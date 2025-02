Nouvelles campagnes publicitaires : vérifiez si votre entrepreneur a une licence de la RBQ

QUÉBEC, le 10 févr. 2025 /CNW/ - La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) lance aujourd'hui une nouvelle campagne publicitaire sous le thème « Des rénos tout croche, c'est décourageant ». Celle-ci porte sur l'importance de faire affaire avec un entrepreneur licencié. La RBQ souhaite ainsi sensibiliser les Québécoises et les Québécois aux bons réflexes à développer avant de conclure un contrat pour s'assurer d'entreprendre des travaux de qualité et sécuritaires. Une autre campagne menée conjointement fait la promotion du Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs.

Pourquoi choisir un entrepreneur licencié?

Encore trop peu de consommatrices et consommateurs vérifient la licence de leur entrepreneur. Cette situation témoigne de l'importance pour la RBQ de poursuivre ses efforts dans le but de sensibiliser le public à l'importance de vérifier si l'entrepreneur choisi possède une licence. Pour ce faire, les citoyennes et citoyens sont invités à consulter le Registre des détenteurs de licence sur le site de la RBQ. En plus de permettre de vérifier si un entrepreneur détient une licence valide pour réaliser des travaux, cette page Web offre une multitude de conseils pour les consommatrices et consommateurs, dont une nouvelle capsule vidéo qui vise à informer la clientèle des raisons pour lesquelles elle devrait toujours choisir un entrepreneur détenant une licence de la RBQ.

Le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs

La RBQ souhaite également mettre en valeur le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. L'achat d'une maison ou d'un condo neufs est sans doute l'un des investissements les plus importants d'une vie. Pour le protéger, il est essentiel d'acquérir de bons réflexes. Cette seconde campagne permet d'informer le public sur les protections offertes par ce plan et sur les responsabilités des nouveaux propriétaires.

Citations

« 93 % des propriétaires québécois jugent important qu'un entrepreneur détienne une licence valide pour réaliser des projets en construction, mais seulement 16 % procèdent à cette vérification avant de réaliser leurs travaux. On ne le dira jamais assez : la protection du public dans l'industrie de la construction est une responsabilité collective et partagée. À cet égard, le consommateur joue un rôle essentiel : il doit bien s'informer et agir avec prudence et vigilance lorsque vient le temps d'entreprendre un projet de construction ou de rénovation. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« À travers ces campagnes publicitaires, la RBQ poursuit les efforts qu'elle a mis en place depuis maintenant deux ans pour sensibiliser activement les Québécoises et les Québécois aux bonnes pratiques à adopter, tant pour des rénovations que pour l'achat d'une habitation neuve. Grâce aux différents outils que la RBQ met à la disposition des citoyennes et des citoyens, nous désirons assurer une meilleure qualité de la construction et améliorer la sécurité du public. »

Michel Beaudoin, président-directeur général de la RBQ

Des moyens diversifiés pour ces campagnes

Plusieurs moyens ont été mis en œuvre pour le déploiement de ces campagnes, dont :

une publicité télé diffusée sur les principaux réseaux traditionnels et numériques;

des bannières Web affichées sur des sites fréquentés;

des vidéos dans le métro de Montréal et des affiches dans les abribus de Québec;

des articles dans les grands quotidiens québécois;

une stratégie de marketing de la recherche.

Pour regarder la nouvelle publicité télé et découvrir les autres éléments des campagnes déployées par la RBQ, consultez notre page Web à ce sujet.

Au sujet de la RBQ

Présente partout au Québec, la RBQ a pour mission de veiller à la qualité des travaux de construction, à la qualité des bâtiments et à la sécurité des personnes dans les domaines du bâtiment, de l'électricité, de la plomberie, du gaz, des équipements pétroliers, des installations sous pression, des ascenseurs, des remontées mécaniques, des jeux et manèges, des lieux de baignade et de l'efficacité énergétique. La RBQ est responsable de l'application de la Loi sur le bâtiment et de la réglementation afférente dans les différents domaines de sa compétence. De plus, la RBQ a comme fonction le contrôle de la qualification des entrepreneurs, des constructeurs-propriétaires et des inspecteurs en bâtiments d'habitation de façon à s'assurer de leur probité, de leur compétence et de leur solvabilité.

