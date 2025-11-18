Nouvellement autorisées sur les tablettes de la SQDC - La marque québécoise Bleuh se démarque avec ses cartouches de vapotage

ST-CYRILLE-DE-WENDOVER, QC, le 18 nov. 2025 /CNW/ - Alors que les cartouches de vapotage feront leur entrée sur les tablettes de la Société québécoise du cannabis (SQDC) ce 26 novembre, l'entreprise de production de cannabis 100 % québécoise Bleuh se démarque une fois de plus par la qualité de ses produits. Bleuh compte en effet deux cartouches parmi la vingtaine de cartouches de vapotage admises à ce jour. Une autre étape dans la croissance que connaît l'entreprise au Québec et en Ontario.

« Nous sommes fiers de cette nouvelle percée, et surtout de la qualité et de la pureté des produits du terroir que nous avons développés. C'est le résultat de la rigueur et de l'innovation que nous appliquons à chaque étape de notre production, du champ aux tablettes », a déclaré Dany Lefebvre, président-directeur général et fondateur de Bleuh.

Transformer un défi en opportunité

Développer des cartouches de vapotage pour la SQDC représente un défi important, car on y exige des concentrations de THC nettement inférieures à ce qu'on retrouve ailleurs au Canada. Pour Bleuh, cela ne se fait pas au détriment de la pureté du produit qui est composé d'un extrait de cannabis pur à 100 % dans un savant équilibre de THC et de CBD. Pour ce faire, Bleuh a développé un procédé unique à partir d'une méthode de récolte à froid.

« Ça fait plus de 10 ans que nous travaillons le cannabis et le chanvre, autant pour des produits naturels et de beauté avec le Groupe Chanv, que pour du cannabis récréatif avec Bleuh. Nous avons créé un véritable laboratoire qui nous permet d'offrir les produits les plus purs et les plus naturels possibles à partir de plantes cultivées en plein cœur du Québec. À terme, nous souhaitons démontrer que le Québec a le potentiel de produire le meilleur cannabis au monde», a poursuivi M. Lefebvre.

Une entreprise en pleine expansion

Bleuh a presque doublé son chiffre d'affaires tous les ans dans les cinq dernières années. En effet, au fil du temps et grâce à ses produits répondant aux plus hauts standards de qualité et de sécurité, Bleuh a su se tailler une place de choix sur les tablettes de la SQDC. Présente en Ontario depuis le printemps dernier, Bleuh a déjà réussi à pénétrer près de 25 % des points de vente ontariens, signe de la valeur de la maîtrise complète de sa chaîne de production.

À propos de Bleuh

Bleuh est une marque du Groupe Chanv, pionnier dans la culture du chanvre et de l'innovation en matière de cannabis au Québec. Sa mission : développer des produits naturels, durables et innovants qui contribuent à une expérience de consommation agréable et maîtrisée.

