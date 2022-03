TORONTO, le 12 mars 2022 /CNW/ - Une semaine après l'annulation des examens d'avocat plaidant et de procureur, qui devaient se dérouler du 8 au 11 mars et du 22 au 25 mars respectivement, le Barreau annonce son plan d'urgence visant les candidats et candidates concernés. Les candidats et candidates qui s'étaient inscrits pourront passer l'examen d'avocat plaidant du 5 au 8 avril et l'examen de procureur du 26 au 29 avril.

« Les examens d'accès à la profession sont essentiels à la démarche visant à assurer les compétences fondamentales des avocats et des parajuristes en Ontario. Nous savons que la période d'examen est stressante pour les candidats dans leur cheminement vers le permis et leur carrière, a dit la chef de la direction Diana Miles. Je suis heureuse de pouvoir offrir rapidement un environnement d'examen qui soit sécurisé et dans lequel nous avons tous confiance. »

Les examens reportés seront faits sur papier et en personne à Toronto. « Nous reconnaissons les inconvénients que cette logistique imprévue représente pour certains des candidats concernés, a déclaré Mme Miles. Toutefois, c'est une méthode d'examen que nous connaissons bien. C'est la meilleure solution pour tenir compte de la nécessité d'avoir un processus de confiance tout en permettant aux candidats de poursuivre leur accès à la profession. »

Les candidats peuvent s'attendre à des protocoles de surveillance accrus et à des règles renforcées. Des protocoles spécifiques à la COVID-19 seront également mis en place. Les personnes qui sont admissibles aux examens reportés recevront des renseignements détaillés dans leur compte en ligne.

La décision d'annuler les examens en ligne prévus en mars a été prise à la suite de renseignements que le Barreau a reçus et qui indiquaient clairement que certains candidats avaient eu accès de façon irrégulière au contenu des examens, compromettant ainsi l'intégrité de la période d'examen à venir. Des preuves indiquent la participation possible de tiers à cette activité. Une enquête approfondie, qui a été confiée à une équipe d'enquêteurs externes, est en cours.

Le Barreau règlemente les avocats, les avocates et les parajuristes de l'Ontario dans l'intérêt public. Le Barreau a pour rôle de protéger l'intérêt public, de maintenir et de faire avancer la cause de la justice et la primauté du droit, de faciliter l'accès à la justice pour toute la population de l'Ontario et d'agir de façon opportune, ouverte et efficiente.

SOURCE Le Barreau de l'Ontario

Renseignements: Wynna Brown, directrice, Relations externes et communications, [email protected]:[email protected]