propulsion RH offre ses services à des PME, à de grandes entreprises, à des organisations publiques et à des OBNL à travers le Québec et le Canada ainsi qu'à l'international.

